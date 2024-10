Gofore Plc

Digitalisierung macht Steuerzahler:innen glücklicher - Gofore präsentiert Buch zur menschenzentrierten Digitalisierung

Berlin

Das Wohl des Menschen steht zunehmend im Fokus der digitalen Transformation. Finnland gilt in Puncto Digitalisierung seit langem als Vorbild und belegt gemäß Index für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) der Europäischen Kommission den ersten Platz. Nun veröffentlicht die finnische Digitalisierungsberatung Gofore ein Buch, das den menschenzentrierten Ansatz der Transformation in den Mittelpunkt rückt. "Die Digitale Gesellschaft", so der Titel des Buches, das am 14. Oktober im Zuge der Smart Country Convention in Berlin erscheint, stellt Organisationen und führende Köpfe vor, die den digitalen Wandel mit Menschlichkeit und Innovationsgeist vorantreiben.

Technik nicht nur als Werkzeug betrachten, sondern als Mittel, um das Leben der Menschen zu verbessern - das ist der Kern der menschenzentrierten Digitalisierung. Sie fördert nicht nur die Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger an den Vorteilen der digitalen Transformation, sondern trägt auch dazu bei, das Vertrauen in die öffentlichen Institutionen zu fördern. Das Buch "Die Digitale Gesellschaft" erläutert anschauliche Beispiele, wie menschenzentrierte Digitalisierung im finnischen Behördenalltag, der Wirtschaft und dem Arbeitssektor erfolgreich geführt wird.

Wie die Digitalisierung uns zu glücklicheren Steuerzahler:innen macht

Vor allem deutsche Finanzämter könnten von einem menschenzentrierten Ansatz zur Digitalisierung und dem finnischen Vorbild profitieren. In Finnland werden dank intelligenter Zusammenführung digitaler Daten seit vielen Jahren automatisch ausgefüllte Steuererklärungen verwendet, die nur noch im Bedarfsfall nachträglich ergänzt werden. Das spart Zeit für die Steuerzahler:innen, die Schattenwirtschaft wird effizienter bekämpft und Mitarbeitende in den Behörden können sich auf anspruchsvollere Tätigkeiten konzentrieren, da Routinearbeiten wegfallen.

Anders sieht es in Deutschland aus: Erst im letzten Jahr sind die Formulare der Steuererklärung in vielen Fällen länger und umfangreicher geworden. Im Schnitt warten deutsche Steuerpflichtige knapp 57 Tage* auf den Bescheid und eine einhergehende Rückerstattung.

"Die Digitalisierung kann helfen, Steuererklärung und Bearbeitung bei den Finanzämtern zu vereinfachen. Dafür bedarf es jedoch einen Paradigmenwechsel: Von der Autorität zur Dienstleistungsorganisation. Also von einer konventionellen zu einer menschenzentrierten Digitalisierung", sagt Mikael Nylund, CEO von Gofore.

Ein Aufruf zur Zusammenarbeit

Das Buch "DieDigitale Gesellschaft" ruft dazu auf, den Dialog über menschenzentrierte digitale Dienstleistungen zu intensivieren. Die Erkenntnisse aus den Interviews und Themen wie Gleichheit, Sicherheit und Zugänglichkeit machen klar, dass digitale Dienstleistungen nicht nur funktional, sondern auch inspirierend sein sollten. Technologie soll effektiv genutzt werden, um dringende gesellschaftliche Probleme zu lösen. Es bedeutet auch, dass sie den Menschen in den Mittelpunkt stellt, gleichberechtigt und wirklich zugänglich ist.

"Finnland verfügt bereits jetzt über eine hochentwickelte digitale Infrastruktur, die nicht nur innovativ, sondern auch benutzerfreundlich ist. Daher könnten humane digitale Dienstleistungen schon bald ein neues finnisches Exportprodukt werden", so Mikael Nylund. "Wir laden alle ein, sich an dieser Debatte zu beteiligen - gemeinsam können wir die Herausforderungen der digitalen Zukunft angehen."

Das Buch ist elektronisch zum Download, sowie ab sofort im Handel unter der ISBN 978-952-94-9662-4 verfügbar.

Die Buchvorstellung sowie eine Paneldiskussion (in englischer Sprache) findet heute Nachmittag ab 15:30 Uhr im Finnland Institut in Berlin statt. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter Buchvorstellung: Die Digitale Gesellschaft - Gofore.

Über Gofore GmbH

Gofore wurde 2001 in Finnland gegründet und ist ein Beratungsunternehmen für digitale Transformation mit nordischen Wurzeln und lokaler europäischer Präsenz mit fast 1.500 leistungsstarken Mitarbeitenden in Finnland, Deutschland, Spanien, Estland und Österreich. Wir verbinden finnische Vertrauenswürdigkeit und Top-Expertise in unserer Branche. Gofore bietet ein ganzheitliches Dienstleistungsangebot für die digitale Gesellschaft und intelligente Industrie; Werkzeuge wie Beratung, Software-Entwicklung, Design und Qualitätssicherung dienen dazu, positive Veränderungen in Gesellschaft und Unternehmen anzustoßen. Gofore kümmert sich um seine Mitarbeiter, seine Kunden und die Umwelt. Die Werte von Gofore leiten das Geschäft. Im Jahr 2023 belief sich der Nettoumsatz auf 189,2 Millionen Euro. Seit 2021 ist die Aktie von Gofore Plc an der Nasdaq Helsinki Ltd. in Finnland gelistet. Gofore setzt sowohl auf organisches Wachstum wie auch auf Unternehmensübernahmen, ist eines der profitabelsten IT-Unternehmens Finnlands und seit der Gründung vor 20 Jahren stark gewachsen. Seit 2017 ist Gofore in Deutschland vertreten; im Jahr 2019 erfolgte die Übernahme des Designbüros Mangodesign in Braunschweig, und im Jahr 2022 wurde der Softwarespezialist eMundo ein Teil der Gofore-Gruppe. In der DACH-Region unterhält das Unternehmen Standorte in München, Braunschweig, Frankfurt, Stuttgart, Ingolstadt, Klagenfurt und Salzburg. Lesen Sie mehr: gofore.com/de/

Über das Buch: https://gofore.com/de/die-digitale-gesellschaft/

Elektronisch zum Download: https://gofore.com/media/die-digitale-gesellschaft.pdf

Pressegalerie:

https://goforeoyj.kuvat.fi/kuvat/FOR+MEDIA/Inhimillisesti+digitaalinen+suomi/Book+DE/

* Quelle: https://ots.de/fGhGUH

