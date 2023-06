Institute For Economics and Peace

Der Weltfriedens-Index (Global Peace Index) zeigt, dass die Zahl der Todesopfer in Konflikten den höchsten Stand in diesem Jahrhundert erreicht hat und die Friedlichkeit in der Welt abnimmt

London (ots/PRNewswire)

Heute erscheint die 17. Ausgabe des Global Peace Index des internationalen Thinktanks, dem Institute for Economics and Peace (IEP).

Wichtigste Ergebnisse

Die Zahl der Todesopfer durch globale Auseinandersetzungen ist um 96 % auf 238.000 gestiegen

Neue Daten zeigen, dass die Anzahl von Todesopfern durch Konflikte in Äthiopien höher ist als in der Ukraine und den vorherigen globalen Höchststand während des Kriegs in Syrien übertrifft

79 Länder verzeichneten ein erhöhtes Konfliktniveau, darunter Äthiopien, Myanmar, die Ukraine, Israel und Südafrika

Die weltweiten wirtschaftlichen Auswirkungen von Gewalt sind um 17 % oder 1 Billion Dollar auf 17,5 Billionen Dollar im Jahr 2022 gestiegen, was 13 % des weltweiten BIPs entspricht

Eine chinesische Blockade Taiwans würde zu einem Rückgang der weltweiten Wirtschaftsleistung um 2,7 Billionen USD führen, was fast doppelt so hoch wäre wie der Verlust, der durch die globale Finanzkrise 2008 entstanden ist

Trotz des Konflikts in der Ukraine haben 92 Länder ihre Militärausgaben erhöht und 110 ihr Militärpersonal verringert

Die Konflikte werden immer internationaler: 91 Länder sind heute in irgendeiner Form in einen externen Konflikt verwickelt, gegenüber 58 Ländern im Jahr 2008

Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Friedensbereitschaft

Die Ukraine verzeichnete die größte Verschlechterung und fiel um 14 Plätze auf den 157. Platz

Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Gewalt sind um 479 % oder 449 Milliarden USD gestiegen, was 64 % des ukrainischen BIPs entspricht

Trotz des Krieges haben sich die Inhaftierungsrate, die Zahl der gewalttätigen Demonstrationen, die Auswirkungen des Terrorismus und die Tötungsdelikte in Russland im vergangenen Jahr verbessert, wobei die Mordrate den niedrigsten Stand seit 2008 erreicht hat

65 % der Männer in der Ukraine im Alter von 20 bis 24 Jahren sind aus dem Land geflohen oder im Krieg ums Leben gekommen

Die 17. Ausgabe des jährlich herausgegebenen Weltfriedens-Index (Global Peace Index, GPI), des weltweit führenden Maßstabs für Friedensbereitschaft, zeigt, dass sich das durchschnittliche Niveau der weltweiten Friedfertigkeit im neunten Jahr in Folge verschlechtert hat, wobei 84 Länder eine Verbesserung und 79 eine Verschlechterung verzeichneten. Dies zeigt, dass die Verschlechterungen größer waren als die Verbesserungen, da die Zunahme von zivilen Unruhen und politischer Instabilität nach COVID weiterhin hoch bleiben, während regionale und globale Konflikte zunehmen.

Island ist nach wie vor das friedlichste Land, eine Position, die es seit dem Jahr 2008 innehat, gefolgt von Dänemark, Irland, Neuseeland und Österreich. Im sechsten Jahr in Folge ist Afghanistan das am wenigsten friedliche Land, gefolgt von Jemen, Syrien, Südsudan und der Demokratischen

Republik Kongo. Sowohl in Afghanistan als auch in Syrien wurden Verbesserungen in Bezug auf Friedfertigkeit festgestellt, was die sich verändernde Konfliktdynamik verdeutlicht.

Die Gesamtpunktzahl der Ukraine verzeichnete einen Rückgang um 13 %, was die größte Verschlechterung im GPI 2023 darstellt. Das Land liegt nun auf dem 157. Rang. Libyen verzeichnete die größte Verbesserung bei der allgemeinen Friedfertigkeit, verbesserte sich um 7 % und stieg um 14 Plätze auf den 137. Platz.

Die Verschiebung der globalen Konfliktverteilung setzte sich fort, da die großen Konflikte in der MENA-Region und in Südasien zurückgingen, während die Konflikte in Afrika südlich der Sahara, in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zunahmen. Die Region Russland und Eurasien verzeichnete die weltweit größte Verschlechterung der Friedensbereitschaft.

Zehn der 23 GPI-Indikatoren verbesserten sich, 11 verschlechterten sich, und zwei zeigten keine Veränderung. Die größten Verschlechterungen waren bei externen Konflikten und Todesopfern durch interne Konflikte zu verzeichnen. Weitere bemerkenswerte Verschlechterungen betrafen die Beziehungen zu Nachbarländern und die politische Instabilität, die sich in 59 Ländern verschlechterten.

Die Auswirkungen von Gewalt auf die Weltwirtschaft stiegen um 1 Billion USD auf einen Rekordwert von 17,5 Billionen USD. Dies entspricht 13 % des globalen BIPs, etwa 2,200 USD pro Person. Dies ist auf die gestiegenen Militärausgaben infolge des Ukraine-Krieges zurückzuführen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Gewalt sind sehr unterschiedlich: In den zehn am stärksten betroffenen Ländern betrug der Rückgang des BIPs durchschnittlich 34 %, in den zehn am wenigsten betroffenen Ländern dagegen nur 3 %.

Steve Killelea, Gründer und Vorsitzender von IEP, stellte fest: „Der Weltfriedensindex 2023 verdeutlicht die gegensätzliche Dynamik von Militarisierung und Konflikten. Einerseits verringern die meisten Länder ihre Abhängigkeit vom Militär, andererseits wird eine zunehmende Zahl von Konflikten internationalisiert. Die Zahl der Todesopfer durch Kriege ist die höchste seit dem Völkermord in Ruanda, der mehr als 800.000 Todesopfer forderte und eine Welle weltweiter Maßnahmen auslöste."

„Nach den Kriegen in Afghanistan, im Irak und in Syrien und jetzt in der Ukraine ist es offensichtlich, dass sich die starken Armeen nicht gegen eine gut ausgestattete lokale Bevölkerung durchsetzen können. Kriege sind zumeist nicht mehr zu gewinnen und stellen eine immer größere wirtschaftliche Belastung dar. Dies wird durch die Auswirkungen einer potenziellen Wirtschaftsblockade Taiwans verdeutlicht, die zu einer weltweiten wirtschaftlichen Rezession führen würde, die doppelt so schwerwiegend wäre wie die globale Finanzkrise von 2008."

Die Zunahme von Kriegen

79 Länder verschlechterten sich im Bereich der anhaltenden Konflikte, wobei die Zahl der Todesopfer durch Konflikte im Vergleich zum Vorjahr um 96 % anstieg. Die Zahl der Todesopfer in Konflikten hat den Höchststand dieses Jahrhunderts erreicht. Der Äthiopienkonflikt forderte im Jahr 2022 die meisten Todesopfer. Neuen Daten zufolge starben mehr als 100.000 Menschen auf dem Schlachtfeld, während die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Krankheiten und Hungersnöten vorsichtigen Schätzungen zufolge bei über 200.000 lag. Dieser Konflikt wurde von den Medien aufgrund von Medienbeschränkungen und Internetsperren im Inland weitgehend ausgeblendet. Gleichzeitig haben US- und UN-Hilfsorganisationen ihre Lebensmittellieferungen wegen der Korruption in den Lebensmittelversorgungsketten eingestellt.

In Subsahara-Afrika verzeichnete Mali die größte Verschlechterung: Die Zahl der konfliktbedingten Todesfälle stieg um 154 %, während die Gewalt gegen Zivilisten um 570 % zunahm. Eswatini wies den zweithöchsten Rückgang der Friedfertigkeit in der Region auf.

Durch den Krieg in der Ukraine ist die Gesamtzahl der Ukrainer, die entweder Flüchtlinge oder Binnenvertriebene sind, von 1,7 % vor dem Konflikt auf über 30 % gestiegen und wird wahrscheinlich weiter zunehmen. Jüngsten Daten zufolge sind in der Ukraine bis zu 65 % der Männer im Alter von 20 bis 24 Jahren aus dem Land geflohen oder in dem Konflikt umgekommen[1]. Der Bericht schätzt, dass der Krieg bis jetzt 83.000 Todesopfer gefordert hat.

Im Gegensatz zu den verheerenden Auswirkungen des Krieges auf die russische Bevölkerung haben sich andere interne Faktoren verbessert, darunter die Zahl der inhaftierten Personen, ein Rückgang gewalttätiger Demonstrationen und die Auswirkungen durch Terrorismus. Die Anzahl der Tötungsdelikte in Russland liegt jetzt auf dem niedrigsten Stand seit der Einführung des GPI im Jahr 2008. Wäre der Ukraine-Konflikt nicht gewesen, hätte Russland im diesjährigen Index zu den größten Friedensgewinnern gezählt.

Die Zahl der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen nimmt weltweit weiter zu; inzwischen gibt es 15 Länder, in denen mehr als 5 % der Bevölkerung vertrieben wurde.

Taiwan-Blockade

Zwar ist China derzeit nicht direkt in externe Konflikte verwickelt, doch hat es im Südchinesischen Meer an Selbstbewusstsein gewonnen und seine Operationen im Luftraum in der Nähe Taiwans intensiviert. Dem Index zufolge würde eine chinesische Blockade Taiwans allein im ersten Jahr zu einem Rückgang der weltweiten Wirtschaftsleistung um 2,7 Billionen USD oder 3 % des globalen BIPs führen.

Fast 60 % dieses Verlustes würden in China und Taiwan entstehen. Die chinesische Wirtschaft würde um schätzungsweise 7 % und die Taiwans um fast 40 % schrumpfen. Die fünf größten Handelspartner Chinas sind etablierte Demokratien, die militärisch miteinander verbunden sind – die USA, Japan, Südkorea, Deutschland und Australien.

Militarisierung und Technologie

Obwohl es mehr Kriege gibt, lenken immer mehr Länder ihre Militärausgaben auf andere Prioritäten, wie zum Beispiel Gesundheitswesen, Bildung, Infrastruktur und Erholung von der Pandemie. Verbesserungen bei der Militarisierung waren weit verbreitet, und betrafen diesbezüglich jede Region. Die gesamten Militärausgaben stiegen jedoch seit 2008 um 17 %, wobei die größten Zuwächse in China (180 Milliarden USD), den USA (70 Milliarden USD) und Indien (40 Milliarden USD) verzeichnet wurden.

Drohnen werden zunehmend in Konflikten eingesetzt, darunter in der Ukraine, in Äthiopien und Myanmar. Die Gesamtzahl der Drohnenangriffe erhöhte sich im Jahr 2022 um 41 %, wobei die Anzahl der verschiedenen Gruppen, die Drohnen nutzen, um 24 % stieg.

Regionale Höhepunkte

Die größten regionalen Verbesserungen gab es in der MENA-Region und in Nordamerika. Die Verbesserung in Nordamerika wurde durch Kanada vorangetrieben, während sich die Situation in den Vereinigten Staaten leicht verschlechterte, wo die Mordrate sechsmal so hoch ist wie in Westeuropa.

Seit 2016 verzeichnet die MENA-Region weltweit die größten Verbesserungen in Bezug auf Frieden, ist jedoch nach wie vor die am wenigsten friedliche Region. Das Epizentrum des Terrorismus hat sich von der MENA-Region in die afrikanischen Länder südlich der Sahara verlagert, insbesondere in die Sahelzone.

Zentralamerika, die Karibik und Südamerika verzeichneten erhebliche Verschlechterungen, die vor allem auf Repression, Gewalt und Konflikte zurückzuführen sind.

Die westafrikanische Küste ist so friedlich wie nie seit Beginn der Berichterstattung im Jahr 2008, wobei die Länder der Region in den letzten 14 Jahren eine durchschnittliche Verbesserung von 5 % verzeichneten. Die Küstenregion zwischen Marokko und Ghana hatte im Jahr 2022 im Gegensatz zu den Nachbarländern in der Sahelzone keine Todesopfer durch Terrorismus zu beklagen.

Europa ist nach wie vor die friedlichste Region der Welt, obwohl sich die Militärausgaben und die Beziehungen zu Nachbarländern aufgrund des Ukraine-Krieges verschlechtern. Sieben der zehn friedlichsten Länder befinden sich nach wie vor in dieser Region, wobei die Zahl der gewalttätigen Demonstrationen, Proteste und Ausschreitungen weiterhin hoch ist. Die anderen drei friedlichsten Länder befinden sich in der Asien-Pazifik-Region.

REDAKTIONELLE HINWEISE

Für weitere Informationen und zum Herunterladen des Global Peace Index 2023 besuchen Sie bitte visionofhumanity.org und economicsandpeace.org. Den vollständigen GPI-Bericht, Artikel und interaktive Karten finden Sie unter: visionofhumanity.org

Twitter: @globpeaceindex

Facebook: facebook.com/globalpeaceindex

Instagram: instagram.com/globalpeaceindex

Informationen zum Weltfriedens-Index (Global Peace Index, GPI)

Der vom internationalen Thinktank Institute for Economics & Peace (IEP) erstellte GPI-Bericht enthält die bisher umfassendste datengestützte Analyse zum Thema Frieden, seinem wirtschaftlichen Wert, zu Trends und zur Entwicklung friedlicher Gesellschaften. Der Bericht deckt 99,7 % der Weltbevölkerung ab und stützt sich bei der Erstellung des Index auf 23 qualitative und quantitative Indikatoren aus hoch angesehenen Quellen. Diese Indikatoren sind in drei Schlüsselbereiche unterteilt: anhaltende Konflikte, Schutz und Sicherheit sowie Militarisierung.

Informationen zum Institute for Economics and Peace (IEP)

Das IEP ist ein internationaler und unabhängiger Thinktank, der sich dafür einsetzt, den Fokus der Welt auf den Frieden zu verlagern, der als positives, erreichbares und greifbares Maß für menschliches Wohlergehen und Fortschritt angesehen wird. Das Institut hat Niederlassungen in Sydney, Brüssel, New York, Den Haag, Mexiko-Stadt und Harare.

[1] QUELLE: UN World Population Prospects

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/792052/IEP_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/der-weltfriedens-index-global-peace-index-zeigt-dass-die-zahl-der-todesopfer-in-konflikten-den-hochsten-stand-in-diesem-jahrhundert-erreicht-hat-und-die-friedlichkeit-in-der-welt-abnimmt-301861036.html

Original-Content von: Institute For Economics and Peace, übermittelt durch news aktuell