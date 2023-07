Neuhintertux Tipotsch GmbH

Der Sommer wird weiß - 365 Tage Schneespaß am Hintertuxer Gletscher

Bild-Infos

Download

Neuhintertux (ots)

Die idyllische Region Hintertux im Zillertal ist nicht nur als beliebtes Wintersportgebiet bekannt, sondern bietet auch im Sommer eine Vielzahl an Aktivitäten für Familien, Wanderer und Biker. Mit dem imposanten Hintertuxer Gletscher als atemberaubender Kulisse präsentiert sich die Region als wahres Paradies für Naturliebhaber - mit 365 Tagen Schneespaß.

Der Hintertuxer Gletscher ist das Highlight der Region. Er ist nicht nur das einzige Ganzjahres-Skigebiet des Landes, sondern auch einer der wenigen weltweit. Mit seinem ewigen Eis bietet er ein unvergleichliches alpines Schneeabenteuer. Egal zu welcher Jahreszeit man den Gletscher besucht, man wird immer eine Schneelandschaft vorfinden. Doch auch in den wärmeren Monaten eröffnen sich hier unzählige Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten. Die majestätische Berglandschaft lädt zum Wandern ein und bietet Routen für alle Schwierigkeitsgrade. Von gemütlichen Spaziergängen entlang der blühenden Almwiesen bis hin zu anspruchsvollen Gipfelbesteigungen finden Wanderfreunde hier ihr persönliches Paradies.

Für Fahrrad-Enthusiasten hält das Zillertal ebenfalls eine große Auswahl an Radwegen bereit. Mit seinen 1300 km Bikestrecken zählt das Tal zu einem Eldorado für Fahrradfahrer, Mountainbiker und E-Biker. Neben gemütlichen Talradwegen locken sensationelle Mountainbike-Routen in allen Schwierigkeitsgraden. Freerider fühlen sich auf den anspruchsvollen Singletrails ganz zu Hause - und ein "Höllenritt" sorgt garantiert für jede Menge Adrenalin.

Hintertux und vor allem das Zillertal sind jedoch nicht nur für Sportbegeisterte attraktiv, sondern auch für Familien. Eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten wie der Tuxer Wasserfall, der Natur Eis Palast - eine Wunderwelt aus Eis, die verschiedenen Spiel- & und Abenteuerplätze am Berg und die ErlebnisSennerei Zillertal bieten Spaß und Abwechslung für die ganze Familie. Auch Schwimmen, Planschen und Tauchen stehen am Programm - und das alles inmitten der bezaubernden Natur der Zillertaler Alpen.

Besonders empfehlenswert für ihren Sommerurlaub am Hintertuxer Gletscher ist das 4 Sterne Hotel Neuhintertux. Das traditionsreiche Hotel liegt am Talschluss des Tuxertales, nur 50 m von der Talstation der Gletscherbahn entfernt und hat kürzlich den ersten Teil der umfangreichen Umbauarbeiten abgeschlossen. Das stilvolle Hotel bietet komfortable Zimmer und Suiten, eine moderne Wellness-Oase mit neuem Saunabereich sowie eine erstklassige Gastronomie.

"Wir freuen uns, unseren Gästen perfekt zum Sommerstart ein modernisiertes Hotel Neuhintertux präsentieren zu können", sagt Hotelier Markus Tipotsch. "Unser Ziel ist es, unseren Gästen einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt zu bieten und gleichzeitig die natürliche Schönheit und den Charme der Region zu bewahren. Mit dem Umbau, der im Frühjahr 2024 in die 2. Phase geht, möchten wir weiterhin ein Höchstmaß an Komfort und Gastfreundschaft gewährleisten. Ein Sommerurlaub bei uns in Hintertux verspricht besondere Erlebnisse sowie Spaß und Erholung für die ganze Familie. Egal ob Wanderer, Biker oder Naturgenießer - die Region hat für jeden etwas zu bieten." Mehr dazu unter www.neu-hintertux.com

Wanderzeit am Hintertuxer Gletschr 7 Nächte ab 07.07. bis 29.09.2023 ab Euro 841,- pro Person inklusive:

3/4 Verwöhnpension

Wanderstammtisch mit Willkommensgeschenk

geführte Wanderungen mit der Gastgeberfamilie

Wanderungen im Zillertaler Hochgebirgsnaturpark mit den NaturparkführerInnen

1x Bergfrühstück auf der Höhlensteinhütte

kostenloser Wanderbus mit dem Tux-Ticket nach Mayrhofen

1 Tag E-Bikeverleih

Ausrüstungsverleih - Rucksack, Sitzkissen, Stöcke, Swarovski Fernglas

Gletscher & Spa Verwöhnperlen

Original-Content von: Neuhintertux Tipotsch GmbH, übermittelt durch news aktuell