Good News der SOS-Kinderdörfer: U18-Wahl macht Meinungen junger Menschen sichtbar

München (ots)

Es gibt sie: die guten Nachrichten, die positiven Veränderungen und Aufwärtstrends für Kinder und Familien. In einer Welt, die oft reflexartig auf das Negative schaut, berichten die SOS-Kinderdörfer in den ,Good News' über das, was uns aufrichtet.

Vom 7. bis 14. Februar 2025 können Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bei der U18-Wahl ihre Stimme abgeben für eine der Parteien, die bei der kommenden Bundestagswahl am 23. Februar vertreten sind.

In Deutschland leben rund 14 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Da sie nicht wahlberechtigt sind, bleibt ihre Stimme oft ungehört. Dabei haben bildungs- und sozialpolitische Entscheidungen oder auch die Klima- und Einwanderungspolitik der künftigen Bundesregierung unmittelbaren Einfluss auf ihr Leben.

Initiative bringt Kindern und Jugendlichen Politik näher

Die landesweite U18-Wahl-Initiative, die von der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird, will das politische Bewusstsein von Kindern und Jugendlichen und ihre Teilhabe stärken. Dazu werden bereits im Vorfeld Events und Diskussionsrunden veranstaltet. Hier haben Kinder die Möglichkeit, sich altersgerecht mit dem demokratischen System, den Parteien und ihren Wahlprogrammen auseinanderzusetzen. Auch können sie eigene Themen einbringen, indem sie zum Beispiel mit Politiker:innen ihres Wahlkreises diskutieren.

Vom 7. bis zum 14. Februar finden dann die eigentlichen U18-Wahlen statt. Mitmachen können alle jungen Menschen unter 18, unabhängig von Nationalität oder Aufenthaltsstatus. Lokale Initiativen, die hierfür ein ehrenamtliches Wahllokal organisieren möchten, können sich über u18.org anmelden.

Auf der Plattform gibt es weitere Infos, inklusive einer Karte mit den Standorten der Wahllokale. Auch die Wahlergebnisse werden dort kurz nach der Wahl bekanntgegeben.

Veranstaltung der SOS-Kinderdörfer: "Jugend beteiligen - Demokratie stärken"

Auch die Initiative Jung&Laut der SOS-Kinderdörfer setzt sich für mehr Teilhabe junger Menschen ein. Am 29.01.25 wird dazu in der Botschaft für Kinder, Lehrter Str. 66, Berlin, ab 17 Uhr die Veranstaltung "Jugend beteiligen - Demokratie stärken" stattfinden. Rückfragen bitte an: jungundlaut@sos-kd.org

