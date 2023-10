SOS-Kinderdörfer weltweit

SOS-Kinderdörfer weltweit und Unified Filmmaker Interactive setzen sich mit gemeinsamer Video-Kampagne für Bildung weltweit ein

München (ots)

Die SOS-Kinderdörfer weltweit und das unabhängige Filmemacher Netzwerk UNIFIED FILMMAKERS setzen sich im Rahmen einer gemeinsamen Kampagne für Bildungsgerechtigkeit weltweit ein. Für die Kampagne haben Filmschaffende des Unified Filmmaker-Netzwerks aus sieben Ländern Kinder zum Thema Lernen und Schule befragt. Zu Wort kommen Kinder aus Äthiopien, Brasilien, Indonesien, Nigeria, Taiwan, aus der Ukraine und den USA, die den Zuschauer:innen die Wünsche der Kinder für eine bessere Bildung vermitteln. Deutlich sichtbar wird dabei, wie unterschiedlich der Zugang zu Bildung in den verschiedenen Ländern ist. Insgesamt sind neun Clips entstanden, die sich mit dem Kampagnen-Claim "Grenzenlose Bildung - Grenzenloses Potential" für mehr Bildungsgerechtigkeit und für mehr Zugang zu Bildung einsetzen.

Derzeit haben weltweit 264 Millionen Kinder zwischen 6 und 17 Jahren nicht die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen. Der Zugang zu Bildung ist jedoch eine der wichtigsten Voraussetzungen für nachhaltige Entwicklung, die Verringerung der weltweiten Armut und für ein friedliches Zusammenleben.

Patricia Mestanza-Niemi (künstlerische Leiterin Unified Filmmakers): "Wir sind sehr glücklich auch dieses Jahr wieder mit den SOS-Kinderdörfern und Filmemacher:innen aus fünf verschiedenen Kontinenten eine filmische Kampagne ins Leben gerufen zu haben, die die Bedürfnisse der Kinder in den Fokus rückt. Der Zugang zu Bildung ist eine der wesentlichsten Voraussetzungen, um ein faires und gerechtes Aufwachsen der Kinder sicher zu stellen."

Lanna Idriss (Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit):

"Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit den Unified Filmmakers und den vielen renommierten Regisseur:innen. Jedes Kind und jeder Jugendliche hat das Recht auf gute Bildungsmöglichkeiten. Die SOS-Kinderdörfer setzen sich dafür weltweit ein, dass es besonders in armen Ländern und Gemeinden bessere Bildungsangebote und mehr Ausbildungsplätze gibt. Deshalb betreiben die SOS-Kinderdörfer an vielen Standorten eigene Kindergärten, Schulen sowie Berufsbildungszentren. So leisten wir einen Beitrag für mehr Bildungsgerechtigkeit. Aber es muss noch deutlich mehr passieren."

Die Clips der Kampagne wurden von folgenden Regisseur:innen aus dem Unified Filmmaker Netzwerk produziert: Iryna Prudkova (Ukraine), Bia Goldenberg und Matheus Ramalho (Brasilien), Matilde Simas (USA), Mikias Mulugeta (Äthiopien), Willie Workman Oga (Nigeria), Yogi Tujuliarto (Indonesien), Duncan Longden (Taiwan)

Die Bildungskampagne ist bereits die zweite Video-Kampagne der SOS-Kinderdörfer mit den Unified Filmmakers Netzwerk. 2022 fand die Children's Vision Kampagne zum Thema Klimawandel statt. In den kommenden Jahren sollen weitere gemeinsame Projekte mit Filmschaffenden weltweit und den SOS-Kinderdörfern zu gesellschaftlich relevanten Themen folgen.

Die Filme sind auf dem YouTube-Kanal der SOS Kinderdörfer weltweit zu sehen:

https://youtube.com/playlist?list=PLM08EezdO8uk8AE9DG7tPE60ng6a6J75h&feature=shared

Außerdem auf dem YouTube-Kanal der UFM in englisch: CHILDRENSVISIONS@unifiedfilmmakers

