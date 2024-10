waipu.tv

waipu.tv und The Walt Disney Company Deutschland intensivieren ihre Zusammenarbeit

München (ots)

The Walt Disney Company (Deutschland) GmbH und waipu.tv, Marktführer für OPEN-IPTV in Deutschland, vertiefen ihre Zusammenarbeit mit einem neuen Angebot: Ab sofort können Disney+ und waipu.tv Perfect Plus als Bundle in einem Paket gebucht werden. Kunden haben zukünftig die Wahl zwischen drei verschiedenen Paketvarianten und Laufzeiten, die sowohl Flexibilität als auch Kostenvorteile bieten.

Die neuen Bundle-Pakete sind auf Nutzer zugeschnitten, die eine umfangreiche Entertainment-Lösung aus einer Hand zu einem attraktiven Preis suchen. Sie erweitern das bestehende Angebot von waipu.tv, das bereits Kombi-Pakete mit Netflix, WOW und DAZN umfasst. Ideal für die "dunkle Jahreszeit" vereinen diese Bundles das umfangreichste TV-Angebot von über 280 Sendern bei waipu.tv mit der ganzen Welt von Disney+ und bieten somit bestes Entertainment für die ganze Familie.

Sonderaktion zum Start

Zum Start bietet waipu.tv ein besonderes Angebot: So erhalten Kunden das Bundle Perfect Plus mit "Disney+ Standard mit Werbung" 12 Monate lang für 50 Prozent sie zahlen nur 9,00 Euro im Monat. Schnell sein lohnt sich, die Aktion ist nur bis zum 31.10.2024 buchbar. Weitere Details unter www.waipu.tv/disney.

Ab 01.11. stehen folgende Optionen zur Verfügung

- Perfect Plus mit "Disney+ Standard mit Werbung": 17,99 Euro monatlich bei flexibler monatlicher Kündigungsoption, 14,99 Euro pro Monat im Jahresabo.

- Perfect Plus mit "Disney+ Standard" (ohne Werbung): 20,49 Euro monatlich, 16,49 Euro pro Monat im Jahresabo.

- Perfect Plus mit "Disney+ Premium": 23,49 Euro monatlich, 18,99 Euro pro Monat im Jahresabo.

Die Erweiterung dieser Kooperation markiert einen weiteren Meilenstein in der Partnerschaft zwischen Disney und waipu.tv. Die von Disney in Deutschland betriebenen TV-Sender "Disney Channel", "National Geographic" und "National Geographic WILD" sind bereits seit diesem Frühling im Angebot von waipu.tv integriert.

Disney+ ist der ultimative Streaming-Service für Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic und vielem mehr. In ausgewählten internationalen Märkten - unter anderem auch Deutschland, Österreich und der Schweiz - beinhaltet Disney+ unter der Marke Star eine Vielzahl an General Entertainment Inhalten. Der erfolgreiche Streaming-Service bietet eine Vielzahl von exklusiven Originals sowie Spielfilme, Dokumentationen, Live-Action- und Animationsserien sowie Kurzfilme aus den sieben Kreativstudios Disney, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel Entertainment, Lucasfilm, Searchlight Pictures und 20th Century Studios sowie den TV-Studios bzw. Networks wie Disney Branded Television, FX, ABC, 20th Television und Hulu sowie anspruchsvolle Dokumentationen und Filme von National Geographic Perfect Plus bietet mit mehr als 280 Sendern, davon über 270 in HD, die breiteste Auswahl an deutschsprachigen Sendern.

Zusammen bieten Disney+ und Perfect Plus also ein Entertainment-Paket, das sowohl erstklassige internationale Inhalte als auch eine umfassende Auswahl an deutschsprachigen Sendern in bester HD-Qualität vereint - und das alles zu einem sehr attraktiven Preis.

"Die erweiterte Zusammenarbeit mit Disney ist für uns ein bedeutender Schritt. Mit waipu.tv bieten wir nun eine umfassende Aggregationsplattform, die zentrale Entertainment-Angebote und hochwertigen Inhalte in Deutschland vereint," so Markus Härtenstein, Vorstand bei der Exaring AG, Betreiber von waipu.tv.

Fabian Burger, Director Affiliate Sales & Platform Distribution bei The Walt Disney Company (Deutschland) GmbH ergänzt: "Wir sind äußerst erfreut über die Erweiterung unserer Zusammenarbeit mit waipu.tv. Ganz einfach und bequem können jetzt unsere Kundinnen und Kunden in einem Paket und über eine Plattform hinweg die besten Inhalte aus aller Welt abrufen: angefangen von "Shogun", "The Bear: King of the Kitchen", "Only Murders In The Building" bis hin zum Animations-Highlight "Alles steht Kopf 2"."

Über waipu.tv

waipu.tv ist ein Unternehmen der EXARING AG, einer Gesellschaft für Entwicklung von IP-Entertainment-Services. waipu.tv ist die führende OPEN-IPTV Plattform in Deutschland mit über 1.7 Millionen Abo-Kunden und erreicht über ein dediziertes Glasfasernetz mehr als 30 Millionen Haushalte in bester Qualität.

waipu.tv kann am TV-Gerät aber auch über alle anderen Geräte im WLAN kabellos genutzt werden. Dabei ist eine Nutzung auch auf mehreren Geräten gleichzeitig möglich. Die OPEN-IPTV Plattform bietet targetierte Werbemöglichkeiten auch im Live-TV, bis hin zum Einkauf direkt aus dem TV-Erlebnis heraus, ganz ohne Medienbruch.

Die Muttergesellschaft EXARING AG wurde 2013 in München gegründet. Größter Einzelaktionär ist die freenet AG. Gründer und Vorstandsvorsitzender ist Christoph Bellmer.

Weitere Infos unter www.waipu.tv und www.exaring.de

