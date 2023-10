DKOU Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie

Einladung zur DKOU Presse-Arena

Offene, moderierte Talkrunde mit den Kongresspräsidenten, auch im Live-Stream

Unter dem Motto "Kompetent in Qualität und Fortschritt" findet vom 24. bis 27. Oktober der Deutsche Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) in Berlin statt - einer der größten Medizinkongresse Europas. Für Medien und die interessierte Öffentlichkeit sprechen die Kongresspräsidenten über Trends und Entwicklungen ihrer Fachgebiete.

Orthopädie und Unfallchirurgie der Zukunft: digitaler, grüner und jünger

Donnerstag, 26. Oktober 2023, 10.30 Uhr

Messe Berlin, Eingang Süd, Jafféstraße, 14055 Berlin, Eingangsfoyer

Die Themen:

Neue Technologien und Digitalisierung in O und U - ist KI die Antwort? Prof. Dr. Christoph-Eckhard Heyde, Kongresspräsident für den Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU)

Wie Nachhaltigkeit im Krankenhaus und OP gelingen kann, Prof. Dr. Maximilian Rudert, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) und der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC)

Junge Orthopäden und Unfallchirurgen im Spannungsfeld von Karriere, Familie und Beruf, Prof. Dr. Steffen Ruchholtz, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU), stv. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU)

Außerdem:

Stellungnahmen der Fachgesellschaften und des Berufsverbands zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen

Krankenhausreform: Insolvenzen sind kein Strukturwandel!

Reform der Notfallversorgung: längst überfällig

"Ambulantisierung": Chancen und Risiken für O und U

Moderation: Tanja Samrotzki

