Energiespeichervereinbarung zwischen REPT BATTRO und Hyosung Heavy Industries unterzeichnet

Am 27. Mai 2025 unterzeichneten REPT BATTERO und Hyosung Heavy Industries in Seoul, Südkorea, formell eine Absichtserklärung, die sich auf Batteriespeichersysteme konzentriert. REPT BATTERO wird 2,5 GWh an Energiespeicherprodukten liefern und gemeinsam die Anwendung und Verbreitung der Energiespeichertechnologie auf dem Weltmarkt fördern.

Mit dem Ziel, einen globalen strategischen Rahmen für die Energiespeicherung zu schaffen, wird REPT BATTERO Energiespeicherzellen, Module und Gleichstromcontainer an Hyosung Heavy Industries liefern und gleichzeitig technische Unterstützung bei der Integration des Systemdesigns und der Qualitätskontrolle leisten. Hyosung Heavy Industries wird die Verantwortung für das globale Marketing, die regionale Lokalisierung und die behördliche Zertifizierung übernehmen. Durch die Partnerschaft zur Lieferung von 2,5 GWh wollen beide Unternehmen schrittweise eine beherrschende Stellung auf dem globalen Energiespeichermarkt erlangen und so ihr Engagement für die Förderung skalierbarer und nachhaltiger Energielösungen weltweit untermauern.

Woo Tae-hee, CEO und Präsident von Hyosung Heavy Industries, erklärte: "Hyosung Heavy Industries hat sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führender Anbieter von Energielösungen zu werden, und diese Zusammenarbeit wird unsere Marktposition im Bereich der Energiespeicherung weiter festigen. Wir werden eng mit REPT BATTERO zusammenarbeiten, um unseren Kunden weltweit innovative Produkte und Dienstleistungen anzubieten."

Feng Ting, CEO und Präsident von REPT BATTERO, sagte: "Diese Unterzeichnung markiert einen bedeutenden Durchbruch in der Marktsynergie zwischen chinesischen und südkoreanischen Energiespeicherunternehmen. Als weltweit führender Anbieter von Batterietechnologie ergänzen die hocheffizienten Energiespeicherbatterien von REPT BATTERO das umfassende Know-how von Hyosung Heavy Industries in der globalen Energiebranche. Durch eine intensive Zusammenarbeit werden beide Seiten mehr Kunden in Übersee mit professionellen Produkten und Dienstleistungen versorgen".

REPT BATTRO und Hyosung Heavy Industries bekräftigten ihre Entschlossenheit, diese strategische Partnerschaft auszubauen, um die Zusammenarbeit auf internationalen Märkten zu verstärken, die Herausforderungen des Klimawandels gemeinsam zu bewältigen und chinesische und koreanische Erkenntnisse und Lösungen zur globalen Energiewende beizutragen.

Über Hyosung Heavy Industries

Hyosung Heavy Industries wurde 1977 gegründet und ist ein führendes koreanisches Unternehmen, das für seine globale Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen Hoch- und Höchstspannungsanlagen und Energieinfrastruktur bekannt ist.

Hyosung ist die Nummer 1 auf dem koreanischen Markt für Leistungstransformatoren, hält einen Anteil von etwa 40 % am inländischen Markt für Niederspannungsmotoren und hat mehr als 10 Billionen KRW mit Leistungsschaltern im In- und Ausland umgesetzt. In Europa ist Hyosung Marktführer bei 400-kV-Transformatoren, insbesondere in Norwegen mit einem Marktanteil von über 80 %.

Hyosung Heavy Industries verfügt über jahrzehntelange EPC-Erfahrung und starke Fähigkeiten im Bereich der Systemtechnik und liefert hochzuverlässige Energiesysteme in den Nahen Osten, nach Südostasien, Amerika und Europa.

Indem das Unternehmen die globalen Trends zur Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung im Energiesektor aufgreift, positioniert es sich als wichtiger Wegbereiter einer nachhaltigen, globalen Energiewende.

