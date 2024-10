REPT BATTERO Energy Co., Ltd.

REPT Boost Net-Zero Transport: Innovationstechnologien wie LMFP in Paris freigegeben

München, 23 Oktober, 2024 (ots/PRNewswire)

Der 90. Pariser Automobilsalon fand in Paris statt. REPT BATTERO präsentierte die LMFP-Zelltechnologie, das GREEN CTP-Batteriepaket, das GREEN BANK Plug-in-Hybrid-Batteriepaket und andere innovative Technologien;

REPT BATTERO veranstaltete das New Energy Ecology Forum und die Brand Night mit Kunden aus aller Welt, um den ersten Jahrestag der europäischen Tochtergesellschaft zu feiern und die Net-Zero Carbon Zukunft zu diskutieren.

Am 14. Oktober 2024 wurde der 90. Pariser Autosalon auf der Paris Expo Porte de Versailles in Paris, Frankreich, feierlich eröffnet. Auf der Veranstaltung präsentierte REPT BATTERO den globalen Kunden grüne Batterielösungen mit verbesserter Leistung und Umweltschutz - LMFP (Lithium, Mangan, Eisen und Phosphat)-Zelltechnologie, GREEN CTP-Batteriepacks und GREEN BANK-Batteriepacks für PHEV, die REPT BATTEROs technologische Innovationskraft und eine umfangreiche Produktpalette demonstrierten, die vom chemischen System der Zellen bis zur Systemintegration reicht.

Anlässlich des Pariser Automobilsalons und des ersten Jahrestages der europäischen Tochtergesellschaft von REPT BATTERO hat REPT BATTERO ein ökologisches Forum und eine Markennacht mit seinen weltweiten Kunden veranstaltet, um über die Netto-Null-Kohlenstoff-Zukunft zu diskutieren.

Grüne Zellen: Chemische Systeminnovation für die Net Zero Initiative

Unter Berücksichtigung von Energiedichte, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit präsentierte REPT BATTERO auf dem diesjährigen Pariser Autosalon eine neue Batterietechnologie - die Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP)-Batterietechnologie - und arbeitete mit Kunden auf der ganzen Welt zusammen, um die Kohlenstoffneutralität zu fördern.

Im Vergleich zu LFP- und NCM-Batterien kombiniert die LMFP-Batterie von REPT BATTERO die Vorteile von LFP- und NCM-Batterien. Durch die Hinzunahme der einzigartigen Wending®-Technologie von REPT BATTERO werden Energiedichte, Zykluslebensdauer, Tieftemperaturleistung, Schnellladeleistung und Sicherheitsleistung weiter verbessert.

Verbesserte Energiedichte und erweiterte Reichweite: Mit Hilfe der Wending®-Technologie wird die Redundanz der Elektrodenzapfen aufgehoben, die Gesamtnutzungsrate des Innenraums wird um 3-5 % erhöht, und die Verbesserung der mikroskopischen Fest-Flüssig-Grenzfläche führt zu einer Steigerung der Lithium-Ionen-Übertragungsrate um 30 %. Die volumetrische Energiedichte der Batteriezelle beträgt 430-520Wh/L, was die Reichweite von Elektrofahrzeugen auf mehr als 700 km erhöhen kann.

Hervorragendes Wärmemanagement und verbesserte Sicherheit: Durch die Verbesserung der Materialien und des elektrochemischen Systems wird der Widerstand der elektrischen Zelle um 16 % reduziert, wodurch die überschüssige Wärmeerzeugung verringert wird und der Pin-Poke-Test ohne Wärmeausbreitung bestanden werden kann.

Stabiler Ionentransport und hervorragende Leistung bei niedrigen Temperaturen: Durch die Verbesserung der mikroskopischen Fest-Flüssig-Grenzfläche kann die Lithium-Ionen-Transportrate im Pol und zwischen den Polen um 30 % erhöht werden, wodurch sichergestellt wird, dass die Energiekapazität auch unter -30℃ noch zu mehr als 80 % erhalten bleibt.

<18min Schnellladefähigkeit: Die LMFP-Spannungsplattform liegt nahe an derjenigen von NCM-Batterien, was die Ladeeffizienz verbessert und eine Schnellladefähigkeit von 10-80% SOC <18min ermöglicht.

Grünes Paket: Strukturelle Innovation für Umweltschutz und kohlenstoffarme Energieeinsparung

Für die Automobilindustrie bedeuten Energieeinsparung und Umweltschutz nicht nur die Verbesserung der Energieeffizienz und die Verringerung des Energieverbrauchs während der Nutzung der Batterie, sondern auch die Minimierung der Umweltauswirkungen während des gesamten Lebenszyklus der Batterie.

Als Antwort auf die oben genannten Anforderungen bietet REPT BATTERO grüne Lösungen für den gesamten Lebenszyklus für verschiedene Fahrzeugmodelle an - GREEN CTP Batteriepacks und GREEN BANK, die speziellen Batteriepacks für PHEVs, die die Bedürfnisse von Elektro- und PHEV-Fahrzeugen in allen Aspekten von der Produktion, dem Betrieb, der Wartung, dem Recycling bis hin zur Wiederverwendung erfüllen und den kohlenstoffarmen und umweltfreundlichen Lebenszyklus realisieren können.

Die GREEN CTP-Batteriepack-Technologie von REPT BATTERO wurde auf der Grundlage der verbesserten Struktur weiter verfeinert, um die Probleme der herkömmlichen CTP-Batteriepacks auf dem Markt zu lösen, wie z. B. die Schwierigkeit der Wartung nach dem Verkauf, die hohen Wartungskosten nach dem Verkauf und die potenzielle Umweltverschmutzung. REPT BATTERO GREEN CTP-Batteriepacks sind mit Zellen ausgestattet, die mechanisch fixiert und nicht geklebt sind, so dass Einzelzellen austauschbar sind, was die Wartung nach dem Verkauf erleichtert und die Kosten für die Wartung nach dem Verkauf senkt. Gleichzeitig kann die Batterie von der Zelle bis zum ganzen Pack wiederverwendet werden, was umweltfreundlicher ist.

Die durch die Wending®-Technologie verbesserten GREEN CTP-Batteriepacks bieten eine hervorragende Leistung, um den Anforderungen der verschiedenen Fahrzeugmodelle gerecht zu werden. Das 67,6-kWh-GREEN-CTP-Batteriepaket hat beispielsweise eine Energiedichte von 145Wh/kg in LFP-Chemie mit einer Reichweite von über 500 km und kann innerhalb von 16 Minuten von 10 % auf 80 % aufgeladen werden. Neben der großen Reichweite und der ultraschnellen Aufladung verfügt dieses Akkupack über eine hervorragende Temperaturanpassung und kann von -30°C bis 60°C betrieben werden.

Für den wachsenden PHEV-Markt stellt REPT BATTERO auf dieser Veranstaltung die GREEN BANK Serie von Spezialbatterien vor, die eine maßgeschneiderte Lösung zur Reduzierung der Schadstoffemissionen von PHEVs darstellt. Die GREEN BANK-Serie von REPT BATTERO umfasst Batteriepakete mit einer Kapazität von 10-55kWh, um den Anforderungen unterschiedlicher Reichweiten gerecht zu werden. Die Kraftstoffeinsparung von PHEV-Fahrzeugen , die mit diesen Paketen ausgestattet sind, kann im Vergleich zu herkömmlichen Energiemodellen mehr als 35% betragen. Das Akkupaket hat eine hervorragende Leistung bei niedrigen Temperaturen und kann einen Kaltstart bei extrem niedrigen Temperaturen von -30℃ erreichen.

Ökologisches Forum Neue Energie und Markennacht für eine kohlenstofffreie Zukunft

Am ersten Tag des Pariser Automobilsalons organisierte REPT BATTERO gemeinsam mit seinen weltweiten Kunden das New Energy Ecological Forum und die Brand Night, zu denen zahlreiche Branchenführer und Technologen eingeladen wurden, um darüber zu diskutieren, wie grüne Energietechnologien zu einer Netto-Null-Emission und Kohlenstoffneutralität beitragen können.

Als Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich REPT BATTERO verpflichtet, seine ESG-Konstruktion durch den Aufbau einer grünen und kohlenstoffarmen Öko-Industriekette zu verbessern. Nach ihren Worten versuchen sie ihr Bestes, um einen Beitrag zum 1,5℃-Ziel des Pariser Abkommens zu leisten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2533201/IMG00129_3250608415.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2533203/cell.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2533205/PACK.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2533204/CTP.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2533202/IMG09379_3249701348.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rept-boost-net-zero-transport-innovationstechnologien-wie-lmfp-in-paris-freigegeben-302283867.html

Original-Content von: REPT BATTERO Energy Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell