ARD-Tochter OneGate Media wird neue Partnerin von SRF, Schweizer Radio und Fernsehen

Hamburg (ots)

- Ab 2026 übernimmt die OneGate Media die Leistungen im Bereich Film - und Lizenzhandel für Schweizer Radio und Fernsehen

- Dies umfasst den Einkauf fiktionaler und non-fiktionaler Programme, den weltweiten Vertrieb von Programmen des Senders und den Verkauf des Archivmaterials

- Tania Reichert-Facilides, Geschäftsführerin OneGate Media: Wir bringen die Schweiz über alle Plattformen in die Welt

- Stefano Semeria, Abteilungsleiter Distribution SRF: Wir sind überzeugt, dass SRF mit der OneGate Media am besten für die Zukunft gerüstet ist

Erfreuliche Nachrichten für die OneGate Media aus der Schweiz. SRF hat sich für eine langfristige Zusammenarbeit ab Anfang 2026 mit der ARD-Tochter entschieden.

Bereits im Jahr 2024 hat das Unternehmen die Leistungen in dem Bereich Film- und Lizenzhandel ausgeschrieben und die Angebote mehrerer Anbieter geprüft.

Der Einkauf fiktionaler und non-fiktionaler Programme ist ein wichtiger Eckpfeiler der Programmgestaltung von SRF. Gleichzeitig sind der Vertrieb von eigenem Programm und der Verkauf von Rechten an Archivmaterial eine Einnahmequelle und ein Reputationsfaktor. SRF-Sendungen werden so ausserhalb der eigenen Kanäle einem breiteren Publikum zugänglich und sichtbar gemacht.

Stefano Semeria, Abteilungsleiter Distribution SRF: "Wir möchten den Film- und Lizenzhandel auf die zukünftigen Anforderungen neu ausrichten. Die OneGate Media hat uns mit ihrem Gesamtpaket überzeugt. Ihr Betriebs - und Organisationsmodell ist zukunftsgerichtet, agil und digitalisiert. Wir sind überzeugt, dass SRF mit OneGate Media am besten für die Zukunft gerüstet ist und im Vertrieb neue Marktpotenziale erschlossen werden können".

Tania Reichert-Facilides, Geschäftsführerin OneGate Media: "Wir freuen uns sehr, dass wir das Mandat von SRF gewonnen haben. Das ist eine großartige Bestätigung für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens und unserer Expertise rund um den Kunden und das Programm. Durch das Mandat von SRF stärken wir unsere Präsenz vor Ort und bringen die Schweiz über alle Plattformen in die Welt."

Über OneGate Media:

OneGate Media ist ein führendes deutsches Vertriebs- und Lizenzhandelsunternehmen für Film- und Fernsehproduktionen. Vor über 60 Jahren als Tochterunternehmen des NDR gegründet, gehört die OneGate Media zur Studio Hamburg Gruppe, einem der führenden Produktionshäuser in Deutschland und ist eine Vertriebstochter des NDR / ARD. OneGate Media vereint sechs Vertriebe unter einem Dach, unter anderem International Sales und Digital Distribution.

Über SRF

SRF bietet mit drei TV-Sendern, sechs Radioprogrammen und zukunftsorientierten digitalen Angeboten ein breites Angebot für alle Menschen in der Deutschschweiz. Als unabhängiges Medienhaus fördert SRF die freie Meinungsbildung durch sachgerechte Information, vermittelt Kultur, sorgt für Bildung und Unterhaltung - immer mit spezifischer Schweizer Perspektive. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Hauptstudio Zürich Leutschenbach und betreibt weitere Hauptstudios in Basel und Bern sowie Regionalstudios in Aarau, Chur, Luzern und St. Gallen. SRF ist eine Unternehmenseinheit der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG.

