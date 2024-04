Syntax Systems GmbH & Co. KG

Hannover Messe 2024: Syntax stellt umfassende Integrations- und Erweiterungsservices für SAP Digital Manufacturing am Partnerstand von Microsoft (Halle 17/Stand G06) vor

Weinheim (ots)

Direkte Kommunikation mit SAP DM via Spracheingabe über Microsoft Azure AI Services

Effizientere und automatisierte Prozesse dank Integration mit Teams und Microsoft Power Automate

Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, präsentiert auf der Hannover Messe vom 22. bis 24. April sein aktualisiertes, umfassendes Serviceportfolio.

Das erweiterte Portfolio, das Syntax gemeinsam mit SAP auf dem Microsoft-Partnerstand (Halle 17/Stand G06) vorstellt, erlaubt es Werkern und anderen Anwendern beispielsweise über die Microsoft Azure AI Services direkt per Spracheingabe mit dem Cloud-basierten Manufacturing Execution System (MES) zu kommunizieren. Darüber hinaus führen die Partner vor, wie sich SAP Digital Manufacturing (SAP DM) einfach in das Microsoft-Ökosystem integrieren und funktional erweitern lässt. Zudem erfahren Besucher, wie sich Produktions- und Freigabeprozesse durch eine Integration mit Microsoft Teams und dem Einsatz von Microsoft Power Automate schneller und effizienter steuern lassen. Syntax ist Microsoft Gold Partner für Cloud Platform und Cloud Productivity sowie SAP Cloud-Certified Provider (CCP).

Azure AI Services: Direkte Spracheingabe ins MES

Mit den Lösungen von Syntax können Mitarbeiter aller Fachabteilungen die Azure AI Services nutzen, um manuelle Eingaben in SAP DM künftig direkt per Sprachbefehl vorzunehmen. Diese einfache Form des Feedbacks setzt keine speziellen Kenntnisse der klassischen Benutzeroberfläche voraus und vereinfacht so die Bedienung etwa für Fachabteilungen, die nicht direkt im Shopfloor oder nicht regelmäßig in SAP DM arbeiten.

Effizientere Produktions- und Freigabeprozesse dank Microsoft Teams und Power Automate

Das durch die Integrationsservices von Syntax ermöglichte Zusammenspiel von SAP DM mit Microsoft Teams und Microsoft Power Automate ist Ausgangspunkt für bessere Kommunikation und Entscheidungsfindungen in Echtzeit sowie effizientere Produktionsprozesse, insbesondere im Hinblick auf erforderliche Freigaben. So erhält der zuständige Quality Manager beispielsweise automatisch eine Nachricht per Teams, wenn ein Produkt von der vorgegebenen Norm abweicht. Anschließend kann er seine Entscheidung über Freigabe oder weitere Eskalation direkt über die Teams-Oberfläche im System hinterlegen und damit die nächsten automatisierten Workflows anstoßen.

Bei der diesjährigen Hannover Messe ist Syntax auch bei den Partnerständen von SAP (Halle 15/Stand E17) und AWS (Halle 15/Stand D76) vertreten. Im Fokus stehen maßgeschneiderte IIoT-Lösungen und eine AI-basierte intelligente Fertigung von Shop Floor to Top Floor. Gesprächstermine können unter diesem Link gebucht werden.

Original-Content von: Syntax Systems GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell