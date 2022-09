Julius Kemnitzer GmbH

Mannheimer Werbetext-Agentur auf Wachstumskurs und auf der Suche nach 15 neuen Mitarbeiter:innen

Mannheim (ots)

Die Julius Kemnitzer GmbH versorgt Online-Marketingagenturen, Webdesigner und andere Dienstleister mit verkaufspsychologischen Werbetexten. Das Unternehmen mit Sitz in Mannheim sucht momentan neue Mitarbeiter, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden. Gefragt sind in erster Linie Copywriter und Lektoren. Die Julius Kemnitzer GmbH gibt aber auch Quereinsteigern eine Chance, ihre Karriere im Unternehmen als Trainee zu beginnen.

Geschäftsführer Julius Kemnitzer: "Wir wünschen uns energiegeladene Mitarbeiter, die eine hohe Eigenmotivation mitbringen. Menschen, die Freude daran haben, ihr Bestes zu geben. Sie sollten bereit sein, alles über Verkaufspsychologie zu lernen und sich beim Schreiben von Texten weiterzuentwickeln. Bei uns hangelt man sich nicht von Feierabend zu Feierabend oder von Urlaub zu Urlaub. Wir haben morgens Lust auf unsere Arbeit und gehen mit einem guten Gefühl nach Hause, weil wir etwas Erstklassiges geschaffen haben."

Die Julius Kemnitzer GmbH hat sich vor zwei Jahren am Markt etabliert und wächst seit dieser Zeit beständig. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen verkaufspsychologische Texte für die sozialen Netzwerke, für Websites oder für Broschüren. Die Auftraggeber sind grundsätzlich Anbieter aus dem Premiumsegment, die langfristig mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. Für die Zukunft hat man sich bei der Julius Kemnitzer GmbH viel vorgenommen. Innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre will die Agentur im Bereich Copywriting im gesamten deutschsprachigen Raum neue Maßstäbe setzen. Im Unternehmen ist man sich darüber bewusst, dass die ehrgeizigen Ziele nur mit großartigen Mitarbeitern zu erreichen sind. Deshalb baut man auf ein internes Schulungssystem, das in Deutschland seinesgleichen sucht, und stellt sich als exzellenter Arbeitgeber auf, um die Mitarbeiter dauerhaft zu binden.

Ausgezeichneter Arbeitgeber sucht Kollegen und Kolleginnen

Die neuen Mitarbeiter können bei der Julius Kemnitzer GmbH einen wertschätzenden Umgang und einen Kontakt auf Augenhöhe erwarten. Im Team hält man zusammen und unterstützt sich gegenseitig. Man arbeitet in hellen Räumlichkeiten und wird mit brandneuen MacBooks und neuwertigen iPhones ausgestattet. Auch wenn die Arbeitsatmosphäre einer modernen Unternehmenskultur entspricht, steht die Julius Kemnitzer GmbH zugleich für traditionelle Werte wie einen sicheren Arbeitsplatz. Besonders interessant dürften für die Bewerber die gesundheitlichen Zusatzleistungen sein, die weit über die gesetzliche Krankenversicherung hinausgehen. Die Julius Kemnitzer GmbH wurde für dieses System als nachhaltig gesunder Arbeitgeber ausgezeichnet.

"Die meisten Menschen verbringen mehr als die Hälfte ihrer Lebenszeit auf der Arbeit", sagt der Geschäftsführer Ali Akifi. "Da sollte man sich unbedingt ein Arbeitsumfeld suchen, in dem man seine Stärken voll ausleben kann, Aufstiegschancen hat und Karriere machen kann - wenn man bereit ist, die benötigte Arbeit dafür zu leisten. Wir wollen ein Arbeitgeber sein, mit dem sich Mitarbeiter identifizieren können und abends das Gefühl haben, auf ihr Arbeitsergebnis stolz sein zu können."

Mehr Informationen finden Bewerber unter https://karriere.juliuskemnitzer.de/

Original-Content von: Julius Kemnitzer GmbH, übermittelt durch news aktuell