TORRAS

TORRAS stellt das TORRAS LAB vor: Pionierarbeit für die Zukunft des Smartphone-Zubehörs

Hongkong (ots/PRNewswire)

Seit über einem Jahrzehnt steht TORRAS mit seinen Innovationen an vorderster Front, wenn es darum geht, Leben zu verändern, doch das TORRAS LAB und die Geschichten dahinter sind oft weniger bekannt. TORRAS hat das TORRAS LAB offiziell vorgestellt und die Technologien hinter den Kulissen präsentiert, die in seinen branchenführenden UPRO-Ständergehäusen, Displayschutzfolien aus gehärtetem Glas und Schnellladegeräten zum Einsatz kommen. Hier sind einige der wichtigsten Highlights der Veranstaltung.

Nahtloser Ständer für Telefonbenutzer

TORRAS stand vor einem in der Branche vorherrschenden Problem: extern montierte Ständer auf Ständergehäusen, die oft unangenehme Vorsprünge aufwiesen, den Betrachtungswinkel einschränkten und aufgrund technischer Einschränkungen nicht haltbar waren. TORRAS hat dieses Problem jedoch mit der Entwicklung eines nahtlosen Ständers gelöst, beim dem ein sorgfältig kalibriertes, langlebiges Tora-Hold-Lager verwendet wurde, um den Ständer bündig in die Rückseite des Gehäuses einzupassen, und gleichzeitig ein starker Magnet, ununterbrochenes kabelfreies Laden und flexible Betrachtungswinkel integriert wurde.

Innovationen hinter dem Luftschutzpolster

Inspiriert von luftgepolsterten Turnschuhen revolutionierte TORRAS LAB den Telefonschutz, indem es flüssige Partikel und Hochdruckstanzen nutzte, um Luft in eine separate Schicht einzuspritzen und so einen zweischichtigen 360°-Luftstoßdämpfer zu schaffen. Diese Stoßfänger verteilen die Kraft eines Aufpralls effektiv in die Luft und bieten dem Telefon umfassenden Schutz aus allen Winkeln.

Displayschutz ohne Blasen, ohne weiße Ränder

Im Streben nach Telefonschutz hat TORRAS LAB die bahnbrechende Tora-Airfree-Molekularklebstofftechnologie entwickelt, die molekulare Klebstoffe einfügt, die eine starke Verbindung zwischen der Schutzfolie und dem Bildschirm des Geräts herstellen und so eine blasenfreie und nahtlose Installation unter Beibehaltung der ursprünglichen Klarheit gewährleisten Empfindlichkeit. Und die vollständige Abdeckung erstreckt sich bis zu den Rändern, einschließlich der leicht gebogenen Kanten der iPhone 15-Serie, und bietet so eine umfassende Abdeckung für den gesamten Bildschirm.

Eine vollständige Aufzeichnung des TORRAS-LAB-Events finden Sie unter dem eingebetteten Link oder im Youtube-Kanal von TORRAS.

TORRAS hebt sich von der Masse der Marken für Zubehör für Mobilgeräte ab, da das Unternehmen immer wieder die Grenzen sprengt, um Industriestandards neu zu definieren, das mobile Erlebnis zu revolutionieren und Entwicklern rund um den Globus eine Welt voller Möglichkeiten zu erschließen.

Informationen zu TORRAS

TORRAS wurde im Jahr 2012 gegründet und ist ein Wegbereiter für einen völlig neuen Lebensstil. Mit großer Neugier für Lifestyle-Trends hat TORRAS eine Reihe innovativer Produkte entwickelt, die auf modernsten Technologien basieren, um die Art und Weise, wie wir in Zukunft leben, neu zu gestalten.

Original-Content von: TORRAS, übermittelt durch news aktuell