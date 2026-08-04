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Marke - echt bleiben: Das Programm für das 23. Internationale Marken-Kolloquium im Kloster Seeon steht fest

Dortmund (ots)

Wie können Unternehmen ihre Identität bewahren und zugleich mutig verändern, was für künftiges Wachstum verändert werden muss? Unter dem Leitthema "Marke - echt bleiben" diskutieren Unternehmerinnen und Unternehmer, Geschäftsführungen, Vorstände und Eigentümerfamilien beim 23. Internationalen Marken-Kolloquium über glaubwürdige Markenführung, unternehmerische Verantwortung und die Voraussetzungen für gesundes profitables Wachstum.

Das von der Mandat Managementberatung GmbH ausgerichtete Kolloquium findet vom 9. bis 11. September 2026 im Kloster Seeon im Chiemgau statt. Der Teilnehmerkreis ist auf maximal 80 Entscheiderinnen und Entscheider aus Deutschland, Österreich und der Schweiz begrenzt. Im Mittelpunkt stehen der persönliche Austausch, konkrete Erfahrungen aus den Unternehmen sowie das Lernen von Unternehmerpersönlichkeiten, die ihre Organisationen aufgebaut, weiterentwickelt oder grundlegend transformiert haben.

In einem wirtschaftlichen Umfeld, das von Veränderungsdruck, technologischen Umbrüchen und zunehmender Unsicherheit geprägt ist, gewinnt die Frage nach unternehmerischer Klarheit an Bedeutung. Wie viel Veränderung braucht eine Marke, um zukunftsfähig zu bleiben? Welche Werte müssen auch in Phasen der Transformation unverhandelbar sein? Und wie gelingt es, Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Geschäftspartnern Orientierung zu geben, ohne an Beweglichkeit zu verlieren?

Den Auftakt bildet am Mittwoch, 9. September, eine Fahrradtour mitgeführt von Christian Grasmann, Gründer des Radsportteams Pushbikers aus München zur Bioteaque GmbH & Co. KG in Traunstein. Beim exklusiven Vorabendprogramm spricht Kirsten Hasenpusch, stellvertretende Geschäftsführerin des FC Bayern München e.V. Das Hauptprogramm wird dann am Donnerstag von Prof. Dr. Guido Quelle und Linda Vollberg eröffnet. Als Referentinnen und Referenten diskutieren:

Vera Bökenbrink, Geschäftsführerin STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Beate Beck-Deharde und Julia Deharde, geschäftsführende Gesellschafterinnen beck packautomaten GmbH & Co. KG

Frank Dopheide, Medienunternehmer und Gründer human unlimited GmbH

Stefan Dräger, Vorsitzender des Vorstandes Drägerwerk AG & Co. KGaA

Kirsten Hasenpusch, stellvertretende Geschäftsführerin FC Bayern München e. V.

Korbinian Kohler, Inhaber Bachmair Weissach Group

Matthias Maslaton, Vorstand Ressort Konzern Vertrieb, Produkt und Innovation ARAG SE

Pavel Smazík, Inhaber HERBAI a.s.

Sven Voth, Snipes-Gründer und Miteigentümer Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H.

Die Speaker geben Einblicke in ihre persönlichen und unternehmerischen Erfahrungen. Das Programm verbindet Familienunternehmen und Konzerne, Traditionsmarken und neu aufgebaute Geschäftsmodelle sowie Perspektiven aus Industrie, Handel, Sport, Tourismus, Versicherungswirtschaft und Medien.

Ein Höhepunkt ist die Verleihung des 15. Awards des Internationalen Marken-Kolloquiums am Abend des 10. September. Im Rahmen eines festlichen Dinners wird eine Persönlichkeit ausgezeichnet, die durch herausragende unternehmerische Leistungen und eine konsequente, glaubwürdige Markenführung überzeugt.

Das Internationale Marken-Kolloquium steht als führende Veranstaltung dieser Art im deutschsprachigen Raum für Strategie, Marke und Wachstum. Der enge Kontakt zwischen den Unternehmerinnen und Unternehmern vor Ort, offene Diskussionen und der langfristige Aufbau eines belastbaren unternehmerischen Netzwerks prägen das Format. Die Teilnahme ist auf einen ausgewählten Kreis beschränkt. Eine Anmeldung ist bis zum 31. August 2026 möglich.

Weitere Informationen unter: www.internationales-marken-kolloquium.de

Über die Mandat Managementberatung

Veranstalter des Internationalen Marken-Kolloquiums ist die Mandat Managementberatung GmbH. Mandat unterstützt Unternehmen dabei, gesund und profitabel zu wachsen. Das Team begleitet Klienten sowohl bei der Konzeption und Entwicklung als auch in der Realisierung von Wachstumsinitiativen und verfügt über branchen- und länderübergreifendes Wachstums-Know-how in den Leistungsfeldern Strategie und Marke, Prozesse und Organisation sowie Vertrieb und Expansion. Schwerpunkt ist dabei der gehobene Mittelstand in der DACH-Region. Mandat hat seinen Standort in Dortmund.

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