Höchste Sicherheit und einfache Bedienbarkeit: PROFI-PARTNER entwickelt weltweit einzigartige Sicherheitsleiter

Bei EUROtops stehen die Wünsche und Bedürfnisse einer älteren Generation im Mittelpunkt und das bereits seit über 36 Jahren. Mit der neu entwickelten Sicherheitsklapptrittleiter von PROFI-PARTNER bietet der Versandhändler nun ein einzigartiges Sicherheitsprodukt, das in puncto Handhabung und Ergonomie überzeugt und dessen Sicherheit durch den TÜV Rheinland geprüft und bestätigt wurde.

Der auf smarte Lösungen für Haus, Hobby und Werkstatt spezialisierte Anbieter PROFI-PARTNER hat gemeinsam mit EUROtops eine einzigartige Sicherheitsklapptrittleiter mit Handlauf entwickelt. Über ein Jahr Entwicklungszeit stecken in dem neuen Produkt, bei dem zahlreiche Rückmeldungen und Meinungen von Kunden in Bezug auf die Sicherheitsanforderungen aufgegriffen und umgesetzt wurden. Mit der Aufstiegshilfe ist ein weltweit neuartiger Alltagshelfer entstanden, der hohen Komfort und einfache Bedienung bietet sowie höchste Sicherheitsstandards erfüllt und damit den Bedürfnissen einer älteren Zielgruppe gerecht wird.

Leicht zu verstauen: Sicherheitsklapptrittleiter mit Handlauf von PROFI-PARTNER

Die PROFI-PARTNER-Sicherheitsleiter punktet mit einer Vielzahl an praktischen Details und Ausstattungsmerkmalen, die bei der Erledigung von anfallenden Haushalts- und Heimwerkertätigkeiten in den eigenen vier Wänden für ein völlig neues Sicherheitsgefühl sorgen. Die Sicherheitsklapptrittleiter mit Handläufen besteht aus besonders robustem und leichtem Aluminium: Mit einer Höhe von 162 Zentimeter und einer Tragfähigkeit von mindestens 150 Kilogramm wiegt sie selbst nur 7,5 Kilogramm. Zu ihren Besonderheiten zählen die extra langen und griffigen Handläufe, die nicht nur ein hohes Maß an Sicherheit beim Auf- und Absteigen gewährleisten. Durch den innovativen Drehmechanismus lassen sich die klappbaren Handläufe ohne Werkzeug arretieren und innerhalb von Sekunden mit nur wenigen Handgriffen aus- und wieder einklappen. Zusammengeklappt ist die Sicherheitsleiter nur noch 11 Zentimeter schmal und lässt sich damit leicht in jeder Nische verstauen.

Klapptrittleiter von EUROtops erfüllt höchste Sicherheitsstandards

Der Fokus bei diesem einzigartigen PROFI-PARTNER-Produkt liegt jedoch auf der Tritt- und Standsicherheit. Dafür sind die Stufen mit einer Breite von 38 Zentimeter und einer Tiefe von 26 Zentimetern extra groß und tief bemessen. Der Abstand zwischen den rutschhemmenden Trittflächen fällt mit 24 Zentimeter ebenfalls sehr großzügig aus, um ein Hängenbleiben beim Auf- und Abstieg zu vermeiden. Auf höchster Ebene sorgt die vergrößerte oberste Plattform mit einer Tiefe von 35 Zentimeter für sicheres Stehen. Der Sicherheitsbügel wurde auf ganze 86 cm verlängert, damit er auch auf der obersten Plattform auf Hüfthöhe für zusätzlichen Halt sorgt. Damit beide Hände für das Festhalten und Arbeiten frei bleiben gibt es das ausklappbare Tablett am Sicherheitsbügel. Es ist bis zu 10 Kilogramm belastbar und stellt genügend Platz bereit für alle notwendigen Utensilien, sei es Werkzeug, Reinigungsmittel oder ein Putzeimer. Damit bietet die Sicherheitsklapptrittleiter von PROFI-PARTNER einfachste Bedienung und höchstmöglichen Sicherheitsstandard, was die Zertifizierung mit dem TÜV/GS Prüfsiegel bestätigt.

PROFI-PARTNER-Produkte stehen für Qualität und Innovation

Die Sicherheitsklapptrittleiter ist ein Produkt der Marke PROFI-PARTNER, dem Spezialanbieter für praktische Werkzeuge von hoher Qualität für ambitionierte Heimwerker. Die Entwicklung und Weiterentwicklung der Produkte geschieht hierbei nicht allein durch die Zusammenarbeit mit höchst kompetenten Produzenten weltweit, sondern auch mit den Kunden. Ihre Meinungen fließen in die Perfektionierung der Geräte ein, für die nur hochwertige Materialien und modernste Techniken zum Einsatz kommen. Um die Langlebigkeit und Funktionalität der Produkte im Alltag sicherzustellen, wird jedes einzelne Gerät mehrfach und unabhängig getestet. Ziel ist es, dass jedes Werkzeug das Arbeiten einfacher, angenehmer und zeitsparender gestaltet - und das über mehrere Jahre hinweg. Aus diesem Grund gibt PROFI-PARTNER für jedes Produkt eine Qualitätsgarantie von drei Jahren.

