Joneleit GmbH: Mit diesen Maßnahmen gelingt der gezielte Vermögensaufbau endlich

Stuttgart

Niklas Joneleit, Dominik Fenrich und Jonas Schulze stehen mit ihrem aufstrebenden Stuttgarter Unternehmen, der Joneleit GmbH, für einen zukunftssicheren Vermögensaufbau durch Kryptowährungen. Sie helfen Geschäftsführern, Unternehmern, leitenden Angestellten und Privatiers mit ihren bewährten Strategien dabei, die Risiken ihrer Investments zu minimieren und ihr Kapital gezielt zu vermehren. Hier erfahren Sie, welchen Vorurteilen sich der Kryptomarkt ausgesetzt sieht, worauf Verbraucher bei Investitionen achten sollten und wie ein gezielter Vermögensaufbau gelingt.

Als Reaktion auf die steigende Inflationsrate und die explodierenden Gaspreise setzen sich auch immer mehr wohlhabende Menschen mit Möglichkeiten des planbaren Vermögensaufbaus auseinander. Schließlich wird ihr Geld auch auf dem Bankkonto immer weniger und kann nicht zu 100 Prozent von ihnen selbst reguliert werden. Viele von ihnen ziehen daher auch eine Investition am Kryptomarkt in Betracht, da sie ihr Vermögen in neue, zukunftssichere Anlageklassen diversifizieren wollen und bekannte Investmentmöglichkeiten nicht mehr so gut funktionieren wie früher. Allerdings agieren sie aufgrund der vielen Vorurteile, denen sich dieses Modell ausgesetzt sieht, oft zurückhaltend. Entscheiden sie sich dennoch dafür, ihr Kapital auf diesem Weg vermehren zu wollen, handeln sie häufig emotional, geben ihr Geld in die Hände unzähliger Betrüger oder folgen den falschen Tipps - und investieren dann zum falschen Zeitpunkt. "Viele unerfahrene Investoren scheitern an ihrem Mangel an Know-how. Führt ihre Vorgehensweise nicht sofort zum Erfolg, stellen sich bei ihnen schnell Zweifel am Konzept der Kryptowährungen ein und sie halten die Investmentklasse sofort für unseriös - ein Mindset-Problem, das auch durch diverse Missverständnisse, Unwissenheit und Anbieter begünstigt wird", erklärt Niklas Joneleit, der gemeinsam mit Dominik Fenrich und Jonas Schulze hinter der erfolgreichen Joneleit GmbH steht.

"Der Kryptomarkt bietet zahlreiche Vorteile für diejenigen, die sich damit auskennen: beispielsweise hohe Renditen und Gewinne durch volatile Kurse. Allerdings müssen Investoren mit Bedacht vorgehen und dürfen sich nicht von haltlosen Vorurteilen beeinflussen lassen. Zudem ist eine umfassende Expertise nötig, um das eigene Vermögen planbar und zielgerichtet vermehren zu können. Wir unterstützen unsere Kunden mit jahrelanger Erfahrung und erfolgreich erprobten Strategien", führt der Finanzexperte weiter aus. Niklas Joneleit, Dominik Fenrich und Jonas Schulze beschäftigen sich bereits seit vielen Jahren mit Blockchain-Technologien. Durch ihre eigenen Investments wurden sie außerordentlich erfolgreich - ihre Erfolgsstrategien ermöglichten bereits zahlreichen Menschen einen beachtlichen Vermögensaufbau.

Zwischen Vorurteilen und Missverständnissen: Worauf Verbraucher achten sollten

"Für viele Menschen ist das Modell der Kryptowährungen noch immer äußerst abstrakt und ungreifbar. Daher kursieren unzählige Vorurteile darüber, die jedoch meist nicht der Wahrheit entsprechen", erklärt Dominik Fenrich, Erfolgsmanager der Joneleit GmbH. Beispielsweise ist der Handel mit Kryptowährungen keinesfalls illegal - vielmehr etablieren sie sich immer mehr in der modernen Welt. So hat beispielsweise El Salvador Kryptowährungen bereits als offizielle Zahlungsmethode anerkannt. Häufig unterliegen interessierte Investoren dem Irrglauben, Kryptowährungen hätten keinen realen Wert und wären nicht sicher. Tatsächlich bieten sie jedoch mitunter die höchsten Renditen und sind darüber hinaus aufgrund der Blockchain und deren Smart Contracts transparenter und rentabler als Aktien oder Immobilien.

"Wer sich planbar und gezielt ein Vermögen aufbauen will, darf sich nicht von irgendwelchen Falschinformationen beeinflussen lassen. Wichtig ist hingegen, wesentliche Grundlagen zu beachten", verrät Jonas Schulze, Erfolgscoach der Joneleit GmbH. Der Vorteil von Kryptowährungen ist, dass Investoren von den unterschiedlichsten Projekten profitieren.

Beispielweise bekommen sie beim sogenannten Staking teilweise tägliche Renditen auf ihr Investment, während sie ihr Kapital bei Produkt-Launches innerhalb weniger Sekunden ab Start vervielfachen können. Hierbei sollten sie jedoch zwingend eine ausführliche Recherche betreiben und verschiedene Aspekte berücksichtigen. So empfiehlt es sich, unter anderem den Nutzen der Projekte, deren Seriosität und Strukturen sowie die beteiligten Führungspersönlichkeiten unter die Lupe zu nehmen. Zusätzlich sollten Investoren sich nicht auf allgemeingültige Tipps verlassen - es gilt, mit einem erfolgreichen Berater zu kooperieren, der seinen Erfolg am Kryptomarkt bereits unter Beweis gestellt hat.

Warum Investments mit Kryptowährungen sinnvoll sind und wie sie zum erfolgreichen Vermögensaufbau führen

"90 Prozent der Menschen lassen ihr hart verdientes Geld auf ihrem Bankkonto liegen, wo es Minuszinsen und der Inflation ausgesetzt ist. Dabei arbeiten sie all die Jahre dafür, dass es mehr wird - nicht weniger", so Dominik Fenrich. Darum empfiehlt es sich, immer einen gewissen Teil seines Geldes zu investieren. Schließlich ist eines der größten Probleme vieler Menschen, dass sie den Großteil ihres Geldes umgehend für Fixkosten und Luxus ausgeben. Das übrige Kapital schmilzt unterdessen auf ihrem Bankkonto dahin, vermehrt sich durch konservative Investments nur schleppend oder geht durch unbedachte Investments vollumfänglich verloren. Der Vermögensaufbau gelingt jedoch nur, wenn der eigene Geld-Eingang zu einem gewissen Teil profitabel investiert wird.

"Um schon von Beginn an ein rentables Investitionsmodell verfolgen zu können, sollten Laien zwingend auf die Expertise eines erfahrenen Beraters setzen. Wir unterstützen Interessenten dabei, ihr Vermögen am Kryptomarkt zielsicher zu vermehren. Unsere Strategien funktionieren für jeden, der kurze Anweisungen und simple Anleitungen befolgen kann", erklärt Niklas Joneleit. Die Experten der Joneleit GmbH verknüpfen ihre zuverlässigen Systeme stets mit einer individuellen 1-zu1-Betreuung, bei der sie persönlich mit ihren Kunden zusammenarbeiten. Auf diese Weise benötigen diese keinerlei Vorkenntnisse und die Zusammenarbeit ist für sie mit minimalem Zeitaufwand verbunden. Das Team rund um Niklas Joneleit weiß dank langjähriger Erfahrung, worauf es bei Investments am Kryptomarkt wirklich ankommt. "Man muss selbst kein Kryptoexperte oder Großanleger sein, um durchgehend hohe Renditen zu erzielen - man braucht nur den richtigen Partner."

Sie möchten sich gezielt ein Vermögen aufbauen und die Risiken des Kryptomarktes durch bewährte Strategien umgehen? Dann melden Sie sich bei den Experten der Joneleit GmbH und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!

