Bewerbungsphase startet jetzt: Awards für innovative Start-ups und Tech-Unternehmen

Ab sofort läuft die Bewerbungsphase für die Tech Awards by WLOUNGE, die im Jahr 2022 unter dem Motto "Women drive innovation" stattfinden. In insgesamt 10 Kategorien können sich Start-ups und Tech-Unternehmen bewerben, die einen Beitrag zur Förderung des bundesweiten Tech-Ökosystems leisten.

Hinter den Awards steht das Netzwerk WLOUNGE und seine Gründerin Mali M. Baum. Baum hat bereits über 20 Jahre Erfahrung als Gründerin und ist als Investorin, Sprecherin, Mentorin und Partnerin, unter anderem von Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie, dem internationalen Büro für Wirtschaftsförderung Magdeburg, Unternehmen und Start-ups, international tätig. "Die Tech Awards by WLOUNGE dienen als Inspiration, wie Deutschland sich international als attraktives Ökosystem für Start-ups und Tech-Unternehmen positionieren kann - auch und gerade für Gründerinnen und Unternehmerinnen. Denn diesbezüglich gibt es hierzulande noch großen Nachholbedarf", fasst Baum die Motivation hinter der Preisverleihung zusammen.

Etablierte Awards für technologische Lösungen

Der Aufruf zur Bewerbung für einen der Awards richtet sich explizit an alle Gründer:innen und Unternehmer:innen, auch aus dem internationalen Umfeld. Einzige Bedingung ist, dass das Unternehmen oder Start-up im Tech-Bereich zu Hause ist und eine Verbindung zu Deutschland besteht. So soll zum einen die Bedeutung der Bundesrepublik als konkurrenzfähiger Wirtschaftsstandort betont werden. Zum anderen zeigen die Tech Awards aber auch die Innovationsstärke im technologischen Bereich sowie das weitere Entwicklungspotential Deutschlands.

Mit einer festlichen Gala werden die für einen Award nominierten Bewerber:innen am 10. September im Waldorf Astoria in Berlin gefeiert. Dabei geht die Motivation der Initiatorin über die reine Vergabe der Awards hinaus: "Mit der Tech Awards Gala möchten wir von WLOUNGE nachhaltige Verbindungen zwischen Pionier:innen schaffen, die mit ihren innovativen Konzepten gemeinsam daran arbeiten, eine lebenswerte Zukunft für uns alle zu gestalten", erklärt Baum. Die Schirmherrschaft übernimmt in diesem Jahr die Unternehmerin und Investorin Brigitte Mohn.

Die 10 Award-Kategorien im Überblick

2019 stand die Veranstaltung unter dem Motto "Beautiful software", ausgezeichnet wurden unter anderem die Start-ups Penta, Trafi und Caspar Health. In diesem Jahr wird mit "Women drive innovation" ein besonderer Fokus auf die Würdigung von Frauen in der Tech-Branche gelegt. Grundsätzlich steht die Bewerbung aber allen innovativen Gründer:innen und Unternehmer:innen offen, deren Business in einer der folgenden 10 Kategorien ansässig ist:

MedTech & Healthcare

GreenTech, Sustainability & Impact

EdTech

FinTech

Mobility Disruption

IoT & Gaming

New Work

Diversity

Gen Z

Rising Star

Die Anmeldung für die Tech Awards Gala ist ab sofort möglich unter https://www.wlounge.de/tech-awards-gala-2022. Bewerbungsschluss für die Awards ist der 23.08.2022 um 23:59 Uhr.

Über die Tech Awards Gala by WLOUNGE

Die Tech Awards Gala by WLOUNGE ist eine der größten und exklusivsten Preisverleihungen der Technologiebranche in Deutschland. Hinter den deutschen Tech-Oscars steht das Netzwerk WLOUNGE. Gegründet von der Unternehmerin Mali M. Baum schafft WLOUNGE eine Plattform für Mentoring, Workshops und Netzwerkoptionen und stärkt dadurch die Position von Frauen im deutschen Tech-Ökosystem.

Die Awards würdigen Pionier:innen aus dem Start-up- und Tech-Bereich, wodurch sie Deutschlands Attraktivität als Unternehmensstandort fördern. Vergeben werden sie in 10 Kategorien; der Preis ist nicht dotiert. Unterstützt wird die diesjährige Tech Awards Gala von der deutschen Unternehmerin und Investorin Brigitte Mohn als Schirmherrin sowie weiteren namhaften Partner:innen. Die Tech Awards Gala 2022 trägt das Motto "Women drive innovation" und legt den Fokus auf die besondere Position der deutschen Wirtschaft, wenn es um Impact, Nachhaltigkeit und Diversität geht.

Über WLOUNGE

Als Netzwerk-Plattform für Pionier:innen der Tech-Branche fördert WLOUNGE Diversität, Innovation und Nachhaltigkeit innerhalb der deutschen Businesslandschaft. Zu den Mitgliedern gehören Investor:innen sowie Gründer:innen, Unternehmer:innen und Politiker:innen, die einen Fokus auf die Stärkung weiblicher Vorbilder innerhalb der Branche legen. Dabei konzentriert sich WLOUNGE bewusst auf Geschäftsmöglichkeiten, die den Grundsätzen der Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Verantwortlichkeit entsprechen. Verwurzelt in Deutschland nimmt das Netzwerk international Einfluss, indem es Partnerschaften mit Unternehmen und Investor:innen aus Israel, den Vereinigten Staaten und China aufbaut und pflegt. Durch diese globale Reichweite bietet WLOUNGE Zugang zu Kapital, Mentoring und Schlüsselakteuren der internationalen Start-up- und Tech-Branche, um besonders vielversprechende Innovator:innen zu identifizieren und zu fördern.

