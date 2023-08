Kanzleibooster GmbH

Kanzleibooster GmbH startet den Kanzlei Club: Eine Schulungs- und Austauschplattform für Mitarbeiter aus Steuerkanzleien

Speyer (ots)

Die Kanzleibooster GmbH, eine digitale Unternehmensberatung für Steuerberater mit Sitz in Speyer, stellt ihr neuestes Projekt vor - den Kanzlei Club. Dabei handelt es sich um eine Schulungs- und Austauschplattform, die Mitarbeiter aus Steuerberatungskanzleien weiterbildet und fördert.

Geschäftsführer und Kanzleiberater Michael Wohlfart: "Für Steuerberater ist es aktuell sehr schwer, an neues und qualifiziertes Personal zu kommen. Umso wichtiger ist es, dafür zu sorgen, dass die bestehenden Mitarbeiter sich in der Kanzlei wohlfühlen und optimal geschult sind. Dabei können wir im Kanzlei Club helfen. Wir befassen uns aber nicht mit Paragrafen, sondern vielmehr mit Themen wie dem Priorisieren von Aufgaben, dem zügigen und entspannten Abarbeiten und der Nutzung von modernen Tools. Außerdem sorgen wir für ein besseres Arbeitsklima, sodass alle an einem Strang ziehen."

Mit dem Kanzlei Club wird den Steuerkanzleien eine Lernplattform mit umfassenden Trainingsvideos geboten, die den Mitarbeitern wichtige Methoden und Sozialkompetenzen vermittelt. Auf diese Weise kann sich jeder Mitarbeiter das Wissen in seinem eigenen Tempo aneignen. Darüber hinaus wird eine wöchentliche Mitarbeiter-Sprechstunde angeboten, in welcher die Angestellten den Experten des Kanzlei Clubs in einem Zoom-Gespräch Probleme aus dem Kanzleialltag schildern und gemeinsam eine Lösung erarbeiten können. Ebenso bietet sich den Teilnehmern hierbei die Chance, sich mit Mitarbeitern anderer Kanzleien auszutauschen und ihren Horizont zu erweitern.

Bereits seit 2019 unterstützt die Kanzleibooster GmbH mehr als 200 Kanzleien dabei, ihre Effizienz zu erhöhen, die Mandantenstruktur zu optimieren und den Arbeitsaufwand der Kanzleileitung zu reduzieren. Jetzt erweitern sie ihr Angebot mit dem Kanzlei Club, der dafür sorgt, dass die Mitarbeiter endlich wieder entspannt arbeiten können - und folglich gerne zur Arbeit kommen. Auf diese Art und Weise wird die Kanzlei insgesamt effizienter, ohne dass hierfür neues Personal erforderlich ist.

"Im Laufe der Zeit ist uns immer bewusster geworden, dass den Kanzleien schlicht die Zeit fehlt, sich intensiv mit der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu beschäftigen - daher haben wir diese Lösung ins Leben gerufen. Mit einem monatlichen Abo können Steuerberater jetzt in ihre Mitarbeiter investieren, ihre Produktivität erhöhen und von unserer jahrelangen Branchen-Expertise profitieren", erklärt Michael Wohlfart.

Weitere Informationen zum Kanzlei Club finden Sie unter: https://kanzleiclub.de/

Weitere Informationen zur Kanzleibooster GmbH: https://kanzleibooster.de/

