VicOne kooperiert mit Clientron und bietet bordeigene IVI-Lösung mit integrierter Cybersecurity für Elektrobusse

DALLAS, USA/TAIPEH, Taiwan

Lösung integriert VicOnes Cybersecurity Software mit Clientrons ECU Hardware und schützt somit das fahrzeuginterne Infotainment-System sowie andere kritische EV-Bus-Systeme

VicOne, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie, gab heute seine Partnerschaft mit Clientron, einem Anbieter intelligenter Plattformlösungen im Bereich Automobilelektronik, bekannt. Gemeinsam bieten die Partner eine fahrzeuginterne Infotainment-Lösung (IVI) mit integrierter Cybersicherheit für Elektrobusse (EV = Electric-Vehicle) an.

Dabei ist die Cybersicherheitssoftware von VicOne in die elektronische Steuereinheit (ECU = Electronic Control Unit) der Clientron Lösung integriert. Dies soll Cyberangriffe verhindern, bei denen das IVI-System eines Elektrobusses kompromittiert wird, um lebenswichtige Systeme wie Bremsen, Gas und Navigation zu manipulieren - oder sogar mittels der bordeigenen Internetverbindungen auf die persönlichen Daten der Fahrgäste zuzugreifen. Die integrierte Lösung entspricht den neuesten Compliance-Anforderungen der Automobilindustrie, wie z. B. dem ISO/SAE 21434 Standard.

"Es gibt immer mehr EV-Busse auf den Straßen der Welt, aber nur wenige verfügen über einen Cybersicherheitsschutz für ihr IVI-System", erklärt Edward Tsai, Vice President of Strategic Partnership bei VicOne. "Unsere Zusammenarbeit mit Clientron hat zu einem voll funktionsfähigen IVI-System mit umfassender Cybersicherheit geführt, das sich leicht in Elektrobusse integrieren lässt. Und so freuen wir uns darauf, unsere kombinierten Fähigkeiten Automotive-Anbietern auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen."

Clientron wurde 1983 gegründet und bietet als ein führender Anbieter von Automobilelektronik seiner weltweiten Kundschaft hochintegrierte eingebettete Lösungen an. Das IVI-System des Unternehmens verfügt über Funktionen wie Audio- und Videounterhaltung, Navigation, Mobilfunkanbindung, Fahrzeugdatenerfassung, sicheres Fahren und Fahrzeugmanagement. Dank des Einsatzes eines leistungsfähigen Kommunikationsnetzwerks sowie eines Multidisplay-Systems ermöglicht die IVI-Lösung ein benutzerfreundliches und angenehmes Fahrerlebnis.

Die integrierte Cybersicherheitssoftware von VicOne erkennt die sich ständig weiterentwickelnden Cyberangriffe und leitet Gegenmaßnahmen ein, um die Schadsoftware zu isolieren und den Schaden abzuwenden oder zumindest zu begrenzen. Die VicOne-Lösung überwacht die Leistung der IVI-App, einschließlich des Stromverbrauchs und der Speichernutzung, um jegliche Anomalien zu erkennen. Der EV-Bus-Betreiber wird gewarnt, wenn eine App unnötige Rechenressourcen verbraucht oder die Batterie bzw. den Akku übermäßig beansprucht. So wird der reibungslose Betrieb des IVI-Systems sichergestellt und die Sicherheit von Fahrer, Fahrgästen und Fahrzeug ohne unerwartete Unterbrechungen oder Ablenkungen gewährleistet.

"VicOne bietet eine erstklassige Lösung, auf die sich unsere Kunden verlassen können, wenn es um robuste und zukunftssichere Cybersecurity geht", so Kelly Wu, President & CEO von Clientron. "Die Integration der VicOne Lösungsfeatures stellt einen enormen Mehrwert für unsere Steuergeräte (ECU) für die EV-Bus-Industrie dar. Wir sind kontinuierlich bestrebt, benutzerfreundliche, sichere, zuverlässige und langlebige Produkte für die Automobilindustrie herzustellen, und diese Partnerschaft mit VicOne unterstützt unsere Bemühungen."

Über VicOne:

Mit der Vision, die Fahrzeuge von morgen zu sichern, bietet VicOne ein breites Portfolio an Cybersicherheitssoftware und -dienstleistungen für die Automobilindustrie. Die Lösungen von VicOne wurden speziell für die strengen Anforderungen von Automobilherstellern entwickelt und sind so konzipiert, dass sie die speziellen Anforderungen moderner Fahrzeuge erfüllen. Als Tochterunternehmen von Trend Micro stützt sich VicOne auf eine solide Grundlage im Bereich der Cybersicherheit, die aus der über 30-jährigen Erfahrung von Trend Micro in der Branche resultiert. VicOne bietet beispiellosen Schutz für die Automobilindustrie und fundierte Kenntnisse in Sicherheitsbelangen, die es unseren Kunden ermöglichen, sichere und intelligente Fahrzeuge zu bauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vicone.com

About Clientron

Based in Taiwan, Clientron has been dedicated to the automotive industry on system integration services and has expertise in the technology of integrating the sub-systems that communicates with all the components and applications within an electric vehicle.

With integrated in-vehicle infotainment systems as the core, Clientron has been innovatively developing Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), and the applications of Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X). We have helped manufacturers to build up the smart e-Cockpit of vehicles, which has won the favor of major automakers in many regions. In Clientron, the commitment to being the leading supplier to produce user-friendly, secure, reliable, and durable products in the auto industry has never changed. More product information, please visit https://www.clientron.com

