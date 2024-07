enomyc

enomyc: Weiterer Asset Deal im Druckereigewerbe

Hamburg (ots)

Die M&A-Experten der Mittelstandsberatung enomyc haben eine weitere Transaktion in der Druckereibranche erfolgreich abgeschlossen. Käufer der insolventen GPD Foodpackaging GmbH & Co. KG aus Rinteln ist die türkische Dinamo Packaging. Das Unternehmen hat GPD im Wege eines Asset Deals erworben und verhandelt aktuell mit dem Vermieter am Standort in Rinteln einen neuen Mietvertrag. Ziel ist es, die GPD dort weiterzuführen.

Über die GPD Foodpackaging GmbH & Co. KG war im Frühjahr dieses Jahres das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht sowie Steuerberater Martin Schmidt der Kanzlei Andres & Partner ernannt. Dieser hatte enomyc mit der Suche nach einem geeigneten Investor beauftragt.

Dinamo Packaging zählt zu den Innovationsführern in der Verpackungsindustrie. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von Verpackungs- und Etikettenmaterialien. Es produziert jährlich 25.000.000 qm bedruckter Materialien, unter anderem selbstklebende Etiketten und Kartonschachteln. Dinamo wird die Druckkapazitäten der GPD unter anderem für die Verpackungen ihrer Kunden aus dem Lebensmittelsektor nutzen. Außerdem will sie Drittgeschäft erschließen. "Mit Dinamo Packaging hat die GPD einen Partner, der ihr helfen wird, neue Kundengruppen zu erschließen und ihr Innovationspotenzial voll zur Geltung zu bringen", so Dr. Tim Bauer, verantwortlicher Partner für das Projekt bei enomyc.

Innovative und besonders umweltfreundliche Drucktechnik

Die GPD ist auf die Rollenoffset-Bedruckung von Lebensmittelverpackungen aus Vollpappe spezialisiert. Dazu nutzt sie eine in Deutschland bislang einzigartige und besonders umweltfreundliche Drucktechnik: eine hocheffiziente manroland GOSS Varioman c:line. "Nachhaltigkeitsanforderungen für Verpackungen spielen auch im Lebensmittelbereich eine immer größere Rolle", sagt Andrej Kirschke, Director bei enomyc. "Wir gehen deswegen davon aus, dass das Unternehmen unter seinem neuen Eigentümer gute Marktchancen haben wird."

Dinamo übernimmt neben den modernen Rotationsdruckmaschinen auch die 8.300 qm große Produktions- und Lagerfläche samt angeschlossenem Bürokomplex in Rinteln von der GPD. Auch die Mitarbeitenden sollen weiter beschäftigt werden.

Der jüngste Asset Deal war nach GD Gotha Druck und Verpackung und druckpartner bereits die dritte erfolgreiche Transaktion von enomyc im Druckereigewerbe innerhalb der vergangenen zwölf Monate.

Über enomyc:

enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern. Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart, München und Paris.

Seit der Gründung im Jahr 2003 hat enomyc Klienten in mehr als 1.400 Projekten erfolgreich begleitet und wurde seit 2014 zehnmal in Folge als "Beste Berater" (brand eins), seit 2017 achtmal mit dem TOP CONSULTANT Award sowie 2020 von der WirtschaftsWoche als Deutschlands beste Unternehmensberater ausgezeichnet.

