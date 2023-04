Christopher Eisele

Schwankende Aktienkurse und unsicherer Immobilienmarkt: Das müssen Versicherungs- und Finanzberater zu Geldanlagen in der Krise wissen

Die Versicherungs-Experten Pascal Groß und Christopher Eisele sind die Inhaber einer Provinzial-Agentur in Herne. Als diese bieten sie Beratungen für Versicherungskunden sowie Coachings für Agenturinhaber an. Letzteren helfen sie durch ein langfristig konzipiertes und ganzheitliches Coaching-Programm dabei, nachhaltig mehr Umsätze zu erzielen. Hier erfahren Sie, wie Agenturen mit den aktuellen Kundenbedenken zu Kapitalanlagen umgehen sollten.

Kursschwankungen an der Börse und steigende Bauzinsen sorgen aktuell wieder für große Unsicherheit unter Anlegern. Dies wirkt sich auch auf die Versicherungs- und Vorsorgeagenturen aus - haben Kunden kein Vertrauen, dass ihr Geld in guten Händen ist, investieren sie immer weniger. "Werden Kunden mit ihren finanziellen Sorgen allein gelassen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Versicherungsagenturen weglaufen", erklärt Christopher Eisele, der gemeinsam mit Pascal Groß eine Provinzial-Agentur in Herne betreibt und Coachings für andere Provinzial-Agenturinhaber anbietet. Sie kennen die aktuellen Herausforderungen damit genau und wissen, dass es deshalb immer wichtiger für Berater wird, auf ihre Kunden zuzugehen. Im Folgenden haben die Experten verraten, welche Themen Versicherungskunden aktuell beschäftigen und wie Agenturen mit Bedenken dazu umgehen müssen, um selbst sicher durch die Krise zu kommen.

1. Proaktiv auf die Kunden zugehen

Um proaktiv auf seine Kunden zuzugehen, sollte eine regelmäßige Prüfung der Situation und der sich ergebenden Möglichkeiten vorgenommen werden. So lässt sich Optimierungsbedarf frühzeitig erkennen, Anpassungen können vorgenommen und die Bedürfnisse der Kunden bestmöglich erfüllt werden. Darüber hinaus gilt es, Unsicherheiten jeglicher Art, etwa aufgrund von schwankenden Kursen, der globalen Wirtschaftsentwicklung oder der stark gestiegenen Preise gezielt anzusprechen, offene Fragen zu klären und seinen Kunden die für sie beste Lösung aufzuzeigen.

2. Kunden mit transparenten Informationen die Angst nehmen

Dazu zählt auch, transparent über jeden Bereich und alle Möglichkeiten zu sprechen. So beschäftigen sich aktuell viele Menschen etwa mit dem Thema Altersvorsorge und Geldanlagen. Wird kurzfristig Geld benötigt, triumphiert diese unmittelbare Not nämlich oftmals über das Bedürfnis nach Sicherheit im Alter. Es ist daher notwendig, Kunden frühzeitig selbst darüber in Kenntnis zu setzen, welche Entwicklungen sich anbahnen und welche Lösungen die eigene Agentur bietet.

3. Alternative Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigen

Die steigenden Zinssätze sorgen zudem dafür, dass viele Kunden um ihre Finanzierungen bangen. Schlimmstenfalls müssen fällige Kredite notgedrungen durch teurere abgelöst werden. Dennoch lohnt es sich immer, den Markt im Auge zu behalten - ein Fakt, den Berater auch ihren Kunden vermitteln sollten.

Beispielsweise ist es trotz gestiegener Zinsen lohnenswert, seine Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen. So können etwa ETFs bespart werden, die für künftige Finanzierungen genutzt werden können, um Zinsschwankungen abzufedern. Ist diese Möglichkeit nicht im Sinne des Kunden, sollten zudem alternative Anlageformen angeboten werden, die die finanzielle Last lindern könnten.

4. Auf Diversifikation der Anlagestrategie verweisen

Um plötzlichen Wertverlusten und anderen Risiken entgegenzuwirken, ist es zudem entscheidend, Vermögenswerte zu diversifizieren. Dies ist ein Aspekt der Vermögensplanung, den nur wenige Verbraucher allein bewältigen können. Sie sind deshalb auf Beratung angewiesen, um letztlich die bestmögliche Rendite zu erzielen.

Dies ist ein weiterer Grund, weshalb Versicherungsagenturen ihre Kunden proaktiv über Anlageklassen informieren sollten, die sie selbst anbieten und die ins Portfolio des Kunden passen. Dabei gilt es, stets den Anlagehorizont und die Risikobereitschaft des Kunden in die Planung einzubeziehen und eine Strategie zu entwickeln, die zu seinen Bedürfnissen und Zielen passt.

5. Bei Finanzstrategien langfristig denken

Der letzte wichtige Aspekt einer guten Beratung ist die langfristige Perspektive. Ein uninformierter Kunde nimmt normale Marktschwankungen mitunter als Bedrohung für seine Anlagen wahr - für die Versicherungsagentur seines Vertrauens bedeutet dies, dass er schlimmstenfalls verloren geht. Wenn Aktienkurse fallen oder Bauzinsen steigen, liegt es daher an den Agenturen, ihren Kunden Sicherheit zu geben und sie auf die Bedeutung langfristiger Anlagestrategien aufmerksam zu machen. Kursschwankungen sollten im Rahmen der Beratung in einen Gesamtkontext eingeordnet werden, der informierte Finanzentscheidungen ermöglicht, während Anlagezeiträume stets mit Rücksicht auf die Entnahmephase geplant werden müssen.

Versicherungsagenturen, die die genannten Aspekte für sich umsetzen, proaktiv auf ihre Kunden zugehen, ihnen ihre Sorgen und Ängste nehmen und transparent über etwaige Möglichkeiten informieren, werden die Krise auch langfristig überstehen und ihre Kunden halten können.

