DoctorBox Pro Software - sicherer Datenaustausch und Kommunikation für Leistungserbringer und Patient kostenfrei

Berlin (ots)

DoctorBox öffnet digitalen Gesundheitsmarktplatz für Leistungserbringer

DoctorBox, einer der führenden All-in-One Gesundheitsmarktplätze in Europa mit 1,2 Millionen Nutzern, startet mit der DoctorBox Pro-Software sein Angebot für Leistungserbringer.

Die Software ermöglicht den schnellen, einfachen und verschlüsselten Austausch aller medizinischen Dokumente zwischen Arzt und Patient.

DoctorBox Pro ist für Ärzte und ihre Patienten kostenlos und für Windows und Mac erhältlich.

Höchste Datenschutzstandards (Ende-zu-Ende verschlüsselt), gehostet ausschließlich auf deutschen Servern. DoctorBox ist ISO 27001 zertifiziert.

Es ist ein häufiges Bild in deutschen Arztpraxen: Ein Patient braucht seine Befunde und medizinische Bilder wie MRTs für die Weiterbehandlung beim Facharzt. Diese muss er direkt beim behandelnden Arzt anfragen, meist persönlich oder per Telefon. Der behandelnde Arzt ist nun verpflichtet, die angefragten Dokumente sicher an seinen Patienten zu übermitteln. Dies geschieht in der Praxis aus Gründen des Datenschutzes meist analog: Die benötigten Dokumente werden per Post gesendet oder aber der Patient muss wieder in die Praxis kommen, um diese persönlich abzuholen. Dieses Vorgehen kostet Zeit und Nerven. Mit DoctorBox Pro haben Ärzte und Patienten nun die Möglichkeit, alle relevanten Informationen wie Befunde, Schmerztagebücher, Vorerkrankungen, Röntgenbilder oder MRTs vollständig digital bereitzustellen. Lange Wege, Wartezeiten in vollen Praxen und logistischer Mehraufwand entfallen somit. Ein weiterer Vorteil: Sowohl Arzt als auch Patient liegen zu jedem Zeitpunkt alle wesentlichen Dokumente vor, was zu einer optimalen Vorbereitung und Behandlung führt.

"DoctorBox Pro ermöglicht eine vollkommen neue Art der Patienten-Arzt-Kommunikation, für die es dringend Zeit ist", so PD Dr. Oliver Miltner, Gründer und CEO von DoctorBox sowie niedergelassener Arzt mit eigener Praxis für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie in Berlin.

Und weiter: "DoctorBox Pro wurde wortwörtlich in der Praxis geboren, aus der Notwendigkeit heraus, etwas an den bisherigen Kommunikationswegen Patient-Arzt und Arzt-Patient zu ändern. Die Software bietet mir und meinen Kollegen endlich die Möglichkeit, digital Ende-zu-Ende verschlüsselte Behandlungsergebnisse mit Patienten zu teilen. Dabei sind alle Formate möglich, vom klassischen ärztlichen Befund bis zu großen Dateien wie Videos oder DICOM-Dateien." Mit dem Angebot ergänzt DoctorBox das Angebot der digitalen Patientenakten (ePAs) der Versicherungen mit einem sicheren, von Patienten initiierten Übertragungsweg.

Medizinische Versorgung effizient gestalten

Die größte Herausforderung in den Praxen ist der Faktor "Zeit". Mit DoctorBox Pro können Leistungserbringer die Anliegen ihrer Patienten nun besser kanalisieren und den Praxistag effizienter planen, da alle relevanten medizinischen Dokumente digital übermittelt werden können. Ein weiterer Faktor, der Zeit spart: Auch Diagnosen und Ergebnisse können in

vielen Fällen digital hinterlegt werden, statt sie wie heute üblich vor Ort, per Post oder telefonisch zu übermitteln.

Sichere Arzt-Patienten-Kommunikation

DoctorBox Pro bietet eine digitale, zeitsparende, DSGVO-konforme Lösung für die optimierte Patienten-Arzt- und Arzt-Patienten-Kommunikation. Die nötige Software können Ärzte selbst sehr einfach als Desktop-Applikation lokal auf beliebig vielen Rechnern für beliebig viele Anwender in der Arztpraxis installieren. Danach stehen den Ärzten folgende Funktionen der DoctorBox Pro kostenfrei zur Verfügung:

Befunde, Arztbriefe und CTs/MRTs digital versenden

Laborwerte, Testergebnisse, Befunde, Arztbriefe & Schmerztagebücher sowie die gesamte Medical ID (inklusive Impfpass und Organspendeausweis) direkt von Patienten empfangen

DICOM-Dateien können in der DoctorBox Pro empfangen und direkt angesehen werden, Patient:innen erhalten und versenden DICOM-Dateien in ihrer DoctorBox App

Datentransfer made in Germany

Bei der Entwicklung der DoctorBox Pro bildet der Schutz von sensiblen Gesundheitsdaten die Grundlage. Selbst große Dateien oder Bilddaten sowie DICOM-Dateien können mit der neuen Software DSGVO-konform und Ende-zu-Ende verschlüsselt versendet werden. Die Nutzung der DoctorBox Pro ist für Ärzte kostenfrei. Patienten nutzen die DoctorBox App, das persönliche Gesundheitskonto, zum Teilen und zum Erhalt von Daten und Bildern und haben diese so beim nächsten Arztbesuch stets griffbereit. Perspektivisch ist die DoctorBox Pro-Software an PVS, PIS und KIS anbindbar. So ermöglicht DoctorBox Pro den Austausch aller medizinischen Dokumente und vereinfacht damit sowohl die Patient Journey als auch den Aufwand in der Praxis.

Weitere Informationen unter:

https://www.doctorbox.de/doctorbox-pro

Download der DoctorBox Pro Software:

für Windows

für Mac

Über DoctorBox:

2016 von Priv. Doz. Dr. med. Oliver Miltner und Tech-Unternehmer Stefan Heilmann gegründet, ist DoctorBox heute einer der größten unabhängigen Gesundheitsmarktplätze in Europa. Mehr als

1 Million registrierte Nutzer:innen besitzen ein DoctorBox Gesundheitskonto für ihr tägliches Gesundheitsmanagement. Das DoctorBox Gesundheitskonto zentralisiert wichtige Gesundheitsdaten. Zudem bietet DoctorBox eine wachsende Anzahl von diagnostischen, pharmazeutischen und ärztlichen Dienstleistungen an. DoctorBox ist in verschiedenen Sprachen verfügbar, Ende-zu-Ende verschlüsselt und ISO 27001 zertifiziert. So kann der Therapieverlauf gemeinsam mit den behandelnden Ärzt:innen besser nachvollzogen und die Gesundheit nachhaltig verbessert werden, für ein gesünderes längeres Leben. Darüber hinaus haben Nutzer:innen der DoctorBox von Anfang an die Wahl: Entweder speichern sie ihre Daten lokal auf dem eigenen Smartphone oder nutzen die Hochsicherheitsserver der DoctorBox auf deutschem Boden.

Original-Content von: DoctorBox, übermittelt durch news aktuell