RADIO REGENBOGEN

Lotto Baden-Württemberg setzt sich für die Förderung der deutschen Künstlerszene ein - "Musik, Kunst und Kultur sind das, was unsere Gesellschaft zusammenhält"

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Stuttgart/Mannheim (ots)

"Lotto Baden-Württemberg hat einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag. Als staatlicher Lotterieanbieter gehört es zu unserer DNA, das Gemeinwohl zu fördern. Gerade die Kunst und Kultur braucht aktuell Unterstützung, weil sie entscheidend dazu beiträgt, die Gemeinschaft zu fördern und Identität zu stiften", sagt Paul Nemeth, der seit dem 1. November 2025 an der Spitze von Lotto Baden-Württemberg steht. Im Exklusiv-Interview mit Moderatorin und Musikjournalistin Miriam Audrey Hannah spricht der Geschäftsführer über seine Verbundenheit zu Baden-Württemberg, gesellschaftliche Verantwortung und die Rolle von Kunst und Kultur in einer Zeit, in der viele Menschen nach Orientierung und Gemeinschaft suchen. Dabei wird deutlich: Für Nemeth endet der Auftrag des Unternehmens nicht beim Anbieten von Lotterien wie dem Klassiker LOTTO 6aus49. Es geht auch darum, mit gutem Beispiel voranzugehen und sich für das Gemeinwohl einzubringen. Durch das Lotto-Prinzip fließt nicht nur ein Teil der Erträge wieder über das Land an die Gesellschaft zurück, sondern das Unternehmen unterstützt auch durch Sponsoring zahlreiche Veranstaltungen und Initiativen.

Für den gebürtigen Böblinger ist Baden-Württemberg ein Land mit starken Werten, einer offenen Kultur und großem gesellschaftlichem Zusammenhalt. Diese Verbundenheit prägt auch seine Vorstellung davon, wie sich Lotto Baden-Württemberg für das Land und die Menschen einsetzt.

"Baden-Württemberg ist meine Heimat. Es ist ein Land, das offen ist für Neuankömmlinge, das aber eigene Werte und Prinzipien hat. Ich sage nur Stichwort Kehrwoche. Und wir sind natürlich auch ein unheimlich schönes Land - von der Schwäbischen Alb, über den Schwarzwald bis hin zum Bodensee. Wir pflegen eine offene Kultur und haben uns auch einen gewissen Wohlstand erarbeitet", so Paul Nemeth.

Bei Radio Regenbogen engagiert sich Lotto Baden-Württemberg künftig stärker für die deutsche Künstlerszene. Gerade viele unabhängige Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffende stehen aktuell vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Steigende Produktionskosten und Ausgaben für Tourneen sowie sinkende Erlöse aus dem Musikstreaming erschweren es vielen Acts, langfristig von ihrer Musik leben zu können. Aus diesem Hintergrund wird Lotto Baden-Württemberg künftig die Musikszene in Baden-Württemberg und die Initiative "Music Made in Germany" unterstützen.

Für den Geschäftsführer von Lotto Baden-Württemberg ist genau das der entscheidende Gedanke: "Kultur verbindet Menschen und braucht Partner, die Verantwortung übernehmen. Das ist es doch, was Baden-Württemberg zusammenhält und das ist Teil unserer Aufgabe", sagt Paul Nemeth abschließend.

"Mit der Ausstrahlung von Music Made in Germany auf RADIO REGENBOGEN wird die Initiative künftig auch in Baden-Württemberg noch stärker präsent sein", sagt RADIO REGENBOGEN Programmchef Jost Wenzel. RADIO REGENBOGEN ist ein Sender der Audiotainment Südwest.

Seit mehr als zehn Jahren setzt sich die Initiative für die deutsche Musikszene ein. Mit der bundesweit ausgestrahlten Radioshow, Podcasts, exklusiven Konzertformaten und persönlichen Künstlergesprächen begleitet sie etablierte Musikerinnen und Musiker ebenso wie Newcomer auf ihrem Weg. Künstler wie Rea Garvey, Tokio Hotel oder Herbert Grönemeyer sind ebenso Teil des Formats wie Künstlerinnen und Künstler, die sich ihren Weg zu festen Größen der deutschen Musiklandschaft erarbeiten. Über viele Jahre hinweg hat Music Made in Germany der heimischen Musikszene kontinuierlich Sichtbarkeit gegeben und sie Musikjournalistisch begleitet.

Die Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG verantwortet Produktion und strategische Entwicklung der Radioprogramme bigFM, RPR1., RADIO REGENBOGEN und ROCK FM. Mit insgesamt 4,693 Millionen Hörer pro Tag (ma 2026 Audio II) und 14,582 Millionen Online Audio Sessions pro Monat (ma 2026 IP Audio II) erreicht die Audiotainment Südwest Media Hörerinnen und Hörer in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in Niedersachsen, in Hamburg, in Bremen sowie in Berlin und Brandenburg.

RADIO REGENBOGEN ist der reichweitenstärkste private Radiosender in Baden-Württemberg. Über DAB+ ist er im ganzen Bundesland zu empfangen, über UKW in Baden und der angrenzenden Pfalz. Das Programm wird regionalisiert für Südbaden, Mittelbaden und Nordbaden.

RADIO REGENBOGEN steht für einen Musik-Mix aus aktuellen Hits und den beliebtesten Klassikern der 80er, 90er und 2000er. Kernzielgruppe sind Menschen im Südwesten zwischen 30 und 59 Jahren.

Seit vielen Jahren ehrt der Sender mit dem RADIO REGENBOGEN AWARD alljährlich Künstler:innen und prominente Persönlichkeiten aus Deutschland und der Welt. Mit der gemeinnützigen Organisation "Kinder unterm Regenbogen" werden Familien und Institutionen im Sendegebiet unterstützt.

RADIO REGENBOGEN hat als privater Marktführer aktuell 1,031 Millionen Hörer pro Tag (ma 2026 Audio II) sowie 2,106 Millionen Online Audio Sessions pro Monat (ma 2026 IP Audio II). Produziert und verantwortet wird das Programm von der Audiotainment Südwest.

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