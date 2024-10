SINBON Electronics

SINBON erweitert auf der Electronica 2024 die Möglichkeiten in verschiedenen Branchen

München und Taipei (ots/PRNewswire)

Die technologische Innovation und das breite Leistungsspektrum der Marke lassen Ideen in den wichtigsten europäischen Sektoren Wirklichkeit werden

MÜNCHEN und TAIPEI, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ – SINBON, ein in Taiwan ansässiger Dienstleister für die Entwicklung und Integration elektronischer Verbindungen, stellt seine neuesten Lösungen auf der kommenden Electronica 2024 vor. Die Aufstellung zeigt, wie die robuste technologische Innovation und die umfassenden Anpassungsmöglichkeiten der Marke die Möglichkeiten für die wichtigsten Branchen in Europa erweitern.

Bitte besuchen Sie SINBON auf der Electronica 2024 in Halle A2, Stand 241 : Messe München, 12. bis 15. November 2024

SINBON wird über 60 Produkte für verschiedene Branchen ausstellen, darunter auch einige Lösungen, die dieses Jahr neu auf der Electronica sind:

Industrielles IoT: Hybride SPE-Steckverbinder – Thema eines SINBON-Webinars, das live auf dem Messestand übertragen wird – und kundenspezifische Lösungen für intelligente Fabriken, Robotik und Lagersysteme

Maßgeschneiderte Lösungen für Solarenergie-Infrastrukturen Elektrofahrzeuge und E-Mobilität: NACS AC/DC-Ladekabel, austauschbare Batterien, kundenspezifische Steckverbinder, CCS1- und CCS2-DC-Ladekabel und -Eingänge, auf E-Scooter und E-Motorräder zugeschnittene Steckverbinder sowie Systemintegration für E-Bikes

NACS AC/DC-Ladekabel, austauschbare Batterien, kundenspezifische Steckverbinder, CCS1- und CCS2-DC-Ladekabel und -Eingänge, auf E-Scooter und E-Motorräder zugeschnittene Steckverbinder sowie Systemintegration für E-Bikes Medizinisch: Lösungen für Patientenüberwachungsgeräte und chirurgische Instrumente sowie das EMS-Impulspaket (Elektrische Muskelstimulation) mit Armschlaufen

Das Unmögliche in das Mögliche verwandeln – branchenübergreifend: VIRALIETY

SINBONs diesjähriges Electronica-Thema lautet „VIRALIETY: Unreal to Real" – ein Begriff, der die grenzenlosen Möglichkeiten der „virtuellen Realität" mit „Vielfalt" verbindet. Das Motto spiegelt die Innovationsfähigkeit des Unternehmens wider, mit neuartigen Lösungen Herausforderungen für Kunden zu meistern, sowie seine umfassenden Fähigkeiten und seine branchenübergreifende Reichweite.

„SINBON hält einige der größten europäischen Industrien mit den neuesten Verbindungstechnologien in Verbindung", sagte Barrie Ryan, President von SINBON Europe. „Wir haben diese Reichweite erreicht, indem wir die Ideen unserer Kunden in die Realität umgesetzt haben. Oft gibt es noch keine Lösung, und wir haben die Fähigkeiten, das Unmögliche möglich zu machen, und das in einer Vielzahl von Sektoren."

Erforschen, wie hybride SPE das industrielle IoT beschleunigt

Hybrides Single-Pair-Ethernet (SPE) bietet höhere Strom- und Datenübertragungsgeschwindigkeiten bei gleichzeitiger Minimierung des Kabelaufwands in industriellen Bereichen. Um diese neue Konnektivitätstechnologie zu erkunden, wird am Stand von SINBON eine Live-Übertragung des Webinars Elevating Industrial Connectivity: Hybrid Single Pair Ethernet am Donnerstag, 14. November 2024, 10:30 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit (UTC +02:00) stattfinden.

Einzelheiten zum Webinar und zur Anmeldung: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_B2c6tSpSQw24W4-kBO6Hyg#/registration

Interaktive, praktische Erfahrungen auf der Electronica 2024

Besucher des Standes haben die Möglichkeit, auf eine neue und unvergessliche Art und Weise mit SINBON-Experten zu interagieren. Sie können ein Spiel spielen, bei dem es darum geht, mithilfe von Augmented Reality den SINBON-Guru zu finden. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ein einzigartiges Geschenk des Unternehmens zu gewinnen.

Die Besucher des Standes haben auch die Möglichkeit, die Lösungen von SINBON selbst zu testen. Für die Industrie- und Automobilbranche stellt das Unternehmen seine Ladekabel für Roboter und Elektrofahrzeuge zur Verfügung, damit die Teilnehmer erleben können, wie schnell und reibungslos sie laden. Darüber hinaus können die Besucher auch die neuen EMS-Armschienen ausprobieren. Schließlich wird SINBON zahlreiche Produktgeschichten vorstellen, die aufzeigen, wie sie entstanden sind und wie sie Kundenprobleme lösen.

Informationen zu SINBON Elektronik

SINBON Electronics wurde 1989 in Taiwan gegründet und ist ein führender Anbieter von integrierten Design- und Produktionsdienstleistungen für maßgeschneiderte Verbindungslösungen. Angetrieben von der Verpflichtung zur Kundenorientierung und den Grundsätzen der ESG bietet das Unternehmen eine breite Palette von Produkten und OEM/ODM-Dienstleistungen an, die Zuverlässigkeit und Effizienz gewährleisten. Dabei kombiniert es umfassendes technisches Know-how, Branchenwissen und führende Innovationen, um maßgeschneiderte Lösungen für den langfristigen Erfolg seiner Kunden zu entwickeln. SINBON ist weltweit vertreten und verfügt über Niederlassungen in Taiwan, China, Japan, Großbritannien, Deutschland, Ungarn und den Vereinigten Staaten.

Um mehr über die Dienstleistungen von SINBON zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sinbon.com oder folgen Sie LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2534417/LinkedIn_1920x1080.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2533173/SINBON_Electronics_Logo.jpg

