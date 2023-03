MedienManager

Content Marketing – Gekommen um zu bleiben

Über 90 Prozent der Verbraucher:innen im deutschsprachigen Raum lesen und konsumieren digitale Inhalte von Unternehmen – seien es Blogs, Unternehmenswebsites oder Digitalmagazine.

Im Gespräch mit den Vorständen des Content Marketing Forums Regina Karnapp und Martin Distl und dem MedienManager Herausgeber Otto Koller, erörtern diese, was das Content Marketing Forum ist und vor allem warum Content bereits jetzt nicht nur „King“, sondern das Zünglein an der Waage, im Kampf um die Aufmerksamkeit der Zielgruppen ist.

