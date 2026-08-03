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Sri Lanka begeistert Reisepublikum in Frankfurt - Kandy Esala Perahera setzt kulturellen Höhepunkt

Frankfurt am Main/Colombo (ots)

Mit großem Interesse ist der Auftritt von Sri Lanka Tourism im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach zu Ende gegangen. Besucherinnen und Besucher informierten sich über aktuelle Entwicklungen, neue Einreisemöglichkeiten und die Vielfalt des touristischen Angebots.

Nach 2,36 Millionen internationalen Ankünften im Jahr 2025 setzt sich die starke Nachfrage nach Sri Lanka, insbesondere aus Europa, weiter fort. Dazu tragen die gebührenfreie elektronische Einreisegenehmigung (ETA) für 40 Länder sowie die verbesserte Erreichbarkeit über das neue Terminal 3 des Frankfurter Flughafens bei. Zudem zeichnete Big 7 Travel Sri Lanka als "Beste Insel der Welt 2026" aus. Laut dem State of Retreats Report 2026 von BookRetreats.com zählt das Land auch zu den weltweit am schnellsten wachsenden Wellness-Destinationen.

Kultureller Höhepunkt: Das Kandy Esala Perahera Festival

Ein besonderes Highlight erwartet Reisende mit dem Kandy Esala Perahera, einem der bedeutendsten buddhistischen Feste Asiens. Das weltberühmte Festival findet vom 18. bis 28. August 2026 in der UNESCO-Welterbestadt Kandy statt. Den Höhepunkt bildet die Grand Randoli Perahera am 27. August 2026: Prachtvoll geschmückte Elefanten, Trommler, Feuerkünstler und Tänzer verwandeln die Straßen in eine beeindruckende Prozession zu Ehren der heiligen Zahnreliquie Buddhas.

Mit seiner Vielfalt auf kleinem Raum zählt Sri Lanka zu den abwechslungsreichsten Reisezielen Asiens. Welterbe, Safaris, Teeplantagen, Ayurveda und Traumstrände - die Insel bietet ganzjährig vielfältige Erlebnisse.

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