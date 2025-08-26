Türkische Mobilitätsmarke Togg auf der IAA MOBILITY 2025 / Doppeldebüt in München: Weltpremiere der Elektro-Limousine T10F und Deutschlandstart des SUV T10X

Togg

Der türkische Mobilitätsanbieter Togg ist auf der IAA MOBILITY 2025 in München mit seinen beiden intelligenten Elektromodellen präsent. Im Rahmen der Automobil- und Mobilitätsmesse, die vom 8. bis 14. September in der bayerischen Hauptstadt stattfindet, feiert Togg die Weltpremiere der serienreifen Version seiner Limousine T10F. Gleichzeitig startet das bereits in Türkiye erfolgreich lancierte SUV T10X auch auf dem deutschen Markt.

Togg für das Publikum: Mobilität neu erleben

Auf der IAA MOBILITY ist Togg sowohl auf dem Messegelände als auch im Open Space vertreten.

Der Messestand befindet sich in Halle A2, Stand C40. Besucherinnen und Besucher können hier die neue Elektro-Limousine T10F und das SUV T10X entdecken sowie das digitale Mobilitätsökosystem Trumore kennenlernen. Unter dem Leitmotiv "Clean Energy Solutions" präsentiert Togg nicht nur das Batterieunternehmen Siro, sondern auch Trugo, das größte ultraschnelle Ladenetz in Türkiye.

Im Open Space am Königsplatz haben Automobilfans zudem die Möglichkeit, die neuen Smart Mobility Devices bei Testfahrten selbst zu erleben.

Togg für die Presse: Facts & Figures, Hintergründe und Visionen der neuen Mobilität

Bei der offiziellen Pressekonferenz erhalten Journalistinnen und Journalisten detaillierte Informationen zu den beiden Modellen sowie dem Mobilitätskonzept von Togg. Mit Blick auf die Zukunft erläutert CEO Gürcan Karakas:

"Die IAA MOBILITY ist für uns der ideale Ort, um unsere Innovationskraft zu zeigen und mit dem deutschen Markt in den direkten Dialog zu treten. Wir freuen uns darauf, mit unserem SUV T10X und dem neuen T10F starke Statements für die Mobilität der Zukunft zu setzen."

Die IAA MOBILITY bringt Automobilhersteller, Technologieunternehmen, Start-ups und Visionäre im Bereich nachhaltige Mobilität zusammen. Sie ist die Plattform, auf der Trends und zukunftsfähige Lösungsansätze aus der ganzen Welt präsentiert werden - und auf der sich Fachpublikum wie Verbraucherinnen und Verbraucher gleichermaßen informieren können.

Togg-Termine im Überblick

Pressekonferenz: Weltpremiere T10F und Europadebüt T10X

Wann: 8. September 2025 | 10:20 - 10:40 Uhr

Wo: Togg-Stand - Halle A2, Stand C40

Open Space - Testen Sie Togg!

Wo: Königsplatz KP190

Wann: Während der Messetage täglich zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr

Altersbeschränkung: ab 18 Jahren | Gültiger Führerschein erforderlich.

Togg auf der Messe

Halle A2, Stand C40

Togg #ReDefineMobility

Togg (Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu) wurde am 25. Juni 2018 als Industrieallianz der Anadolu Group, BMC, Turkcell, Zorlu Group und der Union der Kammern und Börsen der Türkei (TOBB) gegründet - mit dem Ziel, eine globale Mobilitätsmarke mit vollständigen geistigen Eigentumsrechten aufzubauen.

Das Unternehmen entwickelt vollelektrische und vernetzte Fahrzeuge und schafft ein integriertes Mobilitätsökosystem, das über das Fahrzeug hinausdenkt.

Als technologieorientiertes Unternehmen verfolgt Togg die Vision, Mobilität intelligenter, zugänglicher und nachhaltiger zu gestalten - mit einem klaren Fokus auf Nutzerzentrierung, digitaler Vernetzung und einer emissionsfreien Zukunft.

