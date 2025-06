OKX

OKX startet regulierte Krypto-Börse in Deutschland und ernennt Moritz Putzhammer zum General Manager für Central Europe & Nordics

OKX, eine führende Krypto-Börse und globale On-Chain-Technologieplattform, ist offiziell mit ihrer vollständig regulierten Krypto-Börse in Deutschland gestartet. Der Launch bringt deutschen Nutzerinnen und Nutzern Zugang zu tief-liquiden Spot-Märkten, Staking, Trading-Bots und über 270 Kryptowährungen – darunter mehr als 60 Krypto-Euro-Paare – in einem sicheren und regulatorisch konformen Rahmen.

Zur Unterstützung dieser Expansion hat OKX Moritz Putzhammer zum General Manager für Central Europe & Nordics ernannt. Moritz ist erfahrener Manager in den Bereichen zentralisierter und dezentralisierter Finanzsysteme (CeFi & DeFi) und wird die regionalen Geschäfte leiten, das Marktwachstum vorantreiben und die Beziehungen zu Regulierungsbehörden weiter stärken.

„Der Launch unserer vollständig regulierten Plattform in Deutschland ist ein entscheidender Meilenstein in unserer europäischen Wachstumsstrategie", sagt Erald Ghoos, CEO von OKX Europe. „Unter der Führung von Moritz bieten wir ein sicheres, regelkonformes und nutzerzentriertes Erlebnis – sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Kunden."

Die Plattform bietet darüber hinaus eine einzigartige Kombination an Funktionen wie Krypto-Earn-Produkte, automatisierte Trading-Bots sowie eine lange Roadmap für weitere zukünftige Angebote die auf den lokalen Markt angepasst werden. Mit einem klaren Fokus auf regulatorische Konformität und Nutzerfreundlichkeit verbindet OKX eine leistungsstarke Infrastruktur mit einem der umfangreichsten Produktportfolios der Region. Neben SEPA-Instant-Überweisungen unterstützt OKX auch PayPal – die beliebteste Online-Zahlungsmethode in Deutschland – für den sofortigen Kauf von Kryptowährungen und Einzahlungen in Euro.

Zur Feier des Deutschland-Starts veranstaltete OKX ein exklusives Event in Berlin, bei dem der Kurzfilm Mild Mild West Premiere feierte – ein Film, der mit veralteten Vorstellungen vom „Wilden Westen" der Krypto-Welt aufräumt und den Wandel hin zu Regulierung und Vertrauen thematisiert.

„Deutschland ist nur der Anfang", sagt Moritz Putzhammer, General Manager für Zentraleuropa und die Nordics bei OKX. „Wir liefern eine Plattform, die sich durch tiefe Liquidität, fortschrittliche Trading-Tools wie Bots und Staking sowie nahtlose Euro-Onramps via PayPal und SEPA Instant auszeichnet. Entwickelt für Trader – und bereit, mit den Anforderungen des sich rasant entwickelnden europäischen Markts zu wachsen."

OKX verfügt über eine MiCA-Lizenz in Europa und war eine der ersten globalen Börsen, die diesen neuen Regulierungsstandard erfüllten. Zudem veröffentlicht das Unternehmen monatlich Proof-of-Reserves-Berichte und setzt sich für höchste Transparenz und den Schutz der Nutzer ein. Mit bislang 31 aufeinanderfolgenden Monatsberichten treibt OKX die Weiterentwicklung von Standards im Bereich digitaler Vermögenswerte maßgeblich voran.

Über OKX

OKX genießt das Vertrauen von über 60 Millionen Nutzerinnen und Nutzern weltweit und ist ein Technologieunternehmen mit dem Ziel, eine dezentralisierte Zukunft zu gestalten – transparenter, zugänglicher und vernetzter. Die OKX App zählt zu den schnellsten und zuverlässigsten Krypto-Anwendungen weltweit und hat bereits Transaktionen im Wert von mehreren Billionen US-Dollar verarbeitet.

Mit regionalen Hauptsitzen in San José, Kalifornien (Amerika) und Dubai (Naher Osten) sowie weiteren Büros in New York, Hongkong, Singapur, der Türkei, Australien und Europa ist OKX global aufgestellt. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen eine der umfassendsten regulierten Krypto-Plattformen weltweit aufgebaut – mit Lizenzen in den USA, den VAE, dem EWR, Singapur, Australien und weiteren Märkten.

OKX steht für Transparenz und Sicherheit und veröffentlicht monatlich Proof-of-Reserves-Berichte.

