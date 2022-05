Mr.Yasin

Mr. Yasin "Eine Reise in dein Ich - Positiv Denken und Fühlen durch Hypnose"

Heilbronn (ots)

Die Macht der Hypnose - die sanfte Art der Veränderung

Der Hypnotiseur Yasin Dündar (Mr. Yasin) fasziniert seit Jahren Neugierige und Erfahrene, die sich mit ihrem Inneren beschäftigen wollen. Dabei sammelt er nicht nur Millionen an Zuschauern auf Social Media, sondern hilft auch in erfolgreichen Shows und Seminaren seinem Publikum, erstaunliche Erfahrungen mit sich selbst zu machen. In seinem neuen Buch (VÖ 27.Mai 2022) "Eine Reise in dein Ich - Positiv Denken und Fühlen durch Hypnose" zeigt Yasin Dündar anhand zahlreicher Beispiele und Anleitungen Selbsthypnose-Techniken, um bestehende Glaubenssätze zu durchbrechen.

Immer mehr Menschen optimieren nicht nur ihr Äußeres, sondern beschäftigen sich intensiv mit ihrer mentalen Gesundheit. Dadurch gerät auch das Thema Hypnose immer weiter in den Fokus. Mit dieser Methode können fest einprogrammierte Glaubenssätze aufgebrochen werden, die es uns erschweren aus Phobien, Traumata, Süchten oder Verhaltensstörungen herauszukommen. Für den Hypnotiseur ist es nicht nur Arbeit und Handwerk, seine Klienten durch die Reise in ihr Inneres zu begleiten: Für ihn ist es eine Leidenschaft, deren Faszination bei seinen Auftritten, Seminaren oder viralen Videos deutlich wird.

Mit seinem neuen Buch hat es Mr. Yasin geschafft, einen Leitfaden zu schreiben, der die Faszination der Hypnose auch zu Ihnen nach Hause bringt: "Eine Reise in dein Ich - Positiv Denken und Fühlen durch Hypnose" ist ein Buch rund um das Thema Selbsthypnose und wie Sie selbt lernen und trainieren, einen Zugang in Ihr Inneres zu schaffen, innere Blockaden zu lösen, Verdrängtes bewusst zu machen und Ihr Leben bewusster zu gestalten.

Eiine Auswahl der erfolgreichen viralen Videos von Mr.Yasin:

"Menschen Nackt sehen durch Hypnose" über 6 Millionen Aufrufe (FB 660K)

"Katzenangst auflösen" über 3 Millionen Aufrufe (FB 1,3 Millionen)

"Soziale Experimente" über 1 Million Aufrufe

"Name nicht aussprechen können" über 1 Millionen Aufrufe (FB 600K)

16,99 EUR inkl. MwSt.

Lübbe Life

Paperback

192 Seiten

ISBN: 978-3-431-07040-8

Ersterscheinung: 27.05.2022

