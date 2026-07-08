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Der größte Bitcoin-Bulle macht Kasse: Droht uns jetzt der nächste brutale Krypto-Crash?

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Koblenz (ots)

Wenn der lauteste Krypto-Optimist der Welt plötzlich auf den Verkaufs-Button drückt, schrillen bei Kleinanlegern unweigerlich alle Alarmglocken. Aktuelle Berichte sorgen am Markt für massive Verunsicherung: Michael Saylor, Gründer von Strategy (ehemals MicroStrategy) und der absolute Inbegriff des Bitcoin-Bullen, macht im großen Stil Kasse. Für viele private Investoren klingt das nach einem fatalen Verkaufssignal und der Vorstufe zum nächsten eisigen Krypto-Winter.

Wenn institutionelle Schwergewichte Gewinne realisieren, stecken dahinter meist fest terminierte Aktienoptionen oder strategische Umschichtungen – und absolut keine Wette gegen den Bitcoin. Dieser Beitrag ordnet die Hintergründe des Verkaufs ein, erklärt, warum die Bitcoin-Story dadurch nicht automatisch beschädigt wird, und zeigt, wo Anleger aktuell genauer hinschauen sollten.

Der Verkauf ist kleiner als die Schlagzeilen vermuten lassen

Zwischen dem 26. und 31. Mai verkaufte Strategy 32 Bitcoin im Gegenwert von rund 2,5 Millionen US-Dollar. Was zunächst nach einem Warnsignal klingt, verliert bei näherem Hinsehen jedoch deutlich an Brisanz.

Bereits in der darauffolgenden Woche kaufte das Unternehmen 1.550 Bitcoin für rund 101 Millionen US-Dollar nach. Der Nachkauf entsprach damit dem 48-Fachen der zuvor verkauften Menge. Bezogen auf den Gesamtbestand von mittlerweile 845.256 Bitcoin machte der Verkauf lediglich rund 0,004 Prozent der Position aus.

Auffällig ist vor allem die unterschiedliche Wahrnehmung. Während der Verkauf für zahlreiche Warnmeldungen sorgte, blieb der deutlich größere Nachkauf weitgehend unbeachtet. Das spricht weniger für eine fundamentale Veränderung bei Bitcoin als für die derzeit angespannte Marktstimmung.

Zudem war es nicht der erste Verkauf von Strategy. Bereits Ende 2022 veräußerte das Unternehmen 704 Bitcoin und kaufte kurz darauf sogar mehr Bitcoin zurück. Damals diente die Transaktion steuerlichen Zwecken. Der aktuelle Verkauf erfolgte hingegen mit einem kleinen Gewinn und folgt einer anderen Logik.

Die offizielle Erklärung wirft Fragen auf

Strategy begründete den Verkauf mit der Finanzierung von Dividenden für das Vorzugsprodukt STRC. Diese Erklärung überzeugt jedoch nicht vollständig.

Zum Zeitpunkt der Transaktion verfügte das Unternehmen über rund 900 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln. Die durch den Verkauf eingenommenen 2,5 Millionen US-Dollar entsprachen lediglich einem Bruchteil dieser Reserve. Ein akuter Liquiditätsbedarf lässt sich daraus kaum ableiten.

Daher liegt eine andere Interpretation nahe: Strategy könnte bewusst damit begonnen haben, die jahrelang gepflegte „Never Sell"-Erzählung aufzuweichen. Michael Saylor hatte erst kürzlich erklärt, dass für jeden verkauften Bitcoin künftig ein Vielfaches nachgekauft werden solle. Der Verkauf von 32 Bitcoin mit anschließendem massiven Nachkauf passt auffällig gut zu dieser neuen Kommunikationslinie.

Das eigentliche Risiko liegt bei Strategy, nicht bei Bitcoin

Wer nach möglichen Risiken sucht, sollte weniger auf Bitcoin selbst als auf das Finanzprodukt-Ökosystem rund um Strategy blicken.

Die Aktie des Unternehmens hat seit ihrem Hoch deutlich an Wert verloren. Gleichzeitig existieren inzwischen mehrere gehebelte ETFs und strukturierte Produkte, deren Entwicklung direkt an die Strategy-Aktie gekoppelt ist. Sinkt die Aktie weiter, geraten diese Produkte unter Druck. Kapitalabflüsse können dann zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen und einen negativen Kreislauf in Gang setzen.

Ein solcher Stressfall würde jedoch vor allem Strategy und die daran geknüpften Finanzprodukte treffen. Für Bitcoin als dezentrales Netzwerk wäre das kein strukturelles Problem.

Im Gegenteil: Langfristig könnte eine geringere Abhängigkeit von einem einzelnen Großhalter sogar positiv sein. Dass ein erheblicher Teil der öffentlichen Bitcoin-Debatte inzwischen von den Entscheidungen eines einzigen Unternehmens geprägt wird, war nie die ursprüngliche Idee hinter Bitcoin.

Die wichtigere Adoptionsgeschichte spielt woanders

Während sich viele Anleger auf Saylor konzentrieren, gerät eine andere Entwicklung in den Hintergrund. Mit SpaceX ist jüngst ein weiterer Großkonzern als Bitcoin-Halter in Erscheinung getreten.

Der entscheidende Unterschied: Bitcoin dient dort als strategische Reserve neben den vorhandenen Barbeständen. Es gibt kein komplexes Hebelmodell und keine refinanzierungsgetriebene Akkumulationsstrategie. Stattdessen wird Bitcoin wie ein langfristiger Bilanzposten behandelt.

Genau diese Form der Integration könnte langfristig wichtiger sein als spektakuläre Kaufprogramme einzelner Unternehmen.

Fazit

Der Verkauf von 32 Bitcoin durch Strategy ist kein belastbares Signal für einen bevorstehenden Krypto-Crash. Die Größenordnung ist gemessen am Gesamtbestand verschwindend gering, während die anschließenden Käufe das Vielfache des Verkaufs ausmachten.

Für Anleger ist deshalb vor allem eine Unterscheidung wichtig: Bitcoin und Strategy sind nicht dasselbe. Die Risiken liegen derzeit eher in den Finanzierungs- und Hebelstrukturen rund um das Unternehmen als im Asset selbst. Wer diese Trennung beachtet, kann aktuelle Schlagzeilen deutlich nüchterner einordnen.

Über Florian Sondershausen:

Florian Sondershausen ist Experte für Trading und Kryptowährungen und Geschäftsführer der Haag Sondershausen Consulting GmbH. Er unterstützt Interessierte dabei, online ein Vermögen aufzubauen und dieses eigenständig zu verwalten. Ziel seines Konzeptes ist es, systematisch und planbar sowie mit kalkulierbarem Risiko am Krypto-Markt zu investieren. Dank seines langjährigen Erfahrungsschatzes kennt Florian Sondershausen den Markt genau und gibt seine Expertise in einem interaktiven Kursmodell weiter. Informationen finden Interessierte unter: https://floriansondershausen.de/

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