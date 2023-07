B1 SmartTV

Alle Sportevents in einer App: Die Sport-Aggregationsplattform Sportworld jetzt in über 190 Ländern verfügbar

160 Sender bieten direkten, kostenfreien Zugang zu den Live-Spielen der Frauen-WM

München (ots)

B1 SmartTV GmbH gibt den globalen Roll-Out ihrer einzigartigen Sport-Aggregationsplattform "Sportworld" bekannt. Anlässlich der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland geht die Plattform in über 190 Ländern auf Samsung Smart TVs und allen mobilen Endgeräten live. Sie bietet Sportfans weltweit Zugriff auf verschiedenste Sportinhalte - ob live, linear, on demand, bezahlt oder kostenfrei.

"Mit der internationalen Verfügbarkeit der Sportworld App setzen wir einen Meilenstein in der globalen Sportdistribution", sagt Dr. Robert Niemann, Geschäftsführer von B1 SmartTV GmbH. "Unsere Plattform ermöglicht den Fans den einfachen Zugang zu einer bisher unerreichten Vielfalt an Sportinhalten."

Die Sportworld App vereinfacht die Art und Weise, wie Sportfans auf Inhalte zugreifen. Durch den ersten globalen Sport-EPG (Electronic Programm Guide) erhalten Nutzer jederzeit und überall auf der Welt einen umfassenden Überblick über aktuelle und bevorstehende Sport-Events verschiedener Anbieter. Zusätzlich vertieft die App das Fan-Erlebnis durch interaktive Themenwelten, die gemeinsam mit Sendern, Ligen, Verbänden, Klubs und Sportlern kreiert werden.

Neben einem umfangreichen, kostenfreien Sender-Angebot, bietet die Sportworld mit dem "Global Sports Pass" erstmalig ein attraktives Sport-Bouquet für alle internationalen Sport-Fans an. Zum Start können Benutzer:innen außerhalb von DACH ein dreimonatiges, kostenloses Abonnement für den "Global Sports Pass" buchen. Dieses Abo verschafft Fans unter anderem Zugang zu European League of Football TV, Motorvision.TV, Fitness Nation, fight24.tv und in Kürze einem globalen Sportnachrichten-Sender. Darüber hinaus können American Football-Fans mit dem European League of Football Game Pass alle Spiele der ELF freischalten.

Passend zum Start der FIFA Frauen Weltmeisterschaft ermöglicht die Sportworld mit über 160 Sendern in über 50 Ländern direkten, kostenfreien Zugang zu den Live-Spielen. Darüber hinaus präsentiert Sportworld einen intelligenten, automatisierten Echtzeit-Datenkanal, der den Nutzer:innen weltweit die wichtigsten Fakten und Statistiken vor, während und nach den Spielen visuell aufbereitet. Ein eigene Themenwelt bündelt zudem alle Inhalte rund um das Turnier an einem zentralen Platz in der App.

Zum globalen Launch ist die Sportworld in mehr als 190 Ländern auf allen mobilen iOS- und Android-Endgeräten, sowie auf Samsung Smart TVs verfügbar. Die Sportworld ist zum Start in Deutsch und Englisch erlebbar, weitere Sprachen werden folgen.

"Als Münchner Unternehmen sind wir stolz darauf, die bereits in DACH etablierte Sportworld nun auch weltweit nutzbar zu machen und somit unsere Vision einer globalen Sportplattform für Fans umgesetzt zu haben", sagt Gerd Weiner, Geschäftsführer und Gründer der B1 SmartTV GmbH.

Weitere Informationen zur Sportworld auf https://news.sportworld.tv.

Über Sportworld

Sportworld ist eine einzigartige, globale Sport-Streaming-Plattform, die ein innovatives Sporterlebnis bietet. Sportworld bündelt alle Sportinhalte an einem Ort, sodass Sportfans kein wichtiges Spiel oder Turnier verpassen. Zu den herausragenden Funktionen der App gehören die Multi View-Technologie, die die Kontrolle und den Wechsel zwischen verschiedenen Kameraperspektiven während Live-Spielen ermöglicht, und die Möglichkeit, einzigartige NFTs direkt aus Live-Sportveranstaltungen zu erstellen. Sportworld ist eine flexible und immersive Sportplattform, die allen Rechteinhabern, wie Verbänden, Ligen, Klubs und Sportler:innen, eine globale Reichweite bietet.

Über B1 SmartTV

B1 SmartTV entwickelt hochrelevante Smart TV- und mobile Apps mit intuitiven Benutzerführungen und cleveren Interaktions- und Transaktionsmöglichkeiten. Innovative Technologien ermöglichen eine latenzfreie Interaktion zwischen Smart TV und Smartphone und bieten den Nutzern ein völlig neues Content-Erlebnis. Neben der Markenerlebnisplattform "Brand.TV" steht aktuell Sportworld im Mittelpunkt. Die innovative Sportplattform auf Samsung Smart TVs und allen iOS & Android Smartphones erfüllt die Bedürfnisse von Sportfans, indem sie die Vielfalt an Sportarten und Sportanbietern auf einer Plattform bündelt und es ermöglicht, sie an einem Ort zu erleben.

