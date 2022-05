B1 SmartTV

Die Plattform für die Vielfalt des Sports: B1 SmartTV launcht mit "Sportworld" einzigartige Sportplattform auf Samsung Smart TVs

Sportworld Teil der großen Samsung "Made for Germany"-Promotion

Bild-Infos

Download

München (ots)

B1 SmartTV launcht mit der Sportworld auf Samsung Smart TVs eine einzigartige Sportplattform, die Fans zentralisierten und übersichtlichen Zugriff auf die Vielfalt des Sports ermöglicht.

Die Sportworld aggregiert sämtliche Sportinhalte und fungiert dabei als Schaufenster für alle Sportanbieter.

Mit dem exklusiven "Samsung Sport Paket" bündelt B1 SmartTV zwölf renommierte Sport-Broadcaster, unter anderem aus den Bereichen Fußball, Motorsport, eSports und Fitness.

Im Rahmen der aktuellen Samsung "Made for Germany"-Kampagne erhalten Käufer:innen eines neuen Samsung-Aktions-TVs das "Samsung Sport Paket" in der Sportworld bis zu 12 Monate kostenfrei.

Neben der Smart TV-App wird die Sportworld in Kürze auch als Mobile-App (iOS & Android) verfügbar sein. Die Verknüpfung beider Devices überwindet den Medienbruch und sorgt künftig für innovative und voll-synchronisierte Interaktionsmöglichkeiten.

Die fragmentierte Sportrechte-Landschaft erschwert es Fans zunehmend, ihrem Lieblings-Sport zu folgen. Die größte Herausforderung für Sportinteressierte in der aktuellen Zeit: den Überblick behalten. Die vielzitierte Frage "Wo läuft eigentlich wann, was?" beantwortet B1 SmartTV mit der neuen Sportplattform Sportworld.

Die Vielfalt des Sports

Mit dem Launch der neuen Sportworld auf Samsung Smart TVs ermöglicht B1 SmartTV allen Sportfans ab sofort zentralisierten und übersichtlichen Zugriff auf die Vielfalt des Sports. Dabei aggregiert die Sportworld sämtliche Sportinhalte mit der weiterentwickelten EPG-Funktion, die sich aus über 35 Sport-Broadcastern speist. Die Sportworld wird so zum Schaufenster für alle Sportanbieter.

Gerd Weiner, Geschäftsführer der B1 SmartTV, sieht hier ein großes, neues Potential:

"Mit der Sportworld bringen wir zusammen, was zusammengehört: Sportcontent-Anbieter und Sportfans. Die Sportworld gibt allen Sportinteressierten einen Überblick über aktuelle und anstehende Live-Events von sämtlichen Sportarten. Für Sportanbieter, Clubs und Verbände heißt das vor allem eins: Sichtbarkeit. Künftig werden wir Sportrechteinhabern auch individualisierbare Content-Channel zur Verfügung stellen."

B1 SmartTV kreiert exklusives "Samsung Sport Paket"

Die Sportworld macht es Sportfans leicht, sich die Vielfalt des Sports mit nur einem übergreifenden Abo zu sichern. Denn das exklusive "Samsung Sport Paket" von B1 SmartTV bündelt die Pay-Angebote von zwölf renommierten Sport-Broadcastern. Das Angebot kostet zum Auftakt monatlich 14,99 EUR. Doch auch ohne Abo kommen Sportfans auf ihre Kosten. Neben der EPG-Funktion dürfen sich alle Sportworld-Nutzer:innen über einen eigens kuratierten "24/7 Sportworld"-Channel freuen, der Highlight-Formate der Broadcast-Partner frei zugänglich macht und so Einblicke in die Qualität des Pakets ermöglicht.

Folgende Sportanbieter werden zum Start in das "Samsung Sport Paket" integriert: eSPORTS1, SPORT1+, SportBild+, SPORTDIGITAL FUSSBALL, European League of Football, Motorvision.TV, Sportdeutschland.TV, ClipMyHorse.TV, fight24.tv, More Than Sports TV, Fitness Nation, EDGEsport

Made for Germany

Die Sportworld ist Teil der aktuellen, deutschlandweiten "Made for Germany"-Kampagne von Samsung. Wer ein Samsung Aktionsgerät aus der aktuellen Modellreihe 2022 erwirbt, erhält das "Samsung Sport Paket" in der Sportworld für bis zu 12 Monate - je nach Modellkategorie - kostenfrei.

Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics, begrüßt die Kooperation: "Wir sind uns sicher: die diesjährige Sportworld wird Sportfans-Herzen höher schlagen lassen. Mit dem exklusiven Samsung Sport Paket von Sportworld wird das Angebot unserer "Made for Germany"-Kampagne perfekt abgerundet."

Das Ende des Medienbruchs

Mit Hilfe neuester Technologien läutet B1 SmartTV zudem das Ende des Medienbruchs ein: die in Kürze erscheinende Mobile App der Sportworld ermöglicht Nutzer:innen latenzfreie und smarte Interaktionsmöglichkeiten zwischen Smart TV und Mobile Device. So werden in der Sportworld unter anderem ausgewählte Live-Events mit der patentierten Multi View-Technologie "NativeWaves EXP" des B1 SmartTV-Partners NativeWaves erlebbar sein.

"Mit NativeWaves EXP erleben Sportfans ihre Lieblingsevents auf eine neue, personalisierte und beeindruckende Weise und werden so viel besser in das Geschehen eingebunden", sagt Christof Haslauer, CEO von NativeWaves.

Starke Partner der Sportworld

NativeWaves. Sowohl die Smart TV-App, als auch die Mobile-App der Sportworld werden von NativeWaves entwickelt. Die Sportworld kooperiert zudem mit dem Salzburger Tech-Unternehmen und integriert deren patentierte Multi View-Technologie "NativeWaves EXP" bei ausgewählten Sport-Events innerhalb der Sportworld.

coeno. Die Münchner UX-Agentur coeno zeichnet für das Design und die User Experience der Sportworld verantwortlich. Dies betrifft sowohl die Smart TV-App, als auch die in Kürze erscheinende Mobile-App der Sportworld.

Über B1 SmartTV

B1 SmartTV entwickelt hochrelevante Smart TV- und Mobile-Apps mit intuitiver Nutzung und smarten Interaktions- und Transaktionsmöglichkeiten. Innovative Technologien ermöglichen das latenzfreie Zusammenspiel zwischen Smart TV und Smartphone - und ermöglichen Nutzer:innen ein völlig neues Content-Erlebnis. Neben der Brand-Experience-Plattform "Brand.TV", sorgt aktuell die Sportworld für Aufsehen. Die neue Sportplattform auf Samsung Smart TVs und allen iOS- & Android-Smartphones stillt die unterschiedlichen Bedürfnisse der Sportfans, indem es die Vielfalt der Sportarten und Sportanbieter auf einer Plattform aggregiert und an einem Ort erlebbar macht.

Original-Content von: B1 SmartTV, übermittelt durch news aktuell