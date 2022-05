Marcel Becker

Marcel Becker: Wie das BEMADUR© System die Baubranche revolutioniert

Reifenberg (ots)

Als Geschäftsführer der bema Bauchemie GmbH hat Marcel Becker gemeinsam mit seinem Team eine gleichermaßen ökologische und nachhaltige Lösung zur Verlegung von Steinteppichen geschaffen. In seinem hauseigenen Zertifizierungslehrgang bringt er seinen Fachkunden den Umgang mit dem BEMADUR© System bei. Hier erfahren Sie, was Sie bei den entsprechenden Kursen erwartet und wie Handwerker vom erworbenen Zertifikat profitieren.

Steinteppiche bieten zahlreiche Vorteile: Sie sind nicht nur pflegeleicht und ästhetisch - sie punkten auch mit ihrer Robustheit und Langlebigkeit. So verwundert es kaum, dass sie regelmäßig die Aufmerksamkeit von Handwerkern auf sich ziehen. Obwohl diese einen derartigen Bodenbelag gerne einsetzen würden, schrecken sie meist davor zurück. Einer der wichtigsten Gründe hierfür ist, dass die Verlegung mit herkömmlichen Methoden noch immer als kompliziert und aufwendig gilt. "Handwerker wissen grundsätzlich um die zahlreichen Vorzüge von Steinteppichen. Allerdings kennen sie auch die technischen Schwierigkeiten, die mit deren klassischer Verlegung einhergehen. Aufgrund ihrer Zweifel bieten sie sie häufig nicht einmal an", erklärt Marcel Becker von der bema Bauchemie GmbH.

"Um hierbei Abhilfe zu schaffen, haben wir das BEMADUR© System entwickelt. Mit dessen Hilfe verlegen Handwerker Steinteppiche spielend einfach und gewährleisten dabei ein dauerhaft schadenfreies Ergebnis - selbst bei schwierigen Untergründen", führt der Experte für Bauchemie weiter aus. Marcel Becker ist der Geschäftsführer der bema Bauchemie GmbH und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Baubranche mithilfe innovativer Lösungen zu revolutionieren. Um dieses Ziel zu erreichen und Handwerkern den Umgang mit seinem neuartigen Verlegesystem beizubringen, bietet er seinen Fachkunden ein ausführliches Coaching an - und lässt sie im Anschluss dauerhaft am BEMADUR© System teilhaben.

Akademie der bema Bauchemie GmbH: der Weg zum BEMADUR© Zertifikat

Die Schulungsteilnehmer erhalten im ersten Schritt Zugang zur interaktiven Lernplattform der bema Bauchemie GmbH, wo sie sich zunächst in freier Zeiteinteilung selbst mit der Theorie beschäftigen. "Hierfür sollten die Handwerker zwei bis drei Stunden pro Woche einplanen, um nach etwa einem Monat den Wissensstand zu erreichen, den sie für die nächsten Schritte benötigen", erklärt Marcel Becker. In der Folge erhalten die Teilnehmer zusätzliches Lehrmaterial, profitieren von persönlicher Betreuung und nehmen an Eins-zu-eins- sowie Gruppen-Calls teil. Ihr individuelles Handwerker-Netzwerk erweitern sie dabei über die geschlossene Facebook-Gruppe und regelmäßige Events.

Nach Abschluss des theoretischen Lehrgangs lädt Marcel Becker die Unternehmen zu einem Praxistag ein - bei Bedarf können sie dies auf fünf oder mehr Tage erweitern. Dabei lernen die Handwerker die Steinteppichverlegung anhand des BEMADUR© Systems hautnah kennen. So haben sie die Möglichkeit, auf einer Baustelle unter Anleitung eines erfahrenen Mentors aktiv daran mitzuarbeiten.

Ein System mit Zukunft: So profitieren Handwerker nach ihrer Schulung

Das Zertifikat der Handwerker ist für ein Jahr gültig. Bevor es abläuft, können sie sich jedoch rezertifizieren lassen. "Auf diese Weise stellen wir einen durchgehend hohen Standard bei der Umsetzung des BEMADUR© Systems sicher", so Marcel Becker. Als Besitzer eines solchen Zertifikats erhalten die Unternehmen im weiteren Verlauf entsprechende Aufträge. Dabei handelt es sich vorwiegend um Anfragen aus dem Hochpreissegment, die die bema Bauchemie GmbH an die Handwerker weiterleitet.

Auf Wunsch verkauft Marcel Becker derartige Projekte auch direkt für die Betriebe, die Teil des Netzwerks sind. So bietet er ihnen verschiedene Unterstützungspakete, die an ihren persönlichen Bedarf angepasst sind. Im Rahmen eines "Rundum-Verwöhn-Programms" übernimmt die bema Bauchemie GmbH für die Unternehmen jegliche Hintergrundprozesse wie etwa Werbemaßnahmen und Organisation. Dadurch können sich die Handwerker stets auf ihre eigentliche Tätigkeit konzentrieren, wegen der sie diesen Beruf ergriffen haben.

Robust, nachhaltig und kosteneffizient: Was das BEMADUR© System auszeichnet

Steinteppiche bieten jedoch nicht nur Handwerkern reizvolle Vorteile - die Kombination aus dem BEMADUR® System und den Bindemitteln der Elastopave® Produktreihe, welche die bema Bauchemie direkt auf dem BASF-Werksgelände herstellt, sorgt für eine gezielte Wasserführung und Entwässerung. Dies schützt die Bausubstanz und sorgt für größtmögliche Langlebigkeit. Dadurch sind Städte und Kommunen dazu in der Lage, kostengünstig eine nachhaltige Infrastruktur zu schaffen.

Zudem bleiben die entsprechenden Flächen entsiegelt, sodass das schnell versickernde Regenwasser zur Grundwasserspende beiträgt. Als Folge hiervon profitieren die Verantwortlichen insbesondere beim Bau von Wegen und großen Parkflächen von vereinfachten baurechtlichen Genehmigungsverfahren. Auch für private Haushalte ist diese Entsiegelung von Vorteil: Da das Abwassernetzwerk nicht genutzt und das Wasser damit nicht zum Kanal geführt wird, fällt für sie keine Entwässerungsgebühr an.

Sie sind Handwerker und möchten ebenfalls vom BEMADUR® System profitieren? Melden Sie sich bei Marcel Becker und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch!

