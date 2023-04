Lucas Fischer

Lkw-Fahrermangel ade: Lucas Fischer verrät die besten Methoden, um Fahrer zu finden und zu begeistern

Gera (ots)

Lucas Fischer ist der Gründer und Geschäftsführer von TransLog Marketing und verhilft Unternehmen in der Logistikbranche zu mehr qualifizierten Fachkräften. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er seine Kunden dabei, für Lkw-Fahrer und Speditionskaufleute auf den Plattformen sichtbar zu werden und sie für sich zu gewinnen. Hier erfahren Sie, worauf es wirklich ankommt, um Fahrer zu erreichen und von sich zu überzeugen.

Der Fachkräftemangel hat viele Branchen fest im Griff - darunter auch die Logistikbranche. Lkw-Fahrer und andere Mitarbeiter in der Logistik werden händeringend gesucht. Vergleichbare Stellengesuche oder Kampagnen versprechen dabei allerdings nur bedingt Erfolge. Was also gilt es zu tun? "Nahezu alle Unternehmen sind auf der Suche nach geeigneten Mitarbeitern", erklärt Lucas Fischer. "Umso wichtiger ist es heute, sich von seinen Mitbewerbern abzuheben, sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren und so potenzielle Kräfte von sich zu überzeugen." Als Recruiting-Experte und Geschäftsführer von TransLog Marketing hat sich Lucas Fischer auf die Mitarbeitergewinnung für Logistikunternehmen spezialisiert. Er kennt die Branche und auch ihre Herausforderungen damit genau. Im Folgenden hat er verraten, worauf Logistikunternehmen bei der Mitarbeitersuche achten müssen und wie es ihnen gelingt, auch heute noch qualifizierte Fahrer für sich zu gewinnen.

1. Soziale Medien richtig für sich nutzen

Die sozialen Medien wie Facebook und Instagram versprechen im heutigen Recruiting-Zeitalter herausragende Erfolge. Das mag auch stimmen, sofern man weiß, worauf es zu achten gilt. So sollten Logistikunternehmen nicht nur über die eigenen Accounts für sich und offene Stellen werben, sondern ihren Fokus auf bezahlte Anzeigen legen. Diverse Tools erlauben es, spezielle Details, wie die Region, in der die Stellen ausgespielt werden sollen, festzulegen und so exakt die Kandidaten zu erreichen, die für das eigene Unternehmen auch tatsächlich in Frage kommen.

2. Interessante Inhalte ausspielen

Außerdem sollten Logistikunternehmen sich von stichpunktartigen Stellengesuchen verabschieden. Stattdessen gilt es, die Anzeigen interessant zu gestalten. Als dienlich hat sich hierbei vor allem professionelles Bild- und Videomaterial erwiesen. Authentische Einblicke in den Unternehmensalltag, das kollegiale Miteinander oder den Fuhrpark sorgen nicht nur für Aufmerksamkeit, sondern geben potenziellen Bewerbern die Chance auf einen ersten Eindruck - das schafft Vertrauen und erhöht die Chancen auf eine Bewerbung.

3. Bewerbungsprozesse optimieren

Sind die Kräfte von einer Bewerbung überzeugt, muss auch auf Unternehmensseite alles passen. Hierzu gilt es, die eigenen Bewerbungsprozesse zu optimieren. Statt Bewerber lange warten zu lassen und so ein Abwandern zur Konkurrenz zu riskieren, empfiehlt es sich, so schnell wie möglich Rückmeldung zu geben - drei Stunden nach Eingang der Bewerbung von sich hören zu lassen, ist dabei besonders beeindruckend. Entgegen vieler Meinungen wirkt das nicht verzweifelt, sondern zeigt den Bewerbern ein aufrichtiges Interesse - eine Tatsache, die sie zu schätzen wissen werden.

4. Wertschätzung offen kommunizieren

Diese Wertschätzung sollte jedoch unbedingt auch über den Recruiting-Prozess hinaus gelebt werden. Hierzu gilt es, die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter und die potenzieller neuer Bewerber zu identifizieren und bestmöglich zu erfüllen. Als besonders dienlich erweisen sich hierbei gesundheitliche Benefits, wie eine betriebliche Krankenversicherung oder die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. Schließlich vermittelt nichts mehr Wertschätzung, als wenn dem Unternehmen die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter am Herzen liegt. Nicht nur eignet sich dieses Vorgehen als Aufhänger für den Recruiting-Pitch - es sorgt darüber hinaus auch für eine bessere Mitarbeiterbindung.

5. Eine Feedback-Kultur etablieren

Um die besten Ergebnisse zu erzielen und seine Prozesse und Maßnahmen immer weiter in Richtung Mitarbeiterzufriedenheit zu optimieren, sollten Unternehmen außerdem regelmäßig Feedback bei ihren bestehenden Mitarbeitern einholen. Regelmäßige anonyme Umfragen können dabei helfen, Probleme und Unzufriedenheit frühzeitig zu identifizieren und Maßnahmen zur Verbesserung einzuleiten.

Logistikunternehmen, die diese Punkte für sich umsetzen, werden es schon bald schaffen, qualifiziertes Personal zu überzeugen und ihre offenen Stellen zu besetzen.

