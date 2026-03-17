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Laden so einfach wie Tanken: KI gestaltet Erlebnis für Elektro-Autofahrer neu

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München/Mönchengladbach (ots)

Ein KI-Algorithmus von Scheidt & Bachmann sagt Ladezeiten voraus und verbessert das Ladeerlebnis für E-Autofahrer. Ergänzend zeigt die Lösung die Ladepreise auf einem Screen - wie an der Tankstelle.

Wer sein Elektroauto laden will, kennt das Problem: Ist die Ladesäule besetzt, wird aus dem E-Erlebnis schnell eine E-Odyssee auf der Suche nach einer freien Ladesäule. Während Autofahrer an konventionellen Tankstellen Wartezeiten und Kosten verlässlich einschätzen können, herrscht an E-Ladesäulen oft Unklarheit wegen unterschiedlicher Tarife und besetzter Ladesäulen, deren Freiwerden von unterschiedlichen Faktoren abhängt. Scheidt & Bachmann Energy Retail Solutions, Spezialist für Tankstellen- und Energielösungen, bringt mit SIQMA FlowMax.AI eine KI-gestützte Lösung auf den Markt, die diese Probleme löst. Die proprietäre Anwendung nutzt Predictive Analytics und Machine Learning, um die Auslastung von Ladestationen anzuzeigen und ihre mögliche Verfügbarkeit präzise vorherzusagen. "Die E-Mobilität wird den gesamten Markt in wenigen Jahren stark verändern. Mit SIQMA FlowMax.AI wollen wir die E-Mobilität so planbar gestalten wie herkömmliches Tanken. Unser Ziel ist es, die nachhaltige Mobilitätswende voranzutreiben und unseren Kunden weiterhin neue Lösungen zu bieten", erklärt Jörg M. Heilingbrunner, CEO von Scheidt & Bachmann Energy Retail Solutions. Das Technologieberatungsunternehmen Slalom Germany hat Scheidt & Bachmann geholfen, die Lösung zu entwickeln. SIQMA FlowMax.AI ist bereits erfolgreich im Einsatz. Betreiber von Ladeparks und Tankstellen können die Lösung entweder als Komplettpaket in Kombination mit einem digitalen Signage Screen "SIQMA Sign" erwerben oder als eigenständige Schnittstellenlösung, für die Integration in eigene Plattformen und Apps.

Das Unmögliche möglich machen: Menschliches Verhalten berechnen

Die technische Herausforderung lag darin, menschliches Verhalten berechenbar zu machen. Denn Tanken dauert oft nur wenige Minuten. Ist der Tank voll oder der gewünschte Füllstand erreicht, zahlt der Fahrer und die Tanksäule wird frei. Dagegen verbringen E-Autofahrer deutlich mehr Zeit an Ladesäulen, da der Ladevorgang mehr Zeit in Anspruch nimmt. Weitere Faktoren, wie der gewünschte Zielladestand oder, ob nebenbei eingekauft, im Café oder im Restaurant gewartet wird, erschweren vorauszusagen, wann die Warteschlange für eine Ladestation kürzer wird. Kurz gesagt: Menschliches Verhalten ist schwer vorhersagbar. Gemeinsam mit dem Technologieberatungsunternehmen Slalom Germany hat Scheidt & Bachmann einen KI-Algorithmus entwickelt, der genau das kann. Die Lösung kombiniert Daten aus offenen Schnittstellen mit zusätzlichen Parametern wie Standort, Wochentag, Uhrzeit, Wetter und umliegenden Angeboten, um innerhalb der ersten fünf Minuten einer Lade-Session zuverlässig zu prognostizieren, wann ein Ladepunkt wieder verfügbar sein wird. Direkte Datenpipelines speisen kontinuierlich neue Informationen in das Modell ein, das sich dadurch fortlaufend selbst optimiert. "SIQMA FlowMax.AI ist eine äußerst komplexe Lösung, die bereits heute Kunden und Elektro-Autofahrer begeistert, indem sie fast Unmögliches möglich macht", sagt Florian Kampes, Head of AI & Ecosystem bei Scheidt & Bachmann Energy Retail Solutions.

Neue Geschäftsmodelle durch intelligente Nutzung von Daten

Elektro-Autofahrer erwartet künftig eine neue Art des Ladens, die so einfach ist wie herkömmliches Tanken. Doch auch Betreiber von Tankstellen und Ladeparks dürfen sich freuen: SIQMA FlowMax.AI hilft ihnen, die Auslastung von Ladepunkten zu verbessern und die Kundenbindung zu stärken, in dem es in Echtzeit Verfügbarkeiten und die Position von Ladepunkten vor Ort anzeigt. Ergänzt um den Digital Signage Screen "SIQMA Sign" können Informationen zu Preisen, lokalen Angeboten und Werbemöglichkeiten ebenfalls dargestellt werden. "Projekte wie dieses zeigen, wie KI-Innovation konkrete Infrastrukturprobleme lösen und ganze Branchen transformieren kann. Wir haben Scheidt & Bachmann dabei unterstützt, mit Hilfe von Daten und Künstlicher Intelligenz ein zukunftsorientiertes Geschäftsmodell zu etablieren, das echten Mehrwert für Endkunden schafft", betont Dr. Stephan Theis, Managing Director Business Development bei Slalom Germany. Mit der Markteinführung von SIQMA FlowMax.AI setzt Scheidt & Bachmann ein deutliches Signal: Die Zukunft der E-Mobilität liegt nicht nur im Ausbau der Ladeinfrastruktur, sondern vor allem in deren intelligenter, datengetriebener Optimierung.

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