Groß & Partner

Jürgen Groß übernimmt Vorsitz des Beirats von Groß & Partner und übergibt den Vorsitz der Geschäftsführung an Peter Matteo und Nikolaus Bieber

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt (ots)

Immobilienunternehmen stellt Weichen für die Zukunft / Strategische Erweiterung der Geschäftsbereiche wird fortgesetzt

Zu Beginn des neuen Jahres passt das Immobilienunternehmen Groß & Partner seine Unternehmensstruktur den erweiterten Geschäftsfeldern an. Firmengründer Jürgen Groß übernimmt den Vorsitz des Beirats und vertritt die Interessen der Gesellschafter. Er wird eine beratende Funktion für die Geschäftsführung übernehmen. Die Gesellschaftsanteile bleiben unverändert.

Den Vorsitz der Geschäftsführung haben Peter Matteo und Nikolaus Bieber inne. Beide sind seit mehr als 20 Jahren auch Gesellschafter des Unternehmens. Außerdem vertreten die Geschäftsführung weiterhin Martin Hahn, Jens Hausmann und José Martínez als geschäftsführende Gesellschafter. Somit ist Groß & Partner mit breitem Sachverstand und Kompetenz sicher aufgestellt.

"Wir haben uns in unseren Geschäftsfeldern im vergangenen Jahr diversifiziert, um eine große Brandbreite an Bau- und Immobiliendienstleistungen anbieten zu können. Auch in Zukunft werden wir strategisch weiterwachsen. Durch die geänderte Struktur wollen wir das Unternehmen noch besser dafür rüsten", sagt Peter Matteo.

"Die Rahmenbedingungen habe sich verändert und wir müssen dem gerecht werden. Die Veränderungen helfen uns, die jeweiligen Zuständigkeiten im Unternehmen zu schärfen", ergänzt Nikolas Bieber.

"Das Unternehmen ist exzellent aufgestellt. Ich habe großes Vertrauen in die Kompetenz und in die neu aufgestellte Geschäftsführung, mit der ich seit mehr als 20 Jahren zusammenarbeite und die operativ das Unternehmen schon seit vielen Jahren führt", betont Jürgen Groß, Beiratsvorsitzender von Groß & Partner. Er hat das Unternehmen 1992 gegründet und mit den Partnern von einem reinen Projektentwickler zu einem diversifizierten Immobilienunternehmen weiterentwickelt.

Über Groß & Partner

Groß & Partner ist eines der größten unabhängigen und inhabergeführten Immobilienunternehmen Deutschlands. Seit der Gründung im Jahr 1992 hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Umsetzung hochwertiger Büro-, Wohn- und Hotelimmobilien sowie auf Stadtentwicklungen in Deutschland konzentriert. Mit einer realisierten Fläche von 2 Millionen Quadratmetern, über 100 erfolgreich realisierten Projekten, einem gegenwärtigen Projektportfolio über 4,2 Milliarden Euro und mehr als 340 Mitarbeitern gehört Groß & Partner seit Jahren zu den ersten Adressen im deutschen Markt. Zu den Leuchtturmprojekten aus jüngster Zeit gehören: FOUR Frankfurt, das Überseequartier in Hamburg, Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen, der Neubau der Deutschen Börse in Frankfurt/Eschborn und die DFB-Akademie in Frankfurt. Bei Groß & Partner arbeiten erfahrene Architekten, Ingenieure, Baufachkräfte, Vermietungs- und Finanzexperten engagiert zusammen, um im Spannungsfeld von architektonischem Anspruch, hoher Wirtschaftlichkeit und flexibler Nutzung ein Ziel zu erreichen: langfristige und beständige Qualität. Dabei deckt die Gesellschaft die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilie ab: Von der Projektidee über die Entwicklung, den Bau, die Vermietung bis hin zum Verkauf.

Original-Content von: Groß & Partner, übermittelt durch news aktuell