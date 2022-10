Huawei Deutschland Enterprise

Huawei Easy CloudFabric: Vereinfachte Netzwerklösung für KMU-Rechenzentren

Düsseldorf (ots)

Easy CloudFabric von Huawei ermöglicht eine vereinfachte Erweiterung, Installation, Bereitstellung und Wartung von Netzwerken in Rechenzentren kleiner und mittlerer Unternehmen.

Huawei stellt mit Easy CloudFabric eine vereinfachte, agile Netzwerklösung für Rechenzentren vor, die sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) richtet. Das Ziel: KMU-Netzwerke mit möglichst wenig Aufwand, Zeit und Kosten fit zu machen für die Herausforderungen der Cloud-Transformation.

Easy CloudFabric ist eine neue Variante der Netzwerklösung CloudFabric 3.0 von Huawei, die bereits in den Rechenzentren von mehr als 21.000 Kunden aus Branchen wie Finanzwesen, öffentlicher Dienst, Internet Service Provider, Fertigung oder Energie eingesetzt wird. Die neue Lösung vereinfacht drei Kernaufgaben in Rechenzentren: Bereitstellung, Betrieb & Wartung sowie Weiterentwicklung.

Einfache Bereitstellung = schnellerer Service-Roll-out

Mit Easy CloudFabric lassen sich Netzwerkkapazitäten in Rechenzentren mit nur einem Klick bereitstellen. Dies verkürzt den Roll-out von Services von Wochen auf Minuten. Im Vergleich zu manuellen Netzwerkänderungen mit hohen Fehlerquoten sorgen zudem Simulationen und Überprüfungen für eine 100-prozentige Genauigkeit der Servicekonfiguration.

Einfacher Betrieb + einfache Wartung = höhere Anwendungssicherheit

Easy CloudFabric bietet eine digitale Netzwerkkarte für Anwendungen, mit der sich die Servicequalität in Echtzeit messen und die Ursachen möglicher Probleme in kürzester Zeit lokalisieren lassen. Dies verkürzt die Fehlersuche von Tagen auf Minuten und garantiert eine optimale Serviceerfahrung.

Einfache Weiterentwicklung = reibungslose Architektur-Upgrades

Die CloudFabric-Lösung stellt über offene APIs eine Verbindung zu öffentlichen Clouds her. Sie kann alle Legacy-Richtlinien in öffentlichen Clouds wiederherstellen und ermöglicht so ein automatisiertes Ende-zu-Ende-Management für Hybrid-Cloud-Netzwerke. Dies sorgt für eine reibungslose Entwicklung von privaten Clouds zu hybriden Clouds für Unternehmensrechenzentren.

"Im digitalen Zeitalter haben Unternehmen tausendmal mehr Servicetypen und benötigen hundertmal mehr Netzwerkänderungen. Deshalb ist ein agileres und vereinfachtes Rechenzentrumsnetzwerk, das Produktions- und Betriebsdaten verbindet, für die digitale Transformation unerlässlich." - Arthur Wang, Vice President Huawei Data Center Network Domain

Weitere Informationen finden Sie auf https://ots.de/jKUChn

Informationen zu Huawei

Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 195.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeitende an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.

Original-Content von: Huawei Deutschland Enterprise, übermittelt durch news aktuell