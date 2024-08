ARD MEDIA GmbH

Ralf Hape beginnt am 1. Oktober bei ARD MEDIA als CEO

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Nachdem im April dieses Jahres die Ernennung von Ralf Hape zum neuen CEO der ARD MEDIA GmbH bekannt gegeben wurde, steht nun auch der Beginn seiner neuen Tätigkeit fest: Hape, zuletzt Senior Vice President und Geschäftsführer der Sky Media GmbH, startet am 1. Oktober 2024 beim Frankfurter Werbevermarkter. "Ich bin glücklich, dass es endlich los geht. Ich freue mich schon sehr auf meine neuen Kolleginnen und Kollegen in Frankfurt und den Verkaufsbüros. Die drei Monate bis zum Jahresende werden wir nutzen, um im Werbemarkt das eine oder andere Ausrufezeichen zu setzen", erklärt Hape. "Mit unseren Angeboten in den beiden großen Mediengattungen Bewegtbild und Audio haben wir eine unique Qualitätspositionierung im Markt für starken Media Value. Das sind gute Voraussetzungen mit Wachstumspotenzial." Mit dem Eintritt Hapes ist die Geschäftsführung von ARD MEDIA, der neben ihm noch Karsten Simon (Finanzen) und Tobias Lammert (Medienpolitik) angehören, jetzt komplett.

Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.

Original-Content von: ARD MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuell