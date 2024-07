ARD MEDIA GmbH

ARD MEDIA zieht erfolgreiche Sport- und Saison-Bilanz

Frankfurt (ots)

Mit Bestwerten bei den TV-Übertragungen schloss die ARD die Übertragungen zur UEFA EURO 2024 ab. Reichweiten von 26 bis zu über 27 Millionen Zuschauern (Vorrunde Deutschland-Schweiz und Viertelfinale Deutschland-Spanien) markierten die Rekordeinschaltquoten bei diesem Turnier. Bestwerte auch in der Vermarktung. "Die Auslastung unserer EM-Werbeblöcke lag bei 100 Prozent, so dass wir das bestmögliche Ergebnis erzielt haben. Insbesondere die beiden deutschen Spiele um 18 Uhr (Deutschland-Ungarn in der Vorrunde und das Viertelfinale Deutschland-Spanien) bescherten unseren Kunden einmalige Reichweiten und außergewöhnliche Leistungswerte für ihre Kampagnen", sagt Uwe Esser, Geschäftsleiter TV, ARD MEDIA GmbH. "Die Werbeblöcke in der Halbzeit der beiden deutschen Spiele erreichten weit über 20 Mio. Zuschauer und der kurze Werbeblock vor der Verlängerung des Viertelfinals gegen Spanien erzielte sogar 27,656 Mio. Sehbeteiligung, die beste Werbeblockreichweite in der TV-Geschichte, mehr geht wirklich nicht", so Esser.

Die durchschnittliche Reichweite aller klassischen Werbeblöcke mit 9,242 Mio. Zuschauern (3+) war fast doppelt so hoch wie beim ZDF und über viermal so hoch wie bei RTL. Auch in der Zielgruppe E 20-59 war das Werbeangebot der ARD MEDIA das mit Abstand reichweitenstärkste und attraktivste aller TV-Sender. Esser: "Auf diese Qualitäts-Dividende im Ersten wollen viele Kunden eben nicht verzichten".

Die Sportschau im Ersten mit dem Bundesliga-Fußball blickt mit einem Reichweitenplus von fünf Prozent ebenfalls auf eine sehr erfolgreiche Saison zurück. Durchschnittlich 3,863 Mio. Zuschauer und in der Spitze über 4,3 Mio. Zuschauer verfolgten den Fußball-Klassiker in der Rückrunde der Saison 2023/24. Die Werbeerlöse blieben auf hohem Niveau stabil.

Der Vorabend im Ersten bis zur Hauptausgabe der "Tagesschau" konnte im Zuschauer- wie im Werbemarkt weiter erfolgreich punkten und trug damit zum TV-Gesamtumsatz von über 145 Mio. Euro brutto im 1. Halbjahr bei - ein Plus von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vor allem Tourismus und Schnelldreher (Ernährung / Körperpflege) buchten Das Erste mit höheren Spendings ein. Im Quizbereich blickt Kai Pflaume mit "Wer weiß denn sowas?" auf eine rekordverdächtige Staffel. 3,341 Mio. Zuschauer verfolgten das Quiz im Durchschnitt, in der Spitze sogar über 4 Mio. Zuschauer. Esser: "Natürlich sind heute die Menschen auf vielen Devices unterwegs. Aber das lineare Begleit-Moment, das gemeinsame Fernseh-Erlebnis unter der Woche zum Feierabend hin ist für viele Menschen noch immer essentiell." Das bestätigen auch die Werbeblockreichweiten in der Zeitschiene zwischen 17-20 Uhr (Montag bis Freitag), die um zwei Prozent zulegen konnten.

Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.

