ARD MEDIA mit starker Olympia-Bilanz / Hohe Reichweiten und Rekord-Umsatz / SPORTSCHAU im Ersten mit neuem Sponsor

Frankfurt (ots)

Mit einer fulminanten Finalshow verabschiedete sich Paris am Wochenende von den Olympischen Spielen. Insgesamt 121 Stunden übertrug Das Erste von den Wettbewerben. Die durchschnittliche Sehbeteiligung über alle Übertragungen hinweg lag bei 3,679 Mio. Zuschauer im Ersten und einem Marktanteil von 30,5%. Damit toppte Paris sogar die Olympischen Spiele von 2012. Erfolgreichste Olympia-Sendung im Ersten war die Übertragung der Eröffnungsfeier, die über vier Stunden im Schnitt 10,441 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, der Marktanteil lag bei 45,5 Prozent. Damit war sie die meistgesehene Übertragung bei Olympischen Spielen seit zwanzig Jahren.

"Unsere Prognose vom großen 'Spieleparadies' hat sich voll bestätigt. Die Übertragungen aus Paris haben Millionen Haushalte erreicht und bei den Entscheidungen mitfiebern lassen. Mehr Involvement geht nicht", so Uwe Esser, Geschäftsleiter TV bei ARD MEDIA. "Auch in der Vermarktung waren die Werbeplätze diesmal besonders stark nachgefragt. Das spiegelt sich auch unmittelbar in unserer Umsatzbilanz wider, die doppelt so hoch war wie 2021. Für uns quasi Bestzeit und Rekordumsatz." Top-Reichweiten auch bei den klass. Werbeblöcken: Weit über 3 Millionen Zuschauer sahen die Werbeschaltungen im Ersten. Über 70 Werbekunden sowie zwei Programmsponsoren profitierten so von der starken Performance der Übertragungen.

Nach den Olympischen Spielen startet am 24. August die Sportschau mit der Fußball-Bundesliga wieder durch. In der zurückliegenden Saison konnte die Sportschau ihre Durchschnittsreichweite um 5 Prozent gegenüber der Vorsaison steigern und erreichte damit durchschnittlich 3,8 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Spitze sogar 4,5 Millionen. "Die Sportschau bleibt mit einer Nettoreichweite von 37 Millionen das Maß der Dinge. Davon profitieren natürlich auch unsere treuen Werbekunden unmittelbar", sagt Esser.

Für die Saison 2024/25 konnte neben dem langjährigen Partner Krombacher die R+V Versicherung für das Programmsponsoring der Sportschau Bundesliga gewonnen werden. Die R+V Versicherung wird die gesamte Saison (Hin- und Rückrunde) als Sponsor begleiten. Das Paket beinhaltet sowohl die Sportschau von 18.00 - 18.30 Uhr als auch die Sportschau Bundesliga von 18.30 - 20.00 Uhr. R+V vervollständigt somit das Co-Presenting der Sportschau. Esser: "Wir freuen uns, die R+V Versicherung als neuen Programmsponsor für das Aushängeschild der Bundesliga-Berichterstattung im Ersten gewonnen zu haben, hier finden zwei Qualitätsmarken noch enger zueinander. Die langjährige Partnerschaft wird mit diesem Engagement weiter intensiviert und ausgebaut."

Auch in der Audiovermarktung bietet ARD MEDIA mit der Radiokombi ARD MEDIA Liga Live ein unschlagbar günstiges Angebot im Bereich der Fußball-Live-Berichterstattung. Knapp 10 Mio. Hörerinnen und Hörer (Hörer pro Tag/Samstag) verfolgten in der zurückliegenden Meisterschaft die Übertragungen der Sender aus den Stadien mit der legendären Bundesliga-Konferenz.

