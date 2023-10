Radiopreise / Effektivität und Effizienz aus einer Hand im Audio-Portfolio von ARD MEDIA

ARD MEDIA GmbH

Effektivität und Effizienz aus einer Hand im Audio-Portfolio von ARD MEDIA

Frankfurt

Nach der erfolgreichen Reichweiten-Performance der ma 2023 Audio II startet Qualitätsmarktführer ARD MEDIA mit neu justiertem Kombi-Angebot in die Audio-Saison 2024. Rund 120 Mio. Kontakte pro Tag (Mo-Fr) der ARD MEDIA Deutschland-Kombi bieten dem Werbemarkt für anspruchsvolle Media-Ziele hervorragende Voraussetzungen, um kaufkräftige Zielgruppen in ganz Deutschland zu erreichen. Und das ganz hocheffizient: In der Zielgruppe der 14-59-Jährigen sinkt der Tausendkontaktpreis gegenüber der Vorsaison auf 4,50 Euro, in der Zielgruppe 14-49 Jahre liegt er künftig bei 6,99 Euro - eine leichte Anpassung gegenüber 2022/23, die auch deutlich unter der Inflationsrate bleibt. Christian Scholz, Geschäftsleiter Audio bei ARD MEDIA: "Werbungtreibende sehen sich angesichts der Herausforderungen auf den Märkten mehr denn je vor die Aufgabe gestellt, ihre Mediastrategie möglichst effizient und effektiv zu gestalten. Audio als eines der letzten echten Massenmedien ist hier mehr denn je das Medium der Stunde. Mit unserem breitgefächerten Kombi-Angebot bis hin zu den starken zielgruppenspezifischen Podcasts halten wir für diese Aufgabe genau den richtigen Werkzeugkoffer für nachhaltigen Erfolg im Werbemarkt parat."

Bei den Kombiangeboten der ARD MEDIA kommt es u.a. zu folgenden Änderungen: Die ARD MEDIA Deutschland-Kombi Entscheider berücksichtigt künftig mit MDR JUMP den Sender mit der höchsten Reichweite in der Entscheider-Zielgruppe in Mitteldeutschland, bei der ARD MEDIA Deutschland-Kombi Young stößt mit Bayern 3 ein weiterer Reichweiten-Boost in der jungen Zielgruppe dazu, ergänzt durch Radio Bollerwagen - dem erfolgreichen Newcomer der letzten ma Audio. Radio Bollerwagen und Radio Roland der ffn-Mediengruppe runden künftig auch die ARD MEDIA Deutschland-Kombi ab. "Die Bandbreite unseres Audio-Angebots von den starken nationalen und teilnationalen Kombis bis hin zu den Umfeld-Kombis wie ARD MEDIA Liga Live stellt für alle Mediaanforderungen der Kunden die optimale Lösung sicher. Und das alles aus einer Hand", so Scholz.

Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Radio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und höchste Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.

