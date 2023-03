COGNOS Education GmbH

Kreislaufwirtschaft: Eine runde Sache oder Greenwashing?

Wien (ots)

Podiumsdiskussion der Charlotte Fresenius Privatuniversität Wien in Zusammenarbeit mit respACT Austria am 28. März 2023, um 17.30 Uhr, im Impact Hub Vienna.

Im Dezember 2022 hat der Ministerrat die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie beschlossen. Sie untermauert das langfristige Ziel der österreichischen Bundesregierung, die heimische Wirtschaft und Gesellschaft bis 2050 in eine umfassend nachhaltige Kreislaufwirtschaft umzugestalten. Sie ist ein wesentlicher Beitrag, um bis 2040 die Klimaneutralität zu realisieren. Die zentralen Ziele der Strategie sind die Reduktion des Ressourcenverbrauchs, die Steigerung der Ressourcenproduktivität um 50 Prozent, die Steigerung der Zirkularitätsrate auf 18 Prozent und die Reduktion des Konsums privater Haushalte um zehn Prozent. Der Transformationsprozess soll unter anderem durch kluge Marktanreize, Finanzierung und Förderung, Forschung, Technologieentwicklung und Innovation, Digitalisierung sowie rechtliche und regulatorische Anreize vorangetrieben werden.

Die Charlotte Fresenius Privatuniversität Wien hat sich mit ihren Studiengängen mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt der Aufgabe verschrieben, einen wissenschaftlichen Beitrag zum nachhaltigen Wandel des Wirtschaftssystems zu leisten. Im Fokus steht dabei die Ausbildung von Transformations-Managern, welche - sehr gut ausgebildet und hoch qualifiziert - den notwendigen Wandel mitgestalten.

Wie der Wandel zur umwelt- und ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft gelingen kann und was Staat, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft dazu beitragen können, diskutieren auf Einladung der Charlotte Fresenius Privatuniversität Wien in Zusammenarbeit mit RespACT Austria hochkarätige Experten. Sie gehen der Frage nach, wie die Kreislaufwirtschaft zum Motor einer nachhaltigen Transformation werden kann und wie Barrieren am Weg zur Klimaneutralität überwunden werden können.

Im Impact Hub Vienna diskutieren am 28. März 2023, um 17.30 Uhr, Reinhard Backhausen (Textile & Circular Consulting), Axel Dick (Quality Austria), Petra Engeler-Walch (Maco), Luise Fischer (Sustainable Cities), Karin Huber-Haim (Circular Economy Forum Austria) und Martin Kreeb (Charlotte Fresenius Privatuniversität Wien).

Podiumsdiskussion: Kreislaufwirtschaft

Datum: Dienstag, 28. März 2023

Uhrzeit: 17.30 Uhr

Ort: Impact Hub Vienna

Adresse: 1070 Wien, Lindengasse 56

Lageplan: https://goo.gl/maps/xx9cPUgGufViY4mw6

Die Veranstaltung wird zusätzlich im Live-Stream auf Vimeo ( https://vimeo.com/event/3182612/embed) übertragen.

+++ AKKREDITIERUNG +++

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist ausschließlich nach vorheriger Anmeldung auf https://ots.de/jZbo9L möglich.

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich auf https://www.leisure.at.

Über die Charlotte Fresenius Privatuniversität Wien

Die Charlotte Fresenius Privatuniversität ist eine staatlich anerkannte Privatuniversität mit Sitz in Wien, Österreich. Die Hochschule steht in privater Trägerschaft der COGNOS Education und führt die Bildungstradition des Hauses Fresenius fort. Namensgeberin ist die Ehefrau von Carl Remigius Fresenius, dem Gründer des Chemischen Laboratoriums, auf das die Fresenius Hochschulen zurückgehen. Weitere Informationen auf https://www.charlotte-fresenius-uni.at

Original-Content von: COGNOS Education GmbH, übermittelt durch news aktuell