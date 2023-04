Hendrik Kuhlmann

BRIGHT eröffnet mehrere neue Serviced Apartments mitten in Koblenz

Bild-Infos

Download

Koblenz (ots)

BRIGHT, ein Anbieter von möblierten Apartments und Wohnungen für die Kurzzeitvermietung, hat kürzlich mehrere neue Serviced Apartments im Herzen der Koblenzer Innenstadt eröffnet. Wie das Unternehmen mitteilte, sind in der Löhrstraße neun voll ausgestattete Wohnungen in unterschiedlichen Größen entstanden, in denen sich die Gäste fortan wie zu Hause fühlen können. Je nach Größe eignen sich die Wohnungen für eine, zwei oder vier Personen.

Gründer und Geschäftsführer Hendrik Kuhlmann: "Serviced Apartments sind in den letzten Jahren sehr viel gesellschaftsfähiger geworden. Mittlerweile werden sie von vielen Menschen als ernsthafte Alternative zum Hotelzimmer wahrgenommen. Gerade Geschäftsreisende nutzen diese Möglichkeit aufgrund schöner Lagen und hochwertiger Einrichtungen immer häufiger. Entsprechend soll auch die Expansion von BRIGHT weitergehen - eine Tatsache, die wir mit mehreren neuen Serviced Apartments mitten in der Koblenzer Fußgängerzone eindrucksvoll unter Beweis stellen."

Nicht nur die Lage der neun möblierten Wohnungen ist ideal - verteilt auf drei Etagen ist hier für jeden Anspruch etwas geboten. Die Serviced Apartments verfügen jeweils über einen Smart-TV, eine hochwertige Küchenzeile inklusive Spül- und Waschmaschine sowie schnelles WLAN. Einige Zimmer sind zudem mit einem Arbeitsplatz inklusive Schreibtisch, Stuhl, Monitor und Dockingstation ausgestattet.

Mit ihrem Namen steht BRIGHT für möblierte Apartments und Wohnungen, in denen sich die Gäste wie zu Hause fühlen können. Entsprechend eignen sich auch die neuen Serviced Apartments des Unternehmens ideal, um dort sowohl zu arbeiten als auch zu entspannen. Wann immer möglich, wird den Besuchern ein eigenständiges Einchecken angeboten. Und auch in Bezug auf die Reinigung folgt das Team höchsten Standards, sodass die Wohnungen selbstverständlich nach jedem Aufenthalt gründlich gereinigt und desinfiziert werden.

"Die Art und Weise, wie Menschen reisen, hat sich in den letzten Jahren nicht zuletzt durch die Corona-Krise erheblich weiterentwickelt und verändert. Bei längeren Aufenthalten entscheiden sich gerade Geschäftsreisende mit Vorliebe für Wohnungen, die komfortabel und heimisch sind. Der Trend geht damit ganz klar hin zum Serviced Apartment. So wachsen auch wir von BRIGHT in diesem Segment immer weiter", so Hendrik Kuhlmann.

Zur Buchung der Apartments: www.stay-bright.com

Original-Content von: Hendrik Kuhlmann, übermittelt durch news aktuell