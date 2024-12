DKMS Donor Center gGmbH

Im DKMS Talk: Sebastian Fitzek - Bestsellerautor ruft zur Registrierung als Stammzellspender auf

In seinem neuen Psychothriller "Das Kalendermädchen" schreibt Sebastian Fitzek über das Mädchen Alma, das lebensgefährlich an einer akuten Form von Leukämie erkrankt und auf eine Knochenmarkspende angewiesen ist. Ihre Adoptivmutter Olivia setzt alle Hebel in Bewegung, um ihr geeignetes Match zu finden. Wie schnell aus Fiktion Realität werden kann, macht der Bestsellerautor aktuell während seiner Arena Tour 2024 eindrucksvoll deutlich. Das Redaktionsteam hat ihn vor seinem Auftritt in der Kölner LANXESS Arena getroffen und mit ihm darüber gesprochen, warum es ihm ein Anliegen ist, die Mission der DKMS zu unterstützen.

Sebastian Fitzek hat eine wichtige Botschaft für seine Fans: Jede und jeder einzelne kann die Diagnose Blutkrebs erhalten und auf Hilfe angewiesen sein - plötzlich und unvermittelt. Weltweit erkrankt alle 27 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs, in Deutschland alle 12 Minuten. Für viele von ihnen ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Überleben. Auch jetzt gerade sind unzählige Patientinnen und Patienten auf der Suche nach dem geeigneten Match und der Hoffnung auf eine Zukunft.

Die Botschaft des Autors lautet daher auch: Gemeinsam können wir Betroffenen helfen. Die Chance auf einen Treffer im weltweiten Spendersuchlauf und damit auf Leben für Patientinnen und Patienten weltweit können wir alle gemeinsam erhöhen: Mit einer Registrierung bei der DKMS.

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein! Diese Botschaft ist bedeutsamer als je zuvor. Allein in diesem Jahr sind aus Altersgründen rund 135.000 Menschen aus unserer Datei ausgeschieden; Tendenz steigend. Denn ab dem 61. Geburtstag ist es nicht mehr möglich, bei den internationalen Suchregistern als Spender:in gelistet zu sein. Spendernachwuchs wird deshalb dringend gesucht. Idealerweise übernehmen junge Menschen mit ihrer Registrierung den Staffelstab.

Lieber Sebastian, herzlichen Dank für deine Unterstützung bei diesem lebenswichtigen Thema. Wir finden es natürlich sehr überraschend und spannend, dass du das Thema Knochenmarkspende in die Dramaturgie deines Buchs eingebaut hast. Wie bist du auf diese Idee gekommen?

Mich erreicht relativ viel Post von meinen Leserinnen und Lesern. Vor zwei Jahren war es beispielsweise so, dass eine Leserin zu meiner Show während einer Mimik-Tour kommen wollte. Sie konnte aber nicht, weil sie ihr krankes Kind im Krankenhaus betreuen wollte. Das Kind brauchte dringend eine Stammzellspende und es wurde ein geeigneter Spender gesucht. So bin ich auf diese Thematik aufmerksam geworden.

Man muss ja gar nicht so viel Recherche betreiben. Es ist offensichtlich, dass viel zu wenig Spenderinnen und Spender registriert sind - aber viel zu viele Betroffene auf die lebensrettende Spende warten.

Zum Glück ist in meiner Familie unmittelbar davon keiner betroffen - aber wer weiß? Blutkrebs ist etwas, was jeden treffen kann und wo es einfach gut wäre, wenn viel mehr Menschen registriert wären.

Und ich berücksichtige immer gerne gesellschaftsrelevante Probleme. So habe ich das gar nicht so bewusst, sondern eher im Unterbewusstsein als ein relevantes Thema abgespeichert. Das ging beim Schreiben fast automatisch.

Auf Seite 28 wird in deinem neuen Buch "Das Kalendermädchen" das erste Mal die DKMS erwähnt. Und der Handlungsstrang zieht sich durch die komplette Geschichte bis hin zur Danksagung. Ich berichte sehr gerne an dieser Stelle, dass du unter den DKMS-Kolleg:innen und unseren Spender:innen viele Fans hast, die aktuell beim Lesen des "Kalendermädchens" mitfiebern.

Das freut mich natürlich. Mich haben vorher immer wieder Spender-Aufrufe erreicht - sinngemäß, kannst du nicht mal teilen? Und dann habe ich einen davon geteilt und es war dann auch erfolgreich. Ich weiß jetzt nicht, ob meinetwegen oder durch andere, weil es natürlich überall geteilt wurde. Aber wir haben eben auch gemerkt, das hat halt Sinn. Und dadurch, dass das so einfach ist, mitzumachen, war das überhaupt gar keine Frage, dass man dann noch mal aktiv auch in der Danksagung dazu aufruft und auch hier jetzt auf der Tour.

Was erwartet denn die Zuschauerinnen und Zuschauer bei deiner Show? Kannst du uns etwas verraten?

Es hat sich herauskristallisiert, dass wir gemeinsam eine große Buchparty feiern. Dass wir alle dieses Wunder feiern, dass Bücher es schaffen, auch noch im Jahre 2024 so viele Menschen zusammenzubringen. Es ist ein Abend voll von Geschichten. Unglaublichen Geschichten, die aber wahr sind und Geschichten, die sich wahr anfühlen - aber ganz gut konstruierte Lügen sind und wie man dies abgrenzen kann. Darum geht es.

Und es gibt viel Musik. Das heißt, während ich lese, begleitet mich die beste A-Capella-Band der Welt - das habe nicht ich, das hat Quincy Jones gesagt.

Im Grunde genommen ist diese Arena-Tour, die Größte, die ich bisher gemacht habe, gleichzeitig auch eine Plug-Show. Es werden alle Instrumente, alle Geräusche, alles was auf der Bühne zu hören ist, wird aus dem Mund erzeugt, während ich lese.

Das klingt sehr spannend und auch wir dürfen Teil davon sein. Hättest du daher noch kleinen Appell oder eine Botschaft an deine Fans?

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein! Das ist eigentlich das, was es gut zusammenfasst.

Und ich glaube, man muss den Leuten auch noch etwas die Angst nehmen, die sagen: "Okay, sich registrieren zu lassen, das ist vielleicht einfach und schmerzfrei, aber später wird mir vielleicht etwas aufgebohrt." Oder auch: Was ist denn, wenn ich jetzt ausgewählt werde? Muss ich dann wochenlang ins Krankenhaus?"

Da muss man eben korrekt antworten: "Nein, das ist nicht so - es geht um Knochenmark und Stammzellen." Darauf muss man aufmerksam machen und so den Menschen mögliche Ängste nehmen und sie über das Thema informieren.

Was ich hoffentlich kann, ist spannende Geschichten zu erzählen. Was ich wiederum nicht kann - ich bin kein Arzt und ich bin auch kein Pfleger. Ich bin jemand, der da ganz beschränkte Möglichkeiten hat. Und wenn ich meine Popularität dazu nutzen kann, etwas Gutes zu tun, dann mache ich das immer sehr, sehr, sehr gerne.

Lieber Sebastian, herzlichen Dank dafür. Wir freuen uns sehr über diese großartige, spannende und packende Unterstützung.

Was sehr schön ist - auch die "beste A-Capella-Band der Welt", die Jungs von Naturally 7, begeistern sich für unser Anliegen und unterstützen ebenfalls den Aufruf an die Fans. Herzlichen Dank.

Wer mitmachen und sich ebenfalls beteiligen möchte, findet auf der Registrierungsseite von Sebastian Fitzekweitere Informationen.

Alle Informationen und Downloads finden Sie in unserem DKMS Media Center auf https://mediacenter.dkms.de/news/sebastian-fitzek/

