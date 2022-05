Wondersmile

Rafal Luczak: So revolutioniert Wondersmile die Welt der Zahnpflege

Dortmund (ots)

Rafal Luczak ist der Gründer des Unternehmens Wondersmile. Er und sein "Team Wonder" haben es sich zum Ziel gemacht, mit ihrer leistungsstarken Schallzahnbürste Menschen bis ins hohe Alter zur Zahngesundheit und damit zur besseren Lebensqualität zu verhelfen. Neben der hocheffektiven und umweltfreundlichen WonderBrush Schallzahnbürste bietet das Unternehmen im hauseigenen Onlineshop weitere hochwertige Zahnpflegeprodukte an: Sie sollen das Zähneputzen nicht nur revolutionieren, sondern auch für mehr Sauberkeit und schlichte Eleganz im eigenen Badezimmer sorgen - und das zu bezahlbaren Preisen.

Gesunde, strahlende Zähne verhelfen Menschen nicht nur zu einem schönen Lächeln - sie sorgen auch für ein allgemeines Wohlbefinden. Denn die Mundgesundheit kann nicht nur den gesamten Körper nachhaltig beeinflussen, sondern spielt auch eine wichtige psychologische Rolle in zwischenmenschlichen Beziehungen sowie im Aufbau des eigenen Selbstwertgefühls. Ob uns eine Person, der wir begegnen, anlächelt oder nicht, kann darüber entscheiden, wie sympathisch wir sie einschätzen. Zudem nehmen gepflegte Zähne auch aus ästhetischen Gründen einen wichtigen Stellenwert in der Gesellschaft ein. Eine gründliche Zahnpflege ist deshalb für jeden Menschen essenziell. Zahnärzte raten daher grundsätzlich zu elektrischen Zahnbürsten, da sie oft effektiver sind als Handzahnbürsten. Doch: "Erstaunlicherweise putzen immer noch rund 40 Prozent der Deutschen ihre Zähne mit einer einfachen Handzahnbürste", berichtet Rafal Luczak, der Gründer von Wondersmile und überzeugter Nutzer der elektrischen Schallzahnbürste.

Die Vorteile der WonderBrush Schallzahnbürste

Er hat sein Unternehmen mit der Mission gegründet, Menschen qualitativ hochwertige Zahnpflegeprodukte zu erschwinglichen Preisen anzubieten, um auch im hohen Alter ihre Zahngesundheit zu erhalten. Dabei setzt er auf die Wirksamkeit und Effizienz der Schallzahnbürste, die sich im Vergleich zu herkömmlichen Handzahnbürsten in vielerlei Hinsicht bewährt hat: "Mit 40.000 Schwingungen pro Minute sorgt unsere WonderBrush Schallzahnbürste für eine sanfte und dennoch optimale und gründliche Reinigung, ohne Zähne und Zahnfleisch zu verletzen".

Zudem hebt sich die Schallzahnbürste von Wondersmile mit ihrer langen Akkulaufzeit von rund 60 Tagen auch von anderen elektrischen Zahnbürsten ab. Gerade für Menschen, die viel reisen, ist das ein wichtiger Punkt. Das Unternehmen achtet dabei stets darauf, im Sinne der Umwelt zu handeln. Deshalb besteht der Bürstenkopf ihrer WonderBrush auch zu 90 Prozent aus recycelbaren Materialien. Wie wichtig Nachhaltigkeit dem jungen Unternehmen ist, zeigt auch ihr Engagement für "Smile for Water" - einer Stiftung, die sich dafür einsetzt, Menschen in Südafrika frisches, sauberes Trinkwasser zugänglich zu machen.

Bessere Mundhygiene: So wirkt die WonderBrush Schallzahnbürste

Bei der WonderBrush Schallzahnbürste handelt es sich um eine elektrische Zahnbürste, die allerdings keine oszillierenden, also Drehköpfe, hat, sondern mit Schall funktioniert, erklärt Rafal Luczek. Daher ist sie im Vergleich zu rotierenden Zahnbürsten, bei denen es entscheidend ist, Zahn für Zahn zu reinigen, weniger aufwendig und zeitintensiv. Außerdem hat die WonderBrush Schallzahnbürste gegenüber anderen elektrischen Zahnbürsten den Vorteil, dass man sie wie eine Handzahnbürste im 45-Grad-Winkel halten kann. Zusätzlich überzeugt sie mit ihrem Design: Sie wurde so entworfen, dass sie gut in der Hand liegt und dass keine Zahnpastareste in den Zwischenräumen des Griffs eintrocknen können, wie das oft bei klassischen elektrischen Zahnbürsten der Fall ist. Dadurch sorgt sie nicht nur für mehr Hygiene im Mundraum, sondern auch im eigenen Badezimmer. Die Schallzahnbürste von Wondersmile gibt es übrigens in verschiedenen Farben, sodass die Bürsten auch von mehreren Familienmitgliedern ohne Verwechslungsgefahr genutzt werden können.

Die Zukunft von Wondersmile: langfristiger Erhalt der eigenen Zähne - auch im hohen Alter!

Die eigenen Zähne bis ins hohe Alter zu behalten, ist von unschätzbarem Wert. Doch um das zu erreichen, sind die richtige Mundhygiene sowie regelmäßige Zahnarztbesuche entscheidend. Gleichsam sollte eine hochwertige Grundausstattung für Mundhygiene für jeden Menschen erschwinglich sein - im Sinne der Umwelt, aber auch nachhaltig. "Mein ganz persönliches Ziel ist es, etwa 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung davon zu überzeugen, wie viel gesünder und nachhaltiger das Putzen mit einer guten elektrischen Schallzahnbürste ist." Eine Vision, zu der bereits über hunderttausende zufriedene WonderBrush-Kunden beigetragen haben.

Sie wünschen sich gesündere Zähne und ein strahlenderes Lächeln? Dann ergreifen Sie jetzt die Möglichkeit, die WonderBrush 30 Tage lang kostenlos zu testen und melden Sie sich bei Rafal Luczak von Wondersmile.

Original-Content von: Wondersmile, übermittelt durch news aktuell