Konstantin Riffler

Riffler Publishing nimmt neue Dimensionen an: Ulmer Unternehmen wächst weiter und sucht 12 neue Mitarbeiter (m/w/d)

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Die Riffler Publishing GmbH, ein stark wachsendes Unternehmen mit Sitz in Ulm und eine der Top-Agenturen in den Bereichen Buchproduktion, Ghostwriting, Buchveröffentlichung und Buchvermarktung im DACH-Raum, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind Redakteure, Lektoren und Texter mit mindestens ein bis drei Jahren Berufserfahrung aus Volontariat, Redaktion oder einer Agentur.

Die Bewerber sollten Lust haben, lange Texte zu bearbeiten, Interviews mit Top-Experten aus der Coaching- und Beraterbranche zu führen und sich in unterschiedliche Themen einzuarbeiten. Außerdem sucht das Unternehmen Grafikdesigner und Mediengestalter, die Erfahrung in Grafikdesign für Print, Magazine, Zeitungen oder Bücher haben sowie hochwertige Coverdesigns und Grafiken erstellen können. Die Stellen bei Riffler Publishing sind ab sofort verfügbar, einige davon sind komplett remote. Auch Vertriebsmitarbeiter sucht das Unternehmen aktuell.

Geschäftsführer Konstantin Riffler erklärt: "Die Nachfrage nach unseren Angeboten ist in den letzten Monaten stark gestiegen. Wir wollen unser Team daher nun zügig weiter ausbauen. Dafür suchen wir Kolleginnen und Kollegen, die mit uns gemeinsam wachsen wollen."

Das Unternehmen arbeitet mit Top-Experten und VIPs im deutschsprachigen Markt aus den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Digitalisierung zusammen - zu ihnen zählen bekannte Coaches, Berater und andere Unternehmer. Riffler Publishing unterstützt sie dabei, mit ihrem Buch mehr Kunden und Sichtbarkeit zu gewinnen, zu wachsen und Marktdominanz zu erreichen. Dafür arbeitet sich das Team in fachspezifische Themen ein und gibt diese leicht verständlich, spannend sowie nachvollziehbar in Form von Expertenbüchern wieder. Aufgrund der hohen Nachfrage und des großen Erfolgs soll das Unternehmen nun in den kommenden Monaten um zwölf weitere Mitarbeiter anwachsen.

Für Riffler Publishing als Arbeitgeber sprechen mehrere Gründe: Die Arbeit umfasst tiefe Inhalte, umfassende Texte und hochwertige Designs. Die Mitarbeiter können sowohl remote als auch in dem großen und modernen Büro im Zentrum Ulms arbeiten. Außerdem profitieren sie von guten Aufstiegschancen, Teamevents, zusätzlichen Benefits und regelmäßigen Weiterbildungen. In den Bereichen Redaktion, Buchdesign, Buchsatz und Buchveröffentlichung lernen die Mitarbeiter von Experten.

"Transparenz, ehrliches und hartes Handwerk sowie der Drang, uns stetig weiterzuentwickeln und mit den Kunden zu wachsen, zählen zu unseren Werten. Unsere Vision ist es, das Expertenwissen, die einzigartige Erfahrung sowie den USP unserer Kunden und ihrer Dienstleistungen durch Bücher in ihre Zielgruppen zu tragen. So entwickeln sie sich als Unternehmer weiter und bringen parallel dazu ihre jeweilige Branche voran. Dabei wollen wir die Art und Weise, wie Bücher geschrieben, gestaltet, veröffentlicht und vermarktet werden, revolutionieren", so der Geschäftsführer.

Mehr Informationen finden Bewerber unter https://konstantinrifflerghostwriting.recruitee.com/

Original-Content von: Konstantin Riffler, übermittelt durch news aktuell