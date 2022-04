Konstantin Riffler

Wie Unternehmer mit dem eigenen Buch ihre Ziele erreichen und erfolgreich werden

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Konstantin Riffler ist Ghostwriter für Unternehmer, Berater und Coaches. Mit seinem Team aus Redakteuren, Grafikdesignern, Lektoren und Medienprofis unterstützt er seine Kunden dabei, ihr eigenes Buch zu schreiben. Was die Arbeit mit Konstantin Riffler und seinem Team besonders macht: Sie schreiben nicht "nur" Bücher, sondern begleiten ihre Kunden als einer der wenigen Anbieter im deutschsprachigen Raum im gesamten Prozess - von der Themenfindung und Positionierung über die Erstellung des Buches bis hin zur Veröffentlichung und erfolgreichen Vermarktung. So gewinnen Unternehmer mehr Sichtbarkeit, eine stärkere Expertenpositionierung und neue Wunschkunden. Oder besetzen sogar Themen in ihrem Markt.

Viele Unternehmer, Berater und Coaches unterschätzen, was sie mit der Veröffentlichung des eigenen Buches wirklich erreichen können. Dabei sind die Vorteile für Konstantin Riffler und sein Team offensichtlich: Ein eigenes Buch kann nicht nur als Marketinginstrument eingesetzt werden, um mehr Sichtbarkeit zu erlangen. Es ist vor allem ein effektives Mittel, um sich noch stärker in seiner Nische zu positionieren und so die eigenen Wunschkunden zu erreichen. Im Klartext: Unternehmer ziehen durch ihr eigenes Buch Kunden an, die noch besser zu ihrer Expertise passen und mehr bezahlen können. Denn: Mit ihrem Buch sind sie jetzt nicht mehr nur ein Coach, Berater oder Dienstleister unter vielen - sondern Experte in ihrer Nische und zu ihrem Thema...

"Wenn Unternehmer versuchen, eigenständig ein Buch zu schreiben, dann beginnen viele, ohne die dahinter liegende Strategie genau skizziert zu haben", so der Buch-Experte. Ohne diese Strategie und das unternehmerische Ziel des Buches vergeben viele Autoren unzählige Chancen, mit ihrem Buch das nächste unternehmerische Level zu erreichen, erklärt Konstantin Riffler.

In der Zusammenarbeit mit ihren Kunden denken der Ghostwriter und sein Team dagegen immer strategisch und vom Ende her.

Konstantin Riffler: Mit dem eigenen Buch als Top-Experte wahrgenommen werden

Eine starke Positionierung, gerade auch gegenüber der Konkurrenz, ist heute Grundvoraussetzung für jeden unternehmerischen Erfolg. Denn wer als Unternehmer in der Wahrnehmung der Kunden keine klare Position einnimmt, bleibt auch nicht im Gedächtnis und wird folglich relativ schnell von der Konkurrenz verdrängt. Konstantin Riffler kennt die Fallstricke und Herausforderungen auf dem Weg zum eigenen Buch.

Als passionierter Schreiber, ehemaliger Journalist für Unternehmer- und Gesellschaftsthemen sowie Redakteur für einige der größten Finanz- und Wirtschaftsverlage in Deutschland und Europa weiß er heute, welche Themen funktionieren, um als Unternehmer in seinem Bereich als der Experte wahrgenommen zu werden.

"Das Besondere und Schöne an einem Buch ist, dass es eine Eigendynamik entwickelt!"

Als besonderes Marketingtool unterscheidet sich das gedruckte Buch in einem Punkt ganz wesentlich von anderen Werbeinstrumenten wie Facebook-Werbung und Co.: "Einmal veröffentlicht ist ein Buch in der Welt und kann auf Buchplattformen, im Handel, in Presseberichten, im Büro meiner Kunden oder im Briefkasten gefunden werden." Bücher können verschenkt, empfohlen auf einem Event oder online entdeckt werden und finden so ihren ganz individuellen Weg zum nächsten Kunden oder Empfehler.

Die Macht des eigenen Buches

Konstantin Riffler und sein Team glauben daran, dass das gedruckte Buch seinen einzigartigen Wert und Charakter für Leser niemals verlieren wird. Der Ghostwriter und Experte für Buchstrategien weiß, wie gewaltig die Auswirkungen einer Buchveröffentlichung auf den eigenen Geschäftserfolg sein können. Mit seinem Team hat er bereits zahlreichen Geschäftsführern, Coaches und Beratern geholfen, ihr Wissen und ihre Expertise durch ein eigenes Buch in die Zielgruppe zu tragen.

Hunderttausende verkaufte Bücher, zehntausende Reaktionen auf Social-Media-Plattformen, viele Neukunden, Einladungen zu bekannten Podcasts, Interviews und Events sowie Buchbestellungen von Unternehmen, sind nur einige der Ergebnisse, über die sich viele von Konstantin Rifflers Kunden freuen dürfen. Der Buch-Experte ist davon überzeugt, dass das eigene Buch eines der wichtigsten Vehikel ist, um Unternehmen und Inhaber auf das nächste unternehmerische Level zu bringen und so klar wie möglich im Markt zu positionieren und aufzustellen. "Ein Buch kann ein extrem mächtiges Instrument und Medium sein", erklärt der Buch-Experte: "Das galt vor hunderten Jahren und das gilt heute."

Sie möchten ein eigenes Buch verfassen, in dem Sie Ihre Expertise vermitteln und darüber neue Kundenkreise erschließen sowie höherpreisig verkaufen? Melden Sie sich jetzt bei Konstantin Riffler und begeben Sie sich auf die Reise zu Ihrem Buch.

Original-Content von: Konstantin Riffler, übermittelt durch news aktuell