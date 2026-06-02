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El Premio Virchow 2026 se concede por su labor pionera sobre el ébola, el avance en la preparación ante epidemias a nivel mundial y el fomento de la solidaridad global

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Berlín, Alemania (ots)

Jean-Jacques Muyembe y Peter Piot han sido galardonados con el premio internacional de 500 000 euros por su excepcional labor de liderazgo a lo largo de cinco décadas, desde el primer brote de ébola

El Premio Virchow 2026 ha sido otorgado conjuntamente a Jean-Jacques Muyembe y Peter Piot por su liderazgo pionero y duradero en el descubrimiento, el control y la comprensión de las amenazas epidémicas, y por promover una cooperación y una gobernanza equitativas y multilaterales que han reforzado de manera fundamental la preparación y la solidaridad mundiales ante los brotes de enfermedades infecciosas.

El anuncio lo ha realizado hoy la Fundación Virchow, que concede este premio anual. La selección de los galardonados por parte del Comité independiente del Premio Virchow fue precedida por un periodo de nominaciones que finalizó el 28 de febrero, seguido de un periodo de deliberación de tres meses.

Este momento tiene una especial relevancia histórica: el año 2026 marca tanto el 50.º aniversario de la aparición del ébola como un nuevo enfrentamiento con el virus debido al brote actual y a la falta de preparación.

Según el comité, las trayectorias profesionales de Jean Jacques Muyembe y Peter Piot están ancladas en un momento decisivo de la historia moderna de las enfermedades infecciosas: el primer brote de ébola identificado en 1976. Su colaboración demostró la necesidad de traspasar las fronteras contextuales, disciplinarias y geográficas, poniendo de relieve tanto el potencial como las desigualdades inherentes a las alianzas mundiales en materia de salud. A lo largo de las décadas, tanto Muyembe como Piot han trabajado —en parte en estrecha colaboración, en parte de forma independiente pero complementaria— para transformar la investigación sobre epidemias de manera ejemplar, firmemente arraigada en la equidad, la reciprocidad y el liderazgo compartido.

En conjunto, las contribuciones de los galardonados ilustran un continuo que es fundamental para promover la salud para todos: desde el descubrimiento hasta la prestación de asistencia, desde la respuesta local hasta la coordinación global, desde la acción de emergencia hasta el fortalecimiento del sistema a largo plazo. Su trabajo ha mejorado directamente la capacidad de detectar, comprender y controlar brotes mortales, al tiempo que ha influido en marcos más amplios para abordar los retos de salud global de una manera equitativa e inclusiva.

Al otorgar el Premio Virchow 2026 de forma equitativa a Muyembe y Piot, se honran sus logros científicos y su compromiso con el fortalecimiento de los sistemas de salud y el fomento de la solidaridad global. El trabajo de los galardonados encarna el legado de Rudolf Virchow de que la salud es inseparable de la organización social, la gobernanza y la responsabilidad colectiva.

Artículo detallado y exposición completa de motivos del jurado del Comité del Premio Virchow en

www.virchowprize.org/vp2026

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