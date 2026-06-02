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Le Prix Virchow 2026 récompense des travaux pionniers sur Ebola qui ont renforcé la préparation mondiale face aux épidémies et favorisé la solidarité internationale

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Berlin, Allemagne (ots)

Jean-Jacques Muyembe et Peter Piot sont récompensés par le prix doté de 500 000 € pour leur leadership exceptionnel tout au long de leur carrière, qui s'étend sur cinq décennies depuis la première épidémie d'Ebola

Le Prix Virchow 2026 a été décerné conjointement à Jean-Jacques Muyembe et Peter Piot pour leur leadership pionnier et constant dans la découverte, la maîtrise et la compréhension des menaces épidémiques, ainsi que pour avoir favorisé une coopération et une gouvernance multilatérales et équitables qui ont considérablement renforcé la préparation et la solidarité mondiales face aux épidémies de maladies infectieuses.

L'annonce a été faite aujourd'hui par la Fondation Virchow qui décerne ce prix annuel. La sélection des lauréats par le Comité indépendant du Prix Virchow a été précédée d'une période de nomination qui s'est terminée le 28 février, suivie d'une période de délibération de trois mois.

Ce moment revêt une importance historique particulière : L'année 2026 marque à la fois le cinquantième anniversaire de l'émergence d'Ebola et une nouvelle confrontation avec le virus en raison de l'épidémie actuelle et du manque de préparation.

Selon le comité, les carrières de Jean-Jacques Muyembe et Peter Piot s’ancrent dans un moment déterminant de l’histoire moderne des maladies infectieuses : la première épidémie d’Ebola identifiée en 1976. Leur collaboration a démontré la nécessité de dépasser les frontières contextuelles, disciplinaires et géographiques, mettant en évidence à la fois le potentiel et les inégalités inhérentes aux partenariats mondiaux en matière de santé. Au fil des décennies, Muyembe et Piot ont travaillé – tantôt en étroite collaboration, tantôt de manière indépendante mais complémentaire – pour transformer la recherche sur les épidémies de manière exemplaire, en s’ancrant fermement dans l’équité, la réciprocité et le leadership partagé.

Prises dans leur ensemble, les contributions des lauréats illustrent un continuum essentiel à l’amélioration de la santé pour tous : de la découverte à la mise en œuvre, de la réponse locale à la coordination mondiale, de l’action d’urgence au renforcement des systèmes à long terme. Leur travail a directement amélioré la capacité à détecter, comprendre et contrôler les épidémies mortelles, tout en influençant les cadres plus larges permettant de relever les défis de santé mondiale de manière équitable et inclusive.

En attribuant le prix Virchow 2026 à parts égales à Muyembe et Piot, leurs réalisations scientifiques et leur engagement en faveur du renforcement des systèmes de santé et de la promotion de la solidarité mondiale sont mis à l’honneur. Les travaux des lauréats incarnent l’héritage de Rudolf Virchow selon lequel la santé est indissociable de l’organisation sociale, de la gouvernance et de la responsabilité collective.

Article détaillé et motivation complète du Comité du prix Virchow sur www.virchowprize.org/vp2026

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