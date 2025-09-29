GOVEE MOMENTS LIMITED

Govee TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro: Branchenweit erstes HDR-Triple-Kamera-System für Heimkino-Atmosphäre

Govee, ein führender Anbieter für intelligente Beleuchtungslösungen, kündigte heute die Verfügbarkeit der heiß erwarteten Govee TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro an, nachdem es sich bereits erfolgreich auf der IFA 2025 vorgestellt hatte. Für engagierte TV-Fans, Kinofreunde, Sportschauer und leidenschaftliche Gamer ist dieses bahnbrechende Produkt jetzt bereit, ihr Zuhause Unterhaltungserlebnis auf eine neue Ebene zu heben.

Branchenweit erstes HDR-Triple-Kamera-System

Es verfügt über ein innovatives System mit einem neu entwickelten Bildsensor mit HDR-Aufnahmefunktion zur genauen Erfassung von Fernsehbildfarben. Die TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro ist das erste Gerät der Branche mit einem HDR-Triple-Kamera-Farbanpassungssystem für breitflächige Farbabgleich, das durch drei hochpräzise, gemeinsam arbeitende Objektive eine genauere Farberfassung erreicht. Zudem wird ein neuartiger Algorithmus eingesetzt: Er erfasst sowohl Kurzaufnahmen zur Erhaltung von Highlights in hellen Szenen als auch Langaufnahmen zur Detailerfassung in Schatten und dunklen Szenen. Der HDR-Sensor fusioniert diese Aufnahmen zu einem optimierten Einzelbild – für präzise Farbprobenahme und kinoreife Bildtextur.

Verbesserte LuminBlend™-LED-Strip für genaue Farbwiedergabe

Das TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro zeichnet sich durch ein branchenführendes Design mit dichter LED-Anordnung aus, das 30 % mehr Helligkeit und eine gleichmäßige, vollständige Beleuchtungswirkung liefert. Mit eigens entwickelten 16-Bit-Farbchips und RGBWWIC-Technologie zur unabhängigen Steuerung von fünf Lichtkanälen liefert das System auch bei Weißlicht exzellente Ergebnisse – von klarem Kaltweiß bis zu sanftem Warmweiß.

Govee AI für intelligenteres Heimkino

Govee AI bietet eine Reihe intelligenter Funktionen und Automatisierungen, um die Sinne zu verstärken und ein besseres Heimkinoerlebnis zu schaffen. Das intelligente Farbmischsystem der KI nutzt Deep Learning, um die Weißabgleich- und Sättigungs-Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung automatisch anzupassen, sodass es über die einfache Farbanpassung hinausgeht und ein immersives Erlebnis schafft, das zum Stil und zur Atmosphäre des Inhalts passt.

Zudem verfügt es über "Intelligent Black Edge Elimination" (intelligente schwarze Randleistung), um Farbverzerrungen durch schwarze Balken zu vermeiden: Es extrahiert nur die Hauptfarben aus dem Inhalt, für präzisen Farbabgleich – egal das Seitenverhältnis des Inhalts. Die "Intelligent Black Screen Detection" (intelligente schwarze Bildschirmerkennung) schaltet das Hintergrundlicht automatisch aus – für mehr Benutzerfreundlichkeit und Energieeinsparung.

Smarte Steuerung und intelligentes Zuhause

Die TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro ist Matter-kompatibel und lässt sich nahtlos in Smart-Home-Systeme wie Alexa, Google Home und Apple Home integrieren. Mit der Govee Home App können Nutzer hunderte voreingestellte Szenen freischalten, das Licht zum Rhythmus im Musik-Modus bewegen oder ein einheitliches, immersives Lichterlebnis im ganzen Zuhause über Govee DreamView genießen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Govee TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro ist ab dem 29. September auf der Govee-Website und bei Amazon für 199,99 EUR (für 55–66 Zoll Fernseher) bzw. 219,99 EUR (für 75–85 Zoll Fernseher) erhältlich.

Über Govee

Seit 2017 entwickelt Govee innovative, energieeffiziente und benutzerfreundliche Lichtlösungen für den gesamten Wohnbereich. Ob Wohnzimmer, Gaming-Setup oder Außenbereich: Govee steht für smarte Beleuchtung, die Alltagsmomente in individuelle Lichtstimmungen verwandelt. Unter dem Motto „Life is Colorful" bringt Govee Farbe in jedes Zuhause, schafft emotionale Verbindungen und macht alltägliche Erlebnisse ein Stück heller und lebendiger.

